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    Homicidios aumentaron en el primer semestre de 2026: hubo 12 casos más que en 2025

    El Ministerio del Interior presentó los datos de delitos de enero a junio, con una reducción casi total en las cifras de denuncias, salvo los homicidios

    Según el gobierno, los homicidios se mantienen en una cifra estable pese al incremento en la primera mitad del año.

    Según el gobierno, los homicidios se mantienen en una cifra estable pese al incremento en la primera mitad del año.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El Ministerio del Interior presentó este lunes 20 las estadísticas de criminalidad del período enero-junio de 2026, con una suba en la cantidad de homicidios que ya había sido adelantada por las autoridades pero de la cual se desconocían los detalles. En los primeros seis meses del año se registraron 195 muertes, 12 más que en el mismo período del año pasado.

    La variación representa un incremento del 6,6%. “Se mantiene dentro de una relativa estabilidad que tenemos en Uruguay desde 2019”, afirmó Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.

    Se trata de una división creada en este gobierno para llevar adelante las cifras de delitos en Uruguay, en reemplazo del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. La AECA presentó este lunes las estadísticas criminales correspondientes al semestre inicial de 2026. La conferencia de prensa, realizada en el Ministerio del Interior, fue liderada por Sanjurjo.

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    El aumento del 6,6% en los homicidios estuvo acompañado por un incremento del 11% en los cometidos con armas de fuego, que representan tres de cada cuatro asesinatos. Montevideo y Canelones, los dos departamentos que históricamente registran los mayores guarismos, también experimentaron un aumento de los homicidios de enero a junio.

    Al igual que Sanjurjo, el ministro del Interior, Carlos Negro, enmarcó la suba de asesinatos dentro de un panorama de estabilidad de este delito. El lunes, Negro siguió la presentación del informe desde la audiencia, pero se había referido al tema la semana pasada, durante una comparecencia en el Parlamento para discutir el proyecto de Rendición de Cuentas.

    “Los homicidios, que es el delito que más preocupa a todos y todas, no logran bajar sus registros. Esta suba en el semestre, la cual no marca de ninguna manera una tendencia, va a ser, de todas formas, bastante leve y no va a alterar esa gráfica de estabilidad que viene dándose luego de la pandemia”, indicó el jueves 16.

    A diferencia de los homicidios, la mayoría de los principales delitos registró una caída durante el primer semestre de 2026. Las rapiñas disminuyeron 4%, al pasar de 8.087 a 7.762 casos. Los hurtos tuvieron uno de los descensos más pronunciados, con una reducción de 7,5%, al bajar de 53.154 a 49.187 denuncias.

    También se redujo el hurto de vehículos, que cayó 8,3%, de 6.943 a 6.370 casos. Los abigeatos registraron la mayor baja porcentual entre los delitos contra la propiedad, con un descenso de 20,1%, al pasar de 427 a 341 casos. Asimismo, las denuncias por daños disminuyeron 7,1%, de 9.756 a 9.062.

    La única excepción fue el rubro de estafas y fraudes informáticos, que mostró un leve incremento: las denuncias pasaron de 13.780 en el primer semestre de 2025 a 14.035 en igual período de 2026.

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