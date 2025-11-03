México: asesinan al alcalde de Uruapan en plena celebración de Día de Muertos.

El crimen, atribuido a sicarios, pone en evidencia la creciente violencia contra figuras políticas en México.
Este video muestra las últimas imágenes del alcalde de Uruapan, quien fue asesinado minutos después durante la celebración del Día de Muertos
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y envió sus condolencias a la familia.
Cientos de habitantes participaron en una emotiva procesión fúnebre.
El ministro de Seguridad confirmó que el presunto atacante ya fue localizado, aunque su identidad aún no ha sido revelada.
