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    Luto en Polonia tras tiroteo que dejó seis muertos en Cracovia

    La plaza Mayor del Mercado de Cracovia continúa acordonada este domingo, y allí se acercaron numerosas personas para rendir homenaje a los seis muertos del ataque del sábado en el peor tiroteo reportado en el país desde la caída del comunismo

    El lugar del ataque, en el centro histórico de Cracovia, 8 de noviembre de 2026.

    El lugar del ataque, en el centro histórico de Cracovia, 8 de noviembre de 2026.

    FOTO

    Wojtek RADWANSKI / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El autor, un polaco de 24 años que, según las autoridades, está “fascinado por ideologías de extrema derecha”, abrió fuego a plena luz del día en este emblemático lugar, muy concurrido por turistas y lugareños.

    Cracovia, antigua capital del país, es la segunda ciudad más poblada de Polonia y su principal escaparate turístico, con 16,5 millones de visitantes registrados el año pasado.

    El primer ministro Donald Tusk calificó el tiroteo como “terrorismo” pero la policía todavía no ha indicado cuál era el móvil del atacante.

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    Este domingo temprano, el lugar del ataque, en general bullicioso, estaba acordonado y varias personas se acercaron a dejar cirios, observaron periodistas de la AFP. La policía, en tanto, registraba las bolsas de los empleados de los restaurantes y cafeterías de la plaza.

    La Fiscalía nacional anunció la apertura de una investigación por terrorismo. “Estoy absolutamente destrozada”, declaró a la AFP Weronika Filar, una vecina de Cracovia de 27 años. “Este es uno de los lugares más seguros de la Tierra, de verdad... no me esperaba que pudiera pasarnos nada así a nosotros”, señaló, y agregó: “nuestra ciudad nunca volverá a ser la misma”.

    Entre los seis fallecidos hay un británico, según el jefe de la policía, Marek Boron; y entre los 15 heridos cinco son extranjeros -del Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria-, indicaron las autoridades regionales a la agencia de noticias PAP.

    Después del suceso, los investigadores encontraron tres cuerpos en la casa del sospechoso, a unos 150 km al noreste de Cracovia. Según la policía, se trata de sus padres (de 53 y 52 años) y su hermana (de 21).

    Los agentes dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue hospitalizado, indicó la policía. Actualmente, se encuentra en estado crítico. Dos agentes resultaron heridos cuando intentaban detener al sospechoso antes de dispararle. Un policía está en estado grave pero estable, informó el Ministerio del Interior, citado por PAP.

    Armas en el auto y en casa

    Los hechos ocurrieron hacia las 15 hora local (11 de la mañana de Uruguay) cuando el hombre, que actuó solo, irrumpió con un vehículo en la plaza y empezó a disparar “al azar”, dijo la policía.

    El agresor -al que los medios denominaron Michal O.- vestía ropa militar y portaba un arma larga. En su automóvil, la policía halló otras armas de fuego, dijo el sábado el ministro del Interior, Marcin Kierwinski.

    Según explicó la policía regional en redes sociales, los cuerpos de sus padres y de su hermana, encontrados en su casa, presentaban “heridas”, probablemente por “impactos de bala“.

    “En la casa se incautaron siete armas de fuego”, agregó el cuerpo de seguridad, que precisó que la operación involucró a la “unidad antiterrorista de la policía, peritos forenses y un fiscal”.

    Según los investigadores, citados por medios polacos, Michal O. no tenía antecedentes penales. Era miembro de un club de tiro, al que también pertenecía su padre.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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