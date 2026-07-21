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    Llega el Día D para las playas del desembarco ante la Unesco

    Normandía espera conseguir finalmente en los próximos días la inscripción de las playas del desembarco del Día D en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, la culminación de un proyecto iniciado hace casi 20 años que podría impulsar el turismo

    Vista de la playa de Omaha desde el Cementerio Americano de Normandía, pocos días antes de la conmemoración del histórico Día D, en Colleville-sur-Mer, Francia, el 1 de junio de 2024.

    Vista de la playa de Omaha desde el Cementerio Americano de Normandía, pocos días antes de la conmemoración del histórico Día D, en Colleville-sur-Mer, Francia, el 1 de junio de 2024.

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    ARTUR WIDAK / NURPHOTO via AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Mont-Saint-Michel, la catedral de Chartres y el Palacio de Versalles ya ostentan este prestigioso título, entre 54 sitios franceses. Este reconocimiento de su “valor universal”, factor clave en su renombre internacional, compromete a las autoridades públicas a trabajar por su conservación.

    A lo largo de algo más de 80 km de costa, entre los departamentos de Manche y Calvados, en el noroeste de Francia, las playas del desembarco aliado del 6 de junio de 1944 fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

    Zarpando de la costa inglesa, como parte de la mayor armada de todos los tiempos, más de 150.000 jóvenes de unas quince naciones participaron en los combates, entre ellos estadounidenses, británicos y canadienses. Más de 4.000 de ellos perecieron en un solo día.

    La inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco sería “un inmenso reconocimiento hacia aquellos que vinieron a que les perforaran la piel para poner fin al nazismo”, declaró a la AFP Hervé Morin, presidente de la región de Normandía, quien lidera este proyecto iniciado en 2008.

    Se espera que el organismo de la ONU tome su decisión entre el 24 y el 27 de julio durante una reunión en Corea del Sur.

    Más allá del aspecto simbólico, Normandía podría obtener beneficios financieros tangibles.

    “Un punto de encuentro global”

    Las playas “conservan la memoria de una lucha por la libertad y la paz” y se han convertido en “un lugar de encuentro mundial”, subraya el expediente de solicitud.

    Casi 1,8 millones de visitantes acudieron a los lugares del desembarco de Normandía el año pasado, más de un tercio procedentes del extranjero, principalmente del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, según el Comité Regional de Turismo. Estos visitantes generaron 700 millones de euros en ingresos en 2022, el último año del que se dispone de estadísticas. Esto también contribuyó a mantener más de 8.400 puestos de trabajo directos e indirectos.

    “El turismo de la memoria sigue creciendo en Normandía”, explica Hervé Morin, quien cuenta con un aumento del 15% en el turismo si se obtiene el sello de la Unesco.

    La candidatura incluye las cinco playas del desembarco del Día D, conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, así como Pointe du Hoc, escenario de batallas decisivas, la batería de artillería alemana de Longues-sur-Mer y el puerto artificial de Arromanches-les-Bains, conocido como Port Mulberry, compuesto por enormes cajones de hormigón fabricados en Inglaterra para facilitar la logística aliada. Numerosos cementerios y monumentos militares también se encuentran asociados a este lugar.

    Restos amenazados

    “Debemos preservar este patrimonio histórico; es muy importante que la próxima generación sepa que muchos hombres perdieron la vida para salvar nuestra libertad”, explica Jean-Christophe Puig, un jubilado de 70 años acompañado por su nieto, entrevistado por la AFP frente al Museo del Día D en Arromanches.

    En la costa, algunos restos están amenazados de desaparecer debido a la subida del nivel del mar relacionada con el cambio climático, incluidas las fortificaciones alemanas del Muro Atlántico, los naufragios y las construcciones aliadas.

    En Longues-sur-Mer, el acceso al puesto de observación de la batería de artillería alemana, monumento histórico protegido, está prohibido al público desde el año pasado. Ubicado al borde de un acantilado amenazado por la erosión, se considera demasiado peligroso.

    Una fotograf&iacute;a del Ej&eacute;rcito de los Estados Unidos tomada el 6 de junio de 1944 muestra a las tropas del 3.er Batall&oacute;n del 16.&ordm; Regimiento de Infanter&iacute;a reunidas en una estrecha franja de la playa de Omaha antes de avanzar tierra adentro cerca de Colleville-sur-Mer el D&iacute;a D. Al fondo, el USS LCI(L)-83 desembarca m&aacute;s tropas.

    Una fotografía del Ejército de los Estados Unidos tomada el 6 de junio de 1944 muestra a las tropas del 3.er Batallón del 16.º Regimiento de Infantería reunidas en una estrecha franja de la playa de Omaha antes de avanzar tierra adentro cerca de Colleville-sur-Mer el Día D. Al fondo, el USS LCI(L)-83 desembarca más tropas.

    “La Unesco no tiene fondos para preservar estos restos; nadie tiene los medios para hacerlo”, subraya Frédéric Sommier, director del museo de Arromanches, cuya oficina tiene vistas a los restos semisumergidos del Puerto Mulberry. En el futuro, la misión de conmemoración se llevará a cabo “mediante modelos virtuales o físicos; así es como van las cosas”, explica.

    Preservar la memoria del desembarco de Normandía sigue siendo “esencial”, aunque el mensaje de paz que se transmite desde los lugares históricos sea más difícil de comunicar “con el regreso de la guerra a Europa” en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, señala el Sr. Sommier.

    Según él, también debemos “tener cuidado con el turismo masivo”, una posible desventaja de un posible reconocimiento por parte de la Unesco.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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