El PIT-CNT apunta a obtener la personería jurídica, lo que implica analizar cambios a su estatuto, que tiene 60 años

La unidad sindical de Uruguay es un ejemplo a nivel internacional. Esto es algo de lo que el PIT-CNT suele hacer gala e intenta promover en una región donde existen varias centrales de sindicatos por cada país. Sin embargo, esta fortaleza convive con una fragilidad jurídica. En algunos sentidos, esta organización absolutamente consolidada en el sistema político y social formalmente no existe.

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Los funcionarios del PIT-CNT están registrados en realidad por el Instituto Cuesta Duarte, asociación civil creada por el movimiento sindical para tareas de investigación y formación. Lo mismo sucede con la sede de la calle Jackson, con las cuentas bancarias y con otros trámites jurídicos.

El estatuto es uno de los principales impedimentos para que el PIT-CNT pueda tener un mayor desarrollo formal, explicaron distintos dirigentes a Búsqueda . El 1 de octubre de 1966 se llevó a cabo el Congreso de Unificación Sindical de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), que se había empezado a formar a mediados de 1964, con el que se selló la unidad. Para lograr ese paso, después de años de idas y vueltas, muchas de las normas de funcionamiento que se establecieron fueron “amplias” o “laxas”.

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Esa impronta fue necesaria en la época para alcanzar un acuerdo político entre los sindicatos. Pero el estatuto, salvo algunas pocas excepciones, nunca se cambió y quedó casi como el primer día.

“Eso obedeció a una época y las épocas han cambiado”, dijo a Búsqueda un dirigente sindical de larga trayectoria. Hoy no contar con personería jurídica es una complicación para el PIT-CNT, reconocieron también otros sindicalistas consultados. Según dijeron, “hay formalidades que impiden resolver cosas o exponen a personas” y es necesario “modernizar” algunos aspectos de la organización.

En la última Mesa Representativa del PIT-CNT, realizada el 24 de junio, se informó sobre la conformación de “un grupo de trabajo político-técnico que tiene como cometido analizar y estudiar la posibilidad de tramitar la personería jurídica”. Esto implica estudiar modificaciones al estatuto.

Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que el grupo de trabajo todavía no comenzó a funcionar. Según explicaron, el equipo estará integrado por representantes de las distintas corrientes y por técnicos. El cometido es que surja del trabajo una propuesta de modificación a los estatutos, para que sean discutidos en el próximo Congreso, que debería realizarse en 2027.

Reformar los estatutos o reglamentos es una de las competencias del Congreso del PIT-CNT. Así está establecido en el artículo 19 del estatuto.

De acuerdo con el artículo 64, para aprobar ese tipo de cambios es necesario alcanzar una mayoría de dos tercios de los delegados del Congreso. Las propuestas de cambios al estatuto las puede plantear cualquier organismo del PIT-CNT o de los sindicatos y confederaciones que lo integran, pero deben ponerse en conocimiento de las filiales al menos 90 días antes del Congreso.

La conformación de los órganos de conducción sindical es uno de los puntos que requerirá de cambios para el cometido de obtener la personería jurídica. El Congreso es el máximo órgano de conducción sindical. Este, de acuerdo con el estatuto, se debe realizar cada dos años y debe nombrar una Mesa Representativa de al menos 27 miembros. La Mesa Representativa, a su vez, designa en su primera sesión ordinaria a un Secretariado Ejecutivo de al menos siete integrantes. La Mesa Representativa, que se reúne con frecuencia mensual, y el Secretariado Ejecutivo, que sesiona cada semana, son los órganos de conducción cotidiana del PIT-CNT.

En los hechos, la cantidad de integrantes de la Mesa Representativa y el Secretariado Ejecutivo y la forma de integración se resuelve Congreso a Congreso mediante acuerdos políticos entre las corrientes sindicales. A diferencia de lo que establece el estatuto, los congresos suelen realizarse cada tres años y no cada dos.

“Hay que darle cierta forma a estos aspectos para que te den la personería jurídica”, dijo un dirigente.

En principio, según las fuentes consultadas, hay acuerdo en la dirigencia sindical sobre la necesidad de avanzar hacia la obtención de la personería jurídica. No se trata de una discusión con “tensiones” de fondo, sino más bien de resolver asuntos “desde el punto de vista de la formalidad”.

A pesar de este espíritu, los dirigentes también saben que intentar cambiar el estatuto no es un paso menor. “Es abrir una puerta complicada”, dijo uno de los consultados y advirtió que si bien hay un consenso de promover modificaciones, no hay “un acuerdo en cómo” hacerlo. “Todas las veces que se ha intentado modificar cosas del estatuto no se llegó a nada porque se requiere mayorías muy amplias”, recordó otro.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en el El Observador que notó “muy buena voluntad” a discutir el tema entre los sindicatos que integran la Mesa Representativa.

Conmemoración por 60 años de unidad

Para celebrar los 60 años de la unidad sindical, el PIT-CNT formó una comisión de homenaje, encargada de elaborar un calendario de actividades conmemorativas. En la Mesa Representativa del 24 de junio, este grupo de trabajo presentó un informe ante la dirigencia sindical.

En octubre hay una serie de eventos ya confirmados. El primer día del mes se cerrará la calle Jackson durante todo el día, frente a la sede del PIT-CNT, para llevar a cabo una jornada “cultural y popular”. Entre el 2 y el 3 de octubre se desarrollará un “encuentro internacional de sindicalismo” en un lugar todavía a definir. Y el mismo 3 de octubre habrá una función de gala de la Comedia Nacional en el Teatro Solís.

Desde este mes de julio está previsto que se lleven a cabo actividades conmemorativas. Entre ellas, la comisión proyecta mesas redondas, conferencias, actos culturales, exposiciones y audiovisuales.