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    Juez de Paraguay ordena prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

    Un juez de Paraguay ordenó que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre del banco Ueno Bank

    Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña e sábado 7 de noviembre, en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay).

    Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay del expresidente de Paraguay Santiago Peña e sábado 7 de noviembre, en la audiencia de imposición de medidas ante el juez, en Asunción (Paraguay).

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    EFE/ Corte Suprema de Justicia de Paraguay
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó este sábado 7 la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña. El exmandatario, destituido y detenido el viernes, deberá cumplir la medida en dependencias de la Escolta Presidencial, según lo dispuesto por el juzgado.

    Horas antes, Peña había comparecido ante la Fiscalía en Asunción. Tras esa presentación, los fiscales solicitaron su prisión preventiva.

    El Ministerio Público también pidió la misma medida para el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo.

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    La decisión se produce días después del colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros.

    Santiago Peña compareció ante la Fiscalía tras su destitución

    El expresidente declaró este sábado 7 ante la Fiscalía General del Estado, horas después de ser detenido en el marco del caso del colapso de Ueno Bank.

    Su comparecencia tuvo lugar un día después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político por “mal desempeño de funciones”, en medio de la crisis financiera que sacudió a la entidad.

    El exmandatario pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, después de que fuera trasladado desde su domicilio por la presencia de manifestantes en los alrededores. Su detención se produjo tras una orden ejecutada por agentes de la Policía y la Fiscalía.

    Los parlamentarios que impulsaron su destitución, con lo que perdió su inmunidad, subrayaron la participación accionarial de Peña en Ueno Holding, conglomerado empresarial propietario del banco, que supuestamente el mandatario vendió en 2025.

    La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, quien presidió el Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el pasado martes 3 de noviembre, cuando presentó su renuncia en medio del proceso de resolución de Ueno Bank. Carvallo había dirigido anteriormente la Financiera Ueno, antecesora de la entidad bancaria. Tras presentarse voluntariamente ante las autoridades el viernes, fue detenido. Por este caso, la Fiscalía ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, quien fue trasladado a prisión junto a otros cinco directivos.

    Y mientras Peña sigue detenido, Alliana, quien fue su vicepresidente, acudió a primera hora al Palacio de López, sede del Ejecutivo en Asunción, para arrancar su jornada con reuniones con ministros y abordar asuntos prioritarios como la salud, en particular la dotación de medicamentos, y la atención a los afectados por Ueno, cuando ha empezado la devolución de los ahorros a una cuenta del Fondo de Garantía de Depósitos.

    En una conferencia de prensa, el titular interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, cifró en 1.196.000 las “personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal" con transferencias que, aseguró, ascienden a 996.000 millones de guaraníes o el “equivalente a 160 millones de dólares”.

    Las cifras corresponden a dos días de desembolsos, que comenzaron el jueves. Para agilizar la apertura de nuevas cuentas, distintos bancos abrieron sus puertas este sábado para atender a los perjudicados por Ueno.

    Con Reuters, EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

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