  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La CPI deplora nuevas sanciones de Estados Unidos a personal que investiga crímenes en Gaza y Afganistán

    La Corte Penal Internacional (CPI) manifestó este 20 de agosto su enérgico rechazo a las sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump contra dos jueces y dos fiscales adjuntos del alto tribunal. La medida de Washington llega en medio de sus presiones contra miembros del tribunal que participan en las investigaciones sobre crímenes de Israel en Gaza y en las pesquisas a funcionarios estadounidenses por la guerra de Afganistán

    Sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos

    Sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Como un “flagrante ataque contra la independencia judicial” califica la Corte Penal Internacional de La Haya las sanciones anunciadas por Estados Unidos (EE.UU.) este 20 de agosto contra personal del alto tribunal.

    La CPI reprochó las medidas en respuesta a sus investigaciones, al subrayar que opera de manera imparcial bajo el mandato de 125 Estados de todas las regiones.

    Leé además

    Una imagen tomada desde el corredor E1, una zona extremadamente sensible de la Cisjordania ocupada, muestra al fondo vehículos circulando por una autopista cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim el 16 de abril de 2025.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

    Por France 24
    Israel Katz
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel moviliza a 60.000 reservistas para controlar la Ciudad de Gaza

    Por RFI

    Las medidas de EE. UU. “constituyen también una afrenta contra los Estados que forman parte de la Corte, el orden internacional basado en el derecho y, sobre todo, millones de víctimas inocentes en todo el mundo”, señaló el tribunal en un comunicado.

    Pese a las sanciones, la corte remarcó que “continuará cumpliendo sus mandatos en estricta conformidad con su marco jurídico, sin importar ninguna presión o amenaza”.

    El pronunciamiento de la CPI llegó poco después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunciara nuevas sanciones para otros cuatro miembros del tribunal: dos jueces y dos fiscales adjuntos, en un momento en que Washington intensifica su presión sobre el tribunal por sus pesquisas a líderes israelíes por crímenes en Gaza y tras la decisión de investigar a funcionarios estadounidenses involucrados en la guerra en Afganistán.

    En esta ocasión, Washington dirigió sus sanciones a Nicolas Yann Guillou, de Francia, Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, Mame Mandiaye Niang, de Senegal, y Kimberly Prost, de Canadá. Según el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de EE.UU., todos ellos han estado involucrados en casos vinculados a Israel y EE.UU.

    En un comunicado, Rubio calificó a la Corte como “una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento para la guerra legal” contra EE.UU. e Israel.

    “EE.UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”, agregó el máximo representante de la diplomacia estadounidense.

    ¿En qué consisten las sanciones?

    Las nuevas medidas de Washington contemplan el bloqueo de los bienes que tengan en EE.UU., así como la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los sancionados y ciudadanos estadounidenses.

    “Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de EE.UU. o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, justificó Rubio.

    En un comunicado aparte, el Departamento de Estado indicó que Prost fue sancionada por una decisión que autorizaba una investigación de la CPI sobre personal estadounidense en Afganistán, decisión que posteriormente fue desestimada. Guillou fue sancionado por una decisión que autorizaba la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, en relación con los ataques de Israel en Gaza.

    Nazhat Shameem Khan y Niang fueron sancionadas por continuar la investigación de Karim Khan sobre las acciones de Israel en el territorio gazatí, incluida la ratificación de las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant, según el comunicado.

    El portavoz de la CPI, Stéphane Dujarric, remarcó que el alto tribunal cuenta con el pleno apoyo del organismo mundial para llevar a cabo su labor. La ONU está "muy preocupada" por los continuos ataques de EE.UU. contra la corte internacional, afirmó.

    "Creemos firmemente que la CPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional y respetamos su labor (...) La decisión impone graves impedimentos al funcionamiento de la fiscalía en relación con todas las situaciones que se encuentran actualmente ante la corte", declaró Dujarric.

    Netanyahu celebra las sanciones de EE.UU. contra la CPI

    El acusado primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió con beneplácito la medida de su gobierno aliado contra los juristas, al indicar que se trata de “una medida firme contra la mendaz campaña de desprestigio contra el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y en favor de la verdad y la justicia”.

    Estas nuevas sanciones retoman un historial de acciones de la Administración Trump contra la CPI que se remonta a su primer mandato.

    En 2020, durante el primer gobierno del magnate de los bienes raíces convertido en presidente, EE.UU. impuso sanciones a la entonces fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus principales asesores por la labor de la corte en Afganistán.

    Pero esas medidas fueron luego levantadas por la Administración del presidente Joe Biden a principios de 2021.

    Con Reuters y AP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Mercado cambiario

    La cotización del dólar continúa casi “planchada”; ¿cederá la presión a la baja?

    Por Redacción Búsqueda
    Endeudamiento público

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández