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    Caso Goldring: tras condena a corredora, acreedores pueden oponerse al acuerdo y abogados llegan a Uruguay

    Quienes adhirieron al acuerdo ya cobraron el 21% de su crédito; otros 150 damnificados buscan que se declaren inexistentes las “deudas” con las que quedaron frente a la sociedad de bolsa

    Sede de la Bolsa de Valores de Montevideo.

    Sede de la Bolsa de Valores de Montevideo.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el acuerdo privado de reorganización firmado en diciembre de 2025, la extitular de la corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Sara Goldring se comprometió a pagar el 60% de los créditos verificados, equivalentes a US$ 12 millones. De ese monto, el 21% debía abonarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la comunicación de que se obtuvieran las mayorías necesarias, lo que ocurrió a mediados de setiembre pasado, informó a Búsqueda Fernando Cabrera, gerente de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), entidad que actuó como liquidador de CVM.

    Una sentencia del 27 de octubre pasado declaró a Goldring autora penalmente responsable de un “delito continuado de apropiación indebida”; el acuerdo abreviado comprende el pago de US$ 1 millón y dispone transferir US$ 6,8 millones que tenía depositados en una cuenta del banco estadounidense Jefferies LLC. Según explicó Cabrera, los millones restantes se prevén obtener mediante la venta de acciones y patrimonio de la familia de la empresaria bursátil.

    Goldring fue acusada de falsificar saldos de sus clientes y por manipularlos sin autorización cuando estaba al frente del escritorio de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios y United Brokers.

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    Tras la sentencia se abrió un plazo de 20 días para que los acreedores que no adhirieron al acuerdo puedan oponerse. La abogada Patricia Regules, representante de 150 damnificados, dijo que algunos clientes quedaron con saldos negativos y buscan que la Justicia declare “inexistentes” esas deudas por tener origen en la apropiación indebida.

    Regules adelantó que la semana próxima llegarán dos socios del estudio jurídico estadounidense Peiffer Wolf. Solicitaron reuniones con el Banco Central y la Lideco y buscarán contactar a otros representantes de damnificados. También analizarán posibles acciones contra Jefferies, Pershing y Morgan, entidades por las que pasaron operaciones de Goldring y a las que atribuyen una eventual responsabilidad.

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