Aduanas de EE.UU. anuncia que dejará de cobrar aranceles el martes; Trump amenaza con volver a subirlos

La incertidumbre comercial no parece estar cerca de terminar. La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que cancelará los códigos arancelarios derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) de Donald Trump .

Las tarifas dejarán de cobrarse a partir del martes 24 de febrero, según detalló un mensaje a los transportistas a través Servicio de Mensajería de Sistemas de Carga (CSMS).

El anuncio llega tres días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) determinara que los aranceles globales impuestos bajo la IEEPA eran inconstitucionales.

Sin embargo, la agencia aduanera aclaró que eso no significa que otros impuestos a la importación desaparezcan. La suspensión de la recaudación no afecta a ningún otro arancel impuesto por Trump, incluyendo los establecidos en la Sección 232 del estatuto de seguridad nacional y la Sección 301 del estatuto de prácticas comerciales desleales.

La suspensión de la recaudación de aranceles de la IEEPA coincide con la imposición por parte de un furioso Trump, que reaccionó a la decisión judicial imponiendo un nuevo arancel global de 10% bajo una autoridad diferente, la Sección 122 de la Ley de Comercio, que horas después aumentó a 15%. Este tendrá una vigencia de 150 días.

De acuerdo con las estimaciones de economistas del Modelo Presupuestario Penn-Wharton citadas por la agencia de noticias Reuters, la decisión de la Corte Suprema podría obligar a reembolsar unos 175.000 millones de dólares de ingresos del Tesoro de Estados Unidos, dado que los aranceles de la IEEPA fueron considerados inconstitucionales.

Embed - Líderes se pronuncian sobre aumento de los aranceles de Trump al 15%

Trump amenaza con más aranceles a países que “jueguen” con fallo del Supremo

Pese al anuncio de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para Trump, la lucha por imponer su agresiva política comercial no ha terminado. Este 23 de febrero, el líder de la Casa Blanca volvió a retar las órdenes de otras autoridades de su país, al amenazar con aumentar los aranceles, una vez más, a las naciones que decidan “jugar” con el fallo del Supremo, en referencia a la sentencia que el pasado 20 de febrero invalidó los gravámenes declarados por el republicano bajo poderes de emergencia, en un duro revés a su política económica.

“Cualquier país que quiera 'jugar' con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a EE.UU. durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que acordaron recientemente”, señaló.

Trump también insistió en que no tiene por qué pedir autorización al Congreso para imponer medidas arancelarias, como recordó el Supremo en su dictamen.

“Como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles. ¡Ya se han obtenido, de muchas maneras, hace mucho tiempo! ¡Y también fueron reafirmados por la ridícula y mal redactada decisión de la Corte Suprema!”.

Asimismo, el republicano aseguró, a través de su plataforma Truth Social, que puede utilizar a su favor los términos de la sentencia.

“El tribunal también ha aprobado todos los demás Aranceles, de los cuales hay muchos, y todos pueden usarse de una manera mucho más poderosa y molesta, con seguridad jurídica, que los aranceles tal como se usaban inicialmente”, remarcó el líder republicano.

UE no aceptará ningún aumento de aranceles de EE.UU. tras fallo del Supremo

La Comisión Europea exigió que EE.UU. se ciña a los términos del acuerdo comercial entre ambos alcanzado en 2025, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara los aranceles globales de Trump y este respondiera con nuevos gravámenes generalizados.

La Comisión Europea espera condiciones claras luego del fallo del máximo tribunal estadounidense. En un comunicado emitido el 22 de febrero, la entidad que rige la política comercial del bloque de los 27, afirmó que no aceptará condiciones que no estén contenidas en el acuerdo alcanzado el año pasado.

“La situación actual no favorece la entrega de un comercio e inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', tal como acordaron ambas partes”, indica el boletín, que cierra de forma mucho más contundente que el pronunciamiento inicial del bloque: “un trato es un trato”.

We request full clarity on the steps the United States intends to take following the recent Supreme Court ruling on the International Emergency Economic Powers Act.



EU companies and exporters must have fair treatment, predictability and legal certainty.https://t.co/uXQpYiBfxn pic.twitter.com/7YWLtbqLaH — European Commission (@EU_Commission) February 22, 2026

Bruselas había dicho inicialmente, luego de la decisión del Tribunal Supremo, que estaba estudiando las implicaciones de la sentencia y manteniendo contacto con su contraparte estadounidense.

Ahora, después de que Trump respondiera con nuevos aranceles, Europa está tratando de mantener las ventajas comparativas derivadas de su acuerdo de 2025, que fijaba 15% para la mayoría de los productos del bloque, con excepción de los que están sujetos a impuestos sectoriales, como el acero.

El convenio comercial también permitió eliminar los aranceles en partes y productos para aviones, así como en muchos bienes estadounidenses, y acordó retirar la amenaza de impuestos de represalia, que Europa había formulado para responder a la guerra comercial inicialmente planteada por Trump.

Pero con el nuevo arancel plano de 15% para todos los países, Europa deja de estar en posición privilegiada con respecto a otros mercados. Si este se impone sobre el acuerdo comercial de 2025, se eliminarían las exenciones de aranceles cero en algunos bienes de la Unión Europea.

El monitor de políticas aduaneras Alerta Comercial Global estima que el nuevo escenario deja al bloque con un retroceso de 0,8 puntos porcentuales con respecto al acuerdo logrado en 2025, y países específicos como Italia verán una pérdida de 1,7 puntos."En particular, los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo previamente acordado", agrega al respecto el comunicado del bloque.

La agencia Bloomberg dijo el 23 de febrero que Europa estaría decidida a congelar la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, si se ve afectada por la nueva política arancelaria de Trump.

Embed - Aranceles de Trump: impacto en la economía y reacción de los comerciantes • FRANCE 24 Español

Parlamento Europeo suspende ratificación del tratado comercial

La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo tenía prevista una votación el martes 24 de febrero para avanzar en el proceso de ratificación del acuerdo comercial, firmado por las dos partes en el verano de 2025.

Sin embargo, ante la incertidumbre generada por el cruce de posiciones entre las órdenes de la Corte Suprema y las consecuentes amenazas de Donald Trump, el Legislativo del bloque de 27 países decidió este lunes suspender la ratificación del acuerdo comercial.

"Hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurre", sostuvo el jefe de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata Bernd Lange, quien insistió en la necesidad de "claridad y certeza jurídica" antes de ratificar dicho pacto.

Los grupos políticos se volverán a reunir la próxima semana para debatir al respecto, esperando que para entonces Estados Unidos haya aclarado si va a cumplir con su parte del trato comercial. De ser así, el pleno del Parlamento Europeo podría ratificar el acuerdo comercial en marzo.

Por ahora, hay un escenario sin claridad. La asociación industrial suiza Swissmen advirtió que las nuevas tarifas temporales de Trump aumentan la incertidumbre global y están frenando iniciativas de inversión.

Suiza había quedado por fuera del acuerdo comercial del bloque y sufría aranceles de 39% impuestos por Trump en agosto de 2025, pero en noviembre el gobierno de la confederación consiguió un acuerdo que equipara las condiciones con el resto de Europa, al 15%.

Desde entonces, ha estado intentando formalizar ese acuerdo preliminar, que la Casa Blanca esperaba firmar en marzo próximo. Ahora, Swissmen insta al gobierno a seguir presionando para obtener la seguridad jurídica que ese convenio le daría.

El Ministerio de Economía suizo, por su parte, dijo que sigue cumpliendo su mandato de negociar un acuerdo legalmente vinculante con Washington “que proporcione a las empresas suizas la mayor seguridad legal posible”, y agregó que esperaba que la decisión del Tribunal Supremo no cambiara los términos de ese entendimiento.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24