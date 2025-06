Las babas del diablo

Pero volviendo a Antonioni y a su Blow-Up, sería oportuno detenernos en el corazón de la trama: una mañana, mientras el fotógrafo se encuentra recorriendo un parque y tomando diversas fotos de los paisajes de la zona, comienza a fotografiar a una pareja que casualmente estaba en el lugar (y la cosa sigue pero no voy a spoilear; aclaro que este último párrafo se lo robé a Wikipedia). Cuando en el cuarto oscuro comienza a revelar las fotos, algo que lleva tiempo y oficio, dos conceptos que nuestra cultura de la inmediatez tienden a eliminar, ve que algo siniestro se escondía detrás de esas imágenes que él había querido retratar. Ya no una pareja en un bellísimo parque de una mañana soleada en Londres, fijada por el ojo de un gran artista, el fotógrafo, sino un homicidio, que se negaba a la clandestinidad e irrumpía de esa manera en la superficie.

La vida es una sucesión de imágenes, actos fallidos y casualidades (el reino de la suerte), de necesidades y concesiones, que se explican y teorizan con palabras. Pero los detalles de la historia, los gestos sutiles que varían el devenir de la humanidad se evidencian en las imágenes y adquieren espesor cuando nos detenemos ante ellas, el tiempo que ellas requieran.

El mundo parece haber perdido la cordura. No se encuentran explicaciones ni teorías que expliquen el delirio de violencia y vulgaridad en el que hemos caído y del cual parecería no haber escapatoria. Hace unos días le pregunté a un brillante profesor de Ciencias Políticas en la Argentina si él podía encontrarle una lógica a gobiernos como los de Milei y Trump, y me dio una respuesta que me iluminó (no es poco en tiempos tan oscuros): en un mundo atomizado, poblado por ciudadanos frustrados, engañados con necesidad de venganza, no hace falta un líder con una propuesta política, sino una plataforma apta para sustentar cualquier tipo de manifestación de la rabia acumulada. Son plataformas de lanzamiento de todo lo que tenga que ver con cualquier versión del rompan todo. Ese es el hilo conductor de un relato sin palabras, sin conceptos, del elogio de la espontaneidad de la furia, de un mundo reducido al instante, como una foto.

La cultura es un fenómeno históricamente transitorio, escribía Thomas Mann en Doctor Faustus, epítome del hundimiento de la Alemania nazi. Quizás deberíamos hacer como el fotógrafo de Blow-Up, como De Sica, como los pintores del Renacimiento, y prostituir nuestros ideales de alta cultura, y dedicarnos un poco más a las historias cubiertas de barro, esas que se narran con selfies, no con grandes ensayos, ni artículos como el que acabo de escribir, que finalmente no son más que historias mudas que se cuentan a una sociedad que, de tan rápido que va, solo tiene tiempo para mirar y fotografiar. De lo contrario, tendríamos que seguir lamiéndonos las heridas con los falsos recuerdos de un mundo mejor que fue devastado por la barbarie. No hay mayor barbarie que el primero de los pecados capitales: la soberbia. El pecado de los grandes pensadores, el que tanto temía Dante para sí mismo. Con tanta abstracción, se nos escapó que el mundo se iba al carajo, y hoy estamos todos en la misma plataforma de lanzamiento.