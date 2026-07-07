Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

El informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicado este martes 7 reiteró algunas advertencias hechas al Ministerio de Economía (MEF) en torno a la gestión de las cuentas públicas e incluyó algunas nuevas, en referencia al proyecto de Rendición de Cuentas que acaba de entrar al Parlamento para su consideración.

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Este órgano asesor del MEF en materia de política fiscal, que evalúa y señala posibles riesgos a la estabilidad fiscal y sostenibilidad de la deuda pública, entiende que —con la información disponible a mayo—, el cumplimiento de la meta de un déficit estructural de 4,0% del Producto Interno Bruto (PIB) este año “es alcanzable”. No obstante, lograr tal objetivo con la “composición prevista depende de que los ingresos se recuperen durante la segunda mitad del año” y la “principal incertidumbre para ello sigue descansando en el crecimiento del PIB”, señaló.

En tal sentido, advirtió que las proyecciones oficiales “son más optimistas que las más recientes producidas por el Comité de Expertos” en mayo y, “si bien la economía presentó una recuperación” en los meses recientes, “existen señales mixtas sobre la persistencia de su comportamiento a futuro”.

Según el CFA, un crecimiento del PIB inferior al incorporado en el escenario fiscal “podría traducirse en una recaudación menor a la prevista, haciendo necesario adoptar medidas compensatorias adicionales para preservar el cumplimiento de la regla fiscal”. En tal caso, como marcó en un informe anterior, la recomendación es “continuar estableciendo mecanismos de moderación del gasto discrecional, en línea con la estrategia seguida durante 2025 y la proyectada para 2026”.

A juicio del CFA, tener éxito en el cumplimiento de la meta de resultado fiscal estructural en 2026 “reviste especial importancia por tratarse del primer año de aplicación del nuevo marco fiscal” aprobado en el Presupuesto vigente, por razones de “credibilidad” y de “anclaje de las expectativas sobre la conducción futura de la política fiscal”.

El resultado fiscal estructural aproxima el componente permanente del balance fiscal, eliminando del resultado observado el efecto del ciclo económico y los egresos e ingresos de naturaleza transitoria o extraordinaria.

Al apoyarse en decisiones de gestión y priorización del gasto, su capacidad de sostenerse en el tiempo “resulta incierta. En consecuencia —alerta el CFA—, no puede descartarse la aparición de fenómenos de fatiga fiscal: a medida que aumenten las presiones para ejecutar partidas presupuestales previamente aprobadas y surjan nuevas demandas de gasto, los márgenes para continuar obteniendo ahorros mediante la contención de la ejecución podrían reducirse gradualmente, limitando la capacidad de compensar futuros desvíos de ingresos por esta vía”.

También subrayó que la meta de resultado fiscal estructural prevista para este año “no implica un esfuerzo de consolidación particularmente exigente desde una perspectiva histórica y, de hecho, el déficit estructural comprometido se ubica una décima del PIB por encima del registrado en 2025. Aun cumpliéndose la regla en todo el período presupuestal, el resultado previsto continúa alimentando un aumento de la deuda neta del gobierno central-BPS en el mediano plazo (sin sobrepasar el ancla de deuda establecido en la regla)”.

Rendición y Diálogo social

En relación con la Rendición de Cuentas, el CFA nota que el proyecto contempla reasignaciones de recursos para financiar prioridades presupuestales e incorpora un aumento neto “acotado” del gasto para el período 2027-2029 respecto a la trayectoria prevista en el Presupuesto. El financiamiento adicional proviene de la reducción del gasto tributario y de las revisiones al alza del rendimiento de la recaudación, “cuya justificación no se detalla, no introduciéndose modificaciones tributarias”.

El consejo observa que tal orientación de la asignación presupuestal es “cautelosa en sus montos, y por lo tanto resulta consistente con el contexto de restricción fiscal. Sin embargo, desde una perspectiva estructural (...), el incremento neto de gasto, aunque acotado, constituye un compromiso permanente que no se encuentra acompañado por fuentes permanentes equivalentes de financiamiento explícitas”.

A su vez, si bien las conclusiones del Diálogo social sobre la seguridad social “no tienen carácter vinculante”, el CFA entiende “pertinente realizar un seguimiento de aquellas propuestas que podrían tener consecuencias fiscales relevantes en caso de implementarse”. Alude a las modificaciones en las condiciones de acceso anticipado a las jubilaciones, cuyos “efectos fiscales tenderían a incrementarse de forma gradual a lo largo del tiempo”.