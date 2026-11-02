Gurméndez reclama aprobar la ley contra los ‘deepfakes’ sexuales y advierte que pueden ocurrir “hechos graves”

El diputado colorado Gabriel Gurméndez volvió a reclamar que el Senado apruebe el proyecto de ley que busca penalizar la difusión de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial (IA), llamadas deepfakes . La iniciativa, que modifica el artículo 92 de la Ley 19.580 , fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y también recibió el respaldo de todos los partidos en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado. Su votación en el plenario, prevista inicialmente para mayo, sigue pendiente.

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En la sesión del 27 de octubre de la comisión, su presidenta, Constanza Moreira, explicó que el proyecto se mantiene en el orden del día, pero que la intención es analizarlo junto con una iniciativa más amplia que prepara el Instituto Nacional de las Mujeres ( Inmujeres ).

Gurméndez planteó avanzar con la norma como una solución puntual, sin esperar una ley más amplia sobre violencia digital, tal como pretende hacer el oficialismo.

Tecnología Inmujeres prepara un proyecto de ley sobre violencia digital y promueve debatir la regulación de los ‘deepfakes’ sexuales

“Parte de lo que señalábamos como virtud del proyecto era su especificidad casi quirúrgica”, afirmó. “Sin hacer grandes modificaciones ni entrar en grandes debates respecto a otros temas cuyo alcance podría dificultar el consenso, se atiende la circunstancia de un fenómeno que hoy se plantea como una cuestión de urgencia y de explosión”, agregó.

La iniciativa fue aprobada en comisión y elevada al plenario del Senado. Sin embargo, el día que estaba previsto dar sanción definitiva al proyecto, este volvió a comisión porque las empresas de internet plantearon observaciones sobre las responsabilidades que la ley les asigna . Las compañías reclamaron revisar aspectos como la obligación de retirar contenidos de manera inmediata y la posibilidad de que las plataformas enfrenten sanciones penales.

“La suspensión de la votación del proyecto fue una consideración para atender a estos sectores, escucharlos y ver si ameritaba tomarlos en cuenta”, señaló Gurméndez. Según dijo, durante las reuniones hubo acuerdo en que las observaciones de las empresas debían discutirse “en otro momento”.

El diputado advirtió que esperar una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo puede extender el trámite durante meses. “Estamos haciendo lo contrario a lo que se pretendía”, dijo. El proyecto original buscaba atender una situación urgente, pero ahora quedó supeditado a una regulación que abarcará una cantidad de asuntos y que, a su juicio, tendrá un trámite legislativo “extenso, largo y complejo”, con posibles dificultades para reunir las mayorías necesarias.

El Parlamento “omiso”

Gurméndez advirtió que mantener la legislación sin cambios puede tener consecuencias. “Me parece prudente no dejar este vacío porque, en la medida en que el tiempo transcurre, se pueden generar hechos como los que ocurrieron en Argentina en las últimas tres semanas”, afirmó en la comisión, en referencia a las imágenes sexuales falsas de alumnas creadas con IA por un grupo de compañeros en un colegio de la ciudad de Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires.

A su entender, el Parlamento no debería quedar “como omiso frente a una circunstancia evidente”. El legislador añadió que la solución “ya tiene consenso político y fue votada por la propia comisión”, y si la aprobación se dilata puede quedar “mucho tiempo sin penalizar y pueden ocurrir hechos graves”.

Constanza Moreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay

Moreira informó que accedió a un borrador del texto que prepara Inmujeres en el que ya se recoge la preocupación planteada por Gurméndez, aunque con algunas modificaciones. La presidenta propuso que Gurméndez y la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, integren una mesa de trabajo para discutir la redacción.

El objetivo es que el proyecto sobre deepfakes sexuales pueda incorporarse a una ley integral de violencia digital, que también establecerá obligaciones para las plataformas. Moreira reconoció que el proyecto definitivo de Inmujeres todavía no fue enviado al Parlamento.

La oposición reclama que el Senado vote

La senadora nacionalista Graciela Bianchi cuestionó que el proyecto siga sin elevarse al plenario, pese a haber sido aprobado en comisión y contar con el respaldo unánime de Diputados. “Estamos en omisión, señora presidenta”, afirmó en la última sesión de la comisión.

Moreira respondió que la bancada del Frente Amplio había solicitado que la iniciativa volviera a comisión y que se había alcanzado un acuerdo para seguir analizándola. Gurméndez recordó que ese acuerdo incluía un plazo para votar el proyecto antes del ingreso de la Rendición de Cuentas al Senado, que fue a finales de agosto.

Dirección General de Cibercrimen. Ministerio del Interior

Las denuncias por difusión de imágenes íntimas aumentaron en Uruguay

El debate en el Senado ocurre mientras crecen las denuncias por divulgación de imágenes o contenido íntimo en Uruguay. Según datos del Ministerio del Interior obtenidos por Búsqueda mediante un pedido de acceso a la información pública, en 2024 se registraron 46 denuncias y en 2025 la cifra llegó a 111. El aumento fue de 65 casos en un año. Montevideo concentró la mayoría, con 82 denuncias. Le siguieron Canelones, con 14; Maldonado, con seis; San José, con cinco; Rivera, con dos, y Cerro Largo y Florida, con una denuncia cada uno.

Los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Cibercrimen. La respuesta no discrimina cuántas denuncias estuvieron relacionadas con imágenes sexuales falsas generadas mediante IA. El pedido también solicitaba información sobre los tipos de imágenes involucradas, las plataformas en las que se difundieron y los procedimientos de investigación.

El ministerio respondió parcialmente la solicitud y reservó por 15 años la información sobre los procedimientos y sus conclusiones.