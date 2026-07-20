El MEF adelanta las “líneas de acción” definidas para reformar jubilaciones y AFAP

A partir de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social sobre la protección social , el Poder Ejecutivo tomó la definición de impulsar este año una serie de reformas relativas a las jubilaciones. Las “líneas de acción” fueron enunciadas por el Ministerio de Economía (MEF) en un comunicado difundido este lunes 20.

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Se trata, en algunos casos, de la ratificación de medidas que ya habían sido adelantadas por las autoridades y en otros, son anuncios novedosos, como el rediseño del esquema de comisiones que cobran las administradoras de fondos previsionales (AFAP) a los afiliados y cambios en las inversiones que realizan con los ahorros de los trabajadores.

El comunicado ministerial no hace referencia específica a una de las propuestas más polémicas que emanó del documento presentado por el Diálogo Social como síntesis de su trabajo, y que refiere a la posibilidad de que “un organismo público” se encargue de administrar las cuentas individuales de ahorro en las AFAP “de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. Cuando se conoció esa iniciativa, desde la oposición política y las administradoras privadas se alertó sobre el riesgo de una “estatización” de los fondos previsionales.

El MEF señala que el Poder Ejecutivo remitirá en las “próximas semanas” al Parlamento un proyecto de ley para crear una nueva causal de jubilación anticipada, a la que se podrá acceder a los 60 años de edad, con 30 años de aportes.

Se habilitará ese mecanismo, de acceso general, “concebido para atender contingencias y brindar mayor flexibilidad ante las diferentes situaciones que atraviesan los trabajadores”, como “problemas de empleabilidad que pueden enfrentar las personas próximas a la edad de retiro, ante los cambios tecnológicos en curso”. También buscará “atender las desigualdades existentes en el mercado de trabajo, que determinan que los sectores más vulnerables suelen llegar al retiro con mayor desgaste físico y menores posibilidades de mantenerse en el mercado laboral hasta los 65 años”.

Agrega que la iniciativa “contribuye a establecer un mecanismo más equitativo y previsible que los regímenes sectoriales actualmente vigentes”.

Ratifica que el diseño previsto mantiene la edad normal de retiro en 65 años y establece incentivos para la postergación de la jubilación.

El retiro anticipado a los 60 años “no será compatible con el trabajo ni con el cómputo de servicios bonificados”.

Cambios en el régimen de AFAP

El MEF adelanta que, por otra parte, el Poder Ejecutivo implementará “en esta etapa un conjunto de transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen previsional”, algunas por vía legal.

Las medidas previstas “habilitarán una reducción del costo del seguro colectivo y de las comisiones cobradas por las AFAP —estimada entre un 5% y un 10% de los valores vigentes una vez implementadas en su conjunto—”, así como un incremento en la rentabilidad esperada de los ahorros de los afiliados.

Agrega que se avanzará hacia un funcionamiento más integrado del sistema previsional mediante el “desarrollo de una ventanilla única para la jubilación, que centralice el trámite jubilatorio en el BPS o el organismo previsional de amparo, mejorando la experiencia del trabajador como beneficiario del sistema previsional”.

Otra acción prevista apunta a dar “más flexibilidad” para los trámites de elección de una AFAP, lo que podrán hacerse tanto en la misma administradora como en el organismo previsional de amparo (el BPS o una caja o sistema especial de jubilación).

Se prevé, además, que haya “sistemas de información consolidados” en los pilares de reparto intergeneracional —en manos del Banco de Previsión Social— y de ahorro individual, apuntando a un asesoramiento “integral y oportuno”.

Según el MEF, también se “perfeccionará el marco regulatorio para promover un sistema más eficiente y competitivo, con una alineación más efectiva de incentivos entre las administradoras y sus afiliados”. Para ello, la asignación de los nuevos afiliados a las AFAP se realizará mediante mecanismos que premien simultáneamente la mejor rentabilidad y las menores comisiones, manteniendo en todos los casos la libertad de elección del trabajador”. Asimismo, se “rediseñará el seguro colectivo y la estructura de las comisiones que cobran las AFAP, incluyendo un componente variable asociado a los rendimientos de las inversiones”.

El comunicado adelanta otra medida que contempla un viejo reclamo de las administradoras de fondos previsionales. El Ejecutivo “considera oportuno implementar medidas que permitan alcanzar una mayor rentabilidad esperada de los ahorros de los trabajadores, mediante una mayor diversificación y diferenciación de las inversiones, con una ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior, manteniendo la estricta regulación y supervisión profesional” y “protegiendo el financiamiento de las inversiones productivas domésticas”.