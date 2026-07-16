Ante conflictos internacionales, la oposición reclama al gobierno que defina su política de defensa

La Política de Defensa Nacional es el informe de más alto nivel del Estado uruguayo en materia de defensa. Define qué intereses nacionales deben protegerse, cuáles son las principales amenazas y qué objetivos y lineamientos deben seguir las instituciones del Estado, especialmente las Fuerzas Armadas. Se formula al inicio de cada período de gobierno , en cumplimiento del decreto 147/013.

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Sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional aún no lo elaboró. Y la demora del Poder Ejecutivo en producir este documento y otros similares ha causado inquietud en la oposición. “¿Cuál es la política de defensa de este gobierno? ¿En qué está la reglamentación? ¿Por qué no se cumplió con la normativa que dispone que debe establecerse dentro del primer año de gobierno?”, preguntó el diputado Gabriel Gianoli, del Partido Nacional.

Gianoli realizó el lunes 13 la consulta durante una sesión de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, en la Cámara de Representantes. Ese día acudió la ministra de Defensa Nacional , Sandra Lazo, al frente de una delegación completa del ministerio. Quien respondió a Gianoli fue Álvaro Colotta, director general de Secretaría.

“Nosotros llevamos cuatro meses de atraso, es cierto. Lo único que quiero decir es que esto no ha sido por negligencia, sino por la sencilla razón de que los decretos no configuran las coyunturas: las coyunturas se configuran solas y esto tiene que ver con el tablero internacional, no solamente con nuestra capacidad de lectura de ellas. El tema es que el mundo siempre se mueve, pero, en el último año, se movió más y hubo muchos elementos disruptivos que a nosotros nos obligan responsablemente a analizarlos y a revisarlos más”, argumentó Colotta.

Uno de esos elementos, según señalaron fuentes oficiales a Búsqueda , es el conflicto entre Estados Unidos e Irán , que se reactivó con fuerza en los días previos a la comparecencia parlamentaria. Irán atacó Bahréin, Kuwait, Jordania, Catar y Omán el fin de semana del 12 de julio como respuesta a una nueva ronda de bombardeos estadounidenses sobre ciudades a lo largo de la costa sur iraní. Los ataques masivos de Estados Unidos llegaron después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz —una vía marítima clave y uno de los mayores puntos críticos del conflicto— acusando a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambas partes el mes anterior.

Cuando estalló el conflicto el 28 de febrero, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado expresando su “extrema preocupación” por los ataques militares en Irán y en otros países del golfo, e hizo un llamado al respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El texto oficial definió a Uruguay como “promotor de la paz” e instó a las partes a la desescalada, a la máxima contención y a retomar las vías diplomáticas para resolver la cuestión nuclear de fondo. El presidente Yamandú Orsi fue más explícito y describió que Uruguay mantiene una “posición de neutralidad” frente al conflicto.

En el Parlamento, Colotta no se refirió directamente a este conflicto ni a otros, pero dijo que el Ministerio de Defensa Nacional necesita estudiar con más tiempo la coyuntura global para producir su política para el período 2025-2030.

“Nosotros tenemos una línea de política de defensa que la tenemos obligatoriamente que actualizar, pero, como ustedes comprenderán, el Uruguay es un país pequeño y tiene entre sus definiciones la solución pacífica de los conflictos, y estamos en un escenario internacional en el que actores gravitantes y principales dicen que las relaciones internacionales sujetas a normas han finiquitado. Entonces no es pavada, no es tan fácil de resolver esto. Lo vamos a resolver”.

Irán y la Secretaría de Inteligencia

La Política de Defensa Nacional que está vigente fue elaborada en 2020 por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Establece como amenazas para Uruguay el terrorismo, el crimen organizado, los ciberataques, los incidentes de bioseguridad, las pandemias, la inestabilidad democrática en la región y la aparición de conflictos regionales.

Sobre las tensiones internacionales, el documento señala que el mundo de hoy se expresa “en una creciente dispersión de poder, que, si bien mantiene supremacías tradicionales, asiste a la aparición de potencias emergentes con capacidad de influir en sus áreas estratégicas de interés”. Esta situación es favorecida “por cambios significativos en la realidad geopolítica, y por el abaratado acceso a tecnología y armamento de diversa índole, que alimenta una creciente carrera armamentística”.

Soldados del Ejército Nacional realizan patrullaje en uno de los puntos de la frontera seca entre Uruguay y Brasil. Mauricio Zina/adhocFOTOS

La preocupación de la oposición por el posicionamiento del actual gobierno en el tablero internacional no es nueva ni se limita a la Política de Defensa Nacional: en abril, el propio conflicto entre Estados Unidos e Irán ya había generado inquietud en el Parlamento.

El Observador informó en aquel momento que el diputado colorado Gabriel Gurméndez elevó un escrito a la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, de cara a la comparecencia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), Mario Layera. Gurméndez solicitó que se recabara información sobre la posibilidad de que Uruguay sea utilizado como “plataforma de apoyo logístico” por redes vinculadas a Irán y Hezbolá. El planteo llegó luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

La SIEE es el organismo encargado de formular la Política Nacional de Inteligencia y el Plan Nacional de Inteligencia. La primera define los objetivos estratégicos del Estado —qué intereses nacionales proteger, cuáles son las amenazas prioritarias y los principios que deben guiar la actividad de inteligencia—, mientras que el segundo traduce esas definiciones en directivas operativas para los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado: qué temas debe priorizar cada uno, cómo coordinarse, qué capacidades desarrollar y cuáles son los objetivos de producción de inteligencia.

Hoy ese plan está en el Ministerio de Defensa Nacional. La SIEE ya lo aprobó y espera la devolución de los cuatro ministerios que integran el sistema de inteligencia —Defensa, Economía, Interior y Relaciones Exteriores— para remitirlo a conocimiento del Parlamento.