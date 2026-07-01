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    Mercosur cierra su cumbre con la mira en Japón y reclamos por el acuerdo con la UE

    En la 68ª Cumbre de Jefes de Estado, el bloque anunció el inicio formal de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, mientras que la disputa por la distribución de cuotas en el tratado con la Unión Europea quedó sin resolver. Los mandatarios también respaldaron al gobierno boliviano de Rodrigo Paz y expresaron solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto

    Presidentes posan para la foto oficial de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Paraguay.

    Presidentes posan para la foto oficial de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Paraguay.

    FOTO

    Presidencia de Uruguay
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Mercosur cerró este martes 30 de junio su 68ª Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en Luque, cerca de Asunción, con el inicio formal de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica con Japón y con reclamos pendientes sobre la implementación del histórico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).

    El bloque anunció el inicio formal de las conversaciones con Japón para un Acuerdo de Asociación Económica, que en la práctica equivale a un tratado de libre comercio.

    Uruguay, que asumió la presidencia semestral del Mercosur de manos de Paraguay, adelantó que en los próximos meses el bloque buscará acercar posiciones con Tokio.

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    Uruguay tendrá como “principal prioridad” en el Mercosur aplicar el acuerdo con la UE, que sigue sin consenso sobre sus cuotas

    Se trata de un paso más en la estrategia de expansión hacia los mercados asiáticos que viene impulsando el bloque suramericano.

    Embed - Cumbre del Mercosur cuestiona la "aplicación asimétrica" del tratado firmado con la Unión Europea

    Reclamos por el acuerdo con la Unión Europea

    El otro eje central de la cumbre fue la implementación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que dejó sin resolver uno de sus puntos más sensibles: la distribución de cuotas.

    El presidente anfitrión, Santiago Peña, reclamó en su discurso de apertura que esa asignación se haga con “justicia” y cuestionó que el acuerdo termine reproduciendo las asimetrías existentes entre los socios en lugar de corregirlas.

    Paraguay, que se autodefine como el “hermano menor” del bloque por su desarrollo industrial inferior con respecto al resto de los integrantes, llegó a la cumbre con la intención de resolver esta cuestión, pero el tema seguirá “en negociación”, según confirmó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa.

    El funcionario reconoció que la discusión es “ardua” y que se retomará en octubre, cuando los socios vuelvan a reunirse, con el objetivo de evitar que rija la lógica de “el primero llegado, el primero servido”, algo que a su criterio atenta contra el espíritu del bloque.

    Uruguay, que asume la presidencia pro tempore, fijó como prioridad avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales ya firmados, con énfasis en el tratado con la UE y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), además de impulsar las negociaciones en curso con Canadá, Emiratos Árabes Unidos, India y Vietnam.

    Embed - Bolivia: abandona el cambio fijo y adopta el régimen flexible • FRANCE 24 Español

    Respaldo a Bolivia

    Los presidentes del bloque, reunidos junto al mandatario boliviano, Rodrigo Paz, aprobaron una declaración de respaldo a su Gobierno y rechazaron cualquier conducta que comprometa “la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica” en Bolivia.

    El documento expresa preocupación por la situación humanitaria en el país, que atravesó 50 días de protestas desde el 6 de mayo, con al menos 16 muertos (13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos) y desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.

    Solidaridad con Venezuela

    El bloque también expresó su solidaridad con Venezuela, golpeada seis días antes por un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que dejó al menos 1.943 muertos y cerca de 59.000 edificaciones dañadas, según una evaluación preliminar de la NASA con imágenes satelitales.

    El presidente de Brasil, Lula da Silva, calificó las pérdidas como “incalculables” y pidió un minuto de silencio, al que se sumaron todos los mandatarios presentes.

    La ausencia de Milei

    El presidente argentino, Javier Milei, canceló el lunes su asistencia a la cumbre. En su representación, el canciller Pablo Quirno firmó la declaración sobre Bolivia y reiteró el respaldo de su país a Venezuela, recordando que el gobierno puso a disposición asistencia humanitaria, equipos especializados y capacidades logísticas para las tareas de rescate.

    Con EFE

    FUENTE:FRANCE24

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