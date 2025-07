Caso Epstein: las maniobras de distracción de Donald Trump ya no engañan a nadie

Estados Unidos Trump vs. la prensa: demanda contra el ‘Wall Street Journal’

“Se siente un poco como la energía de la desesperación porque nada parece suficiente para pasar página", dice René Lindstaedt, especialista en política estadounidense de la Universidad de Birmingham. Sin embargo, Trump ha criticado duramente todas las teorías conspirativas. A pesar de ello, parte de la base electoral del presidente lleva unas dos semanas indignada por la decisión de la Casa Blanca de no hacer público lo que estos teóricos de la conspiración consideran prueba de que Jeffrey Epstein, el delincuente sexual más notorio de Estados Unidos (EE.UU.), pertenecía a una red de pedocriminalidad que involucraba a la flor y nata del Partido Demócrata.

El nuevo vídeo “made in AI” publicado en Truth Social se hace eco de una iniciativa de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, quien divulgó, el 18 de julio, documentos que prueban, según ella, la existencia de un “complot” orquestado por Obama para acreditar la idea de una interferencia rusa a favor de Trump durante las elecciones presidenciales de 2016.

Estas “revelaciones” fueron ampliamente difundidas por medios de comunicación pro-Trump, como Fox News, que las calificó de “exclusiva explosiva”. Sin embargo, no fueron suficientes para calmar a los teóricos de la conspiración del millonario, quienes reclaman la llamada “lista Epstein” (de los clientes del fallecido agresor sexual).

¿Retirar a Barack Obama del sombrero de la teoría de la conspiración no tuvo el efecto deseado? No es (demasiado) serio: Trump tiene otras opciones. El lunes 21 de julio, lanzó una lluvia de mensajes en Truth Social en un intento de encontrar la fórmula mágica. Ofreció a Adam Schiff a sus tropas, acusándolo de corrupción, antes de atacar a Hunter Biden, el hijo del expresidente, descrito como la personificación de todos los vicios. El mandatario también instó a dos clubes profesionales estadounidenses a recuperar sus antiguos nombres, que tenían connotaciones racistas.

Desclasificaciones y polémicas en serie para desviar la atención

Pero el presidente estadounidense no es el único que trabaja para pasar página en el caso de Epstein. Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., anunció el lunes la publicación en línea de documentos relacionados con la investigación del FBI sobre la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016.

Tulsi Gabbard, una vez más, fue a hurgar en la bolsa de documentos para desclasificar algunos de los relativos al asesinato en 1968 de Martin Luther King , el famoso activista por los derechos civiles.

Un aluvión de críticas que, según los medios estadounidenses, pretende dar la impresión de una administración Trump comprometida con la transparencia. Esto es precisamente lo que exigen los teóricos de la conspiración en el mundo de las revistas en el caso Epstein.

Ante estas desclasificaciones, controversias y “revelaciones” en serie, los demócratas y otros críticos de Donald Trump han respondido invariablemente con lo mismo: “distracción”. “Seamos claros: la publicación de los documentos sobre el asesinato de Martin Luther King no tiene nada que ver con la justicia ni la transparencia, sino con desviar la atención pública”, declaró el reverendo Al Sharpton, uno de los principales líderes del movimiento por los derechos civiles en EE.UU., en una entrevista con NBC News.

Una de las mayores virtudes de Donald Trump “es su increíble capacidad de contrarrestar cualquier mala prensa creando contraataques. Esta es una de las primeras veces que parece incapaz de hacerlo”, subraya René Lindstaedt.

Si el presidente parece incapaz de encontrar la respuesta adecuada, “es en parte porque solo está sacando a la luz viejas historias que no tienen mucho peso en comparación con la teoría de la conspiración en torno a Jeffrey Epstein”, dice Jérôme Viala-Gaudefroy, doctor en civilización estadounidense y autor del libro Las palabras de Trump.

Hillary Clinton y Barack Obama son, sin duda, blancos populares para los leales a Donald Trump, pero ya son figuras muy (¿demasiado?) conocidas en las teorías conspirativas. Así que, según los expertos entrevistados por France 24, es imposible que destronen al Santo Grial de la “Lista Epstein”.

¿Larga vida a las vacaciones de verano?

Sin embargo, según The New York Times, una de las respuestas de Trump a la crisis parece haber tenido efecto: atacar a los medios de comunicación tradicionales. Tras la publicación de un artículo en The Wall Street Journal que afirmaba que en 2003 Trump le envió a Jeffrey Epstein una carta de cumpleaños en la que hacía alusión a “secretos compartidos”, el expresidente anunció que demandaría al periódico y a su influyente propietario, Rupert Murdoch. La jugada reavivó la profunda desconfianza de sus votantes hacia la prensa tradicional, alimentó su desprecio por estos medios y reforzó la convicción de que Trump está siendo víctima de una persecución injusta, señala el Times.

El presidente estadounidense parece ser la víctima a la que hay que proteger. Una dinámica que ha provocado “cierta movilización de las bases en torno al presidente”, añade el diario de la Costa Este. Pero es “un juego peligroso. Porque, dada la conflictiva relación entre Trump y la prensa, es casi seguro que el Wall Street Journal no publicó su artículo sin estar seguro de su estrategia. ¿Está el mandatario listo para llevar esta pulseada hasta el final?”, señala René Lindstaedt.

Sin embargo, esto le permite al presidente ganar algo de tiempo, cree Jérôme Viala-Gaudefroy. Esperemos que otro aliado venga en su ayuda: el verano. “Las próximas semanas serán decisivas. Si la situación no se calma durante las vacaciones de verano, Donald Trump podría querer cambiar de rumbo” cree René Lindstaedt.

El presidente podría esperar calmar el ardor, ya que ha logrado alinear a algunas de las voces influyentes que, hasta hace poco, pedían la publicación del expediente Epstein. Es el caso de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, quien, tras pedirle a Donald Trump que publicara todo, instó a los republicanos a “darle espacio al presidente”. “La mejor oportunidad de Donald Trump es convencer a algunos influyentes muy populares de la derecha, como Joe Rogan, para que lo apoyen”, asegura Jérôme Viala-Gaudefroy.

De lo contrario, el siguiente paso podría ser violento. “Por ahora, Donald Trump no ha provocado nada que pueda crear una distracción importante. Pero si realmente se siente acorralado, podría ser muy peligroso”, concluye René Lindstaedt. Para este experto, no es impensable que el presidente estadounidense esté dispuesto a desencadenar una crisis internacional para poner fin al caso Epstein.

FUENTE:FRANCE24