Muere a los 75 años la cantante pop británica Bonnie Tyler

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito Total Eclipse of the Heart, murió a los 75 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en su página web y en sus redes sociales.

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Tyler falleció el miércoles “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, señalaron en un comunicado.

La artista residía desde hacía varios años en Portugal, donde buscaba disfrutar de un clima más benigno que el de su natal Gales, y había sido sometida a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, hace algunas semanas.

Luego fue inducida al coma, del que despertó, pero su estado seguía siendo muy grave y permanecía en cuidados intensivos hasta que se conoció la noticia de su muerte.

La voz carrasposa del pop-rock

Tras ser descubierta por un cazatalentos que la vio cantar en un bar, Bonnie Tyler se mudó a Londres, donde entró en contacto con el compositor Ronnie Scott, quien escribió sus primeras canciones.

Durante casi medio siglo, la cantante se destacó en géneros como el pop y el rock con su voz ronca y potente, y dejó éxitos como It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, esta última parte de la banda sonora de la película Footloose en 1984.

Sus 18 álbumes de estudio le valieron tres nominaciones a los premios Grammy entre 1984 y 1995, así como otras tres a los premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Además, fue número uno en ventas en España en 1978 e incluso participó en Eurovisión en 2013, en representación de Reino Unido.

El 30 de noviembre de 2022 se presentó por única vez en Uruguay, con un concierto a sala llena en el Auditorio Adela Reta de Montevideo.

“Me considero una chica de clase trabajadora y nunca he dejado de trabajar. Cuando me ofrecen espectáculos aquí y allá, acepto muchísimos porque creo que a otras personas les encantaría que les ofrecieran lo que me ofrecen a mí. ¿Quién soy yo para decir que no? Definitivamente sí, soy de clase trabajadora y siempre lo seré”, dijo a The Guardian recordando sus orígenes humildes.

Por su estilo y su inconfundible voz carrasposa, Tyler fue considerada una de las artistas más reconocidas de las últimas décadas.

Con EFE, AFP y medios locales

FUENTE:FRANCE24