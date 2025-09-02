J.D. Vance y la tendencia #TrumpIsDead: ¿pasa algo con la salud del presidente de Estados Unidos?

Donald Trump garantizó ampliamente su buena salud. El presidente de Estados Unidos aseguró sentirse mejor que nunca, en un corto mensaje publicado el domingo 31 de agosto en la red Truth Social, tras varios días sin aparecer en público, que generaron inquietudes sobre su estado.

“Nunca me sentí mejor en mi vida”, escribió Donald Trump en letras mayúsculas, en la red social, el domingo.

Así respondió el mandatario republicano a los rumores que incluso llegaron a darlo por muerto, alimentados por su inusual ausencia de la vida pública.

Reelecto en 2024 a los 78 años, Trump —hoy de 79— es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, motivo por el cual su estado de salud es seguido con atención y genera constantes especulaciones.

Las versiones se intensificaron tras la difusión de fotos de sus manos con hematomas y contusiones, tomadas el 25 de agosto durante la visita del presidente surcoreano Lee Jae-myung. Según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, esas marcas se deben a los “frecuentes apretones de manos” y al consumo de aspirina dentro de un tratamiento cardiovascular preventivo.

Se trata de una condición “benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años”, aclaró la vocera el pasado 17 de julio.

Las declaraciones de J.D. Vance y la tendencia #TrumpIsDead en las redes sociales

Las declaraciones de J.D. Vance sumaron confusión sobre la salud del presidente. En una entrevista con USA Today el jueves 28 de agosto, el vicepresidente aseguró estar listo para reemplazar a Donald Trump en caso de una “terrible tragedia”.

“Y si, Dios nos libre, ocurriera una terrible tragedia, no se me ocurre mejor preparación práctica que la que he tenido en estos 200 días”, dijo Vance.

No obstante, también destacó que “el presidente tiene una salud increíblemente buena” y “una energía enorme”, al punto de ser “el último en hacer llamadas por la noche” y “el primero en empezar a trabajar por la mañana”.

Sus palabras, lejos de apaciguar las dudas, encendieron las redes sociales, donde comenzó a circular la etiqueta #TrumpIsDead (“Trump está muerto”). La tendencia se mantuvo durante varios días con mensajes que especulaban, sin pruebas, sobre el estado de salud del mandatario e incluso sobre su supuesta muerte.

El sábado, ni siquiera las imágenes de Trump jugando al golf alcanzaron para disipar por completo las sospechas.

Diagnosticado con insuficiencia venosa crónica

Con 79 años, la salud de Donald Trump se convirtió en una preocupación constante para la opinión pública.

En julio, el mandatario fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente en personas mayores. Esta se produce cuando las venas de brazos o piernas están dañadas y dificultan la circulación de la sangre, lo que provoca acumulación, aumento de presión y, en consecuencia, inflamación visible en las extremidades.

Las especulaciones sobre su estado físico también reproducen la dinámica de la última campaña electoral, cuando la edad y la salud de los candidatos estuvieron en el centro del debate político. Trump, en particular, había aprovechado las dudas sobre Joe Biden, cuestionado por episodios de confusión y pérdida de memoria que marcaron tanto su presidencia como su campaña antes de ceder el lugar a Kamala Harris.

Durante las primarias republicanas, Nikki Haley, de 52 años, insistió en su propuesta de someter a los políticos mayores de 75 años a pruebas obligatorias de “capacidad mental”.

Sin embargo, especialistas relativizan estas preocupaciones. “No creo que el número de vueltas al sol deba ser un factor de descalificación. Creo que es más la toma de decisiones lo que influye en lo que debería considerarse un buen presidente de los Estados Unidos. No hay duda de que, a mayor edad, mayores son los riesgos de que las cosas salgan mal. Sin embargo, su edad en sí no es tan relevante. Nunca lo ha sido”, señaló S. Jay Olshansky, profesor de Salud Pública en la Universidad de Illinois y especialista en envejecimiento, en declaraciones a France 24 en marzo de 2024.

FUENTE:FRANCE24