    México: asesinan al alcalde de Uruapan en plena celebración de Día de Muertos

    Este video muestra las últimas imágenes del alcalde de Uruapan, quien fue asesinado minutos después durante la celebración del Día de Muertos

    México: asesinan al alcalde de Uruapan en plena celebración de Día de Muertos.

    México: asesinan al alcalde de Uruapan en plena celebración de Día de Muertos.

    FOTO

    Captura
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El crimen, atribuido a sicarios, pone en evidencia la creciente violencia contra figuras políticas en México.

    La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y envió sus condolencias a la familia.

    El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares (d), saluda al embajador de México en España, Quirino Ordaz (i), durante el acto de inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena en Madrid.
    Video
    España

    España reconoce el sufrimiento de los pueblos indígenas durante la conquista de México tras años de tensión diplomática

    Por France 24
    nobu hotel los cabos: lujo minimalista en el pacifico mexicano
    B-Content

    Nobu Hotel Los Cabos: lujo minimalista en el Pacífico mexicano

    B-content
    Por Redacción Búsqueda

    Cientos de habitantes participaron en una emotiva procesión fúnebre.

    El ministro de Seguridad confirmó que el presunto atacante ya fue localizado, aunque su identidad aún no ha sido revelada.

