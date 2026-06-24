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Temporada alta de cultura para niños

Entre tanta parafernalia infantil, una cosa nos llamó especialmente la atención: la consolidación del musical. Esta edición de las vacaciones de julio viene especialmente recargada en relación con este género

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Búsqueda | Carolina Villamonte
Por Carolina Villamonte
Editora Jefa de Galería

Este año el invierno parece haber empezado bastante antes de lo que marca el calendario. Recién el domingo pasado fue el solsticio de invierno y el frío ya está instalado en el aire hace rato. Con las bajas temperaturas, las gripes, los resfríos y las toses se expresan de todas las formas posibles. Los niños traen a casa una amplia variedad de virus y bacterias que se pegan a los adultos; en consecuencia, nadie sale de casa, no hay clases ni trabajos, y la danza de termómetros, jarabes y pañuelos se despliega en dormitorios y livings. Por suerte está el Mundial para entretener a grandes y chicos.

Es exactamente por esta razón sanitaria que hace décadas existen las benditas vacaciones de julio, para cortar por unos días la transmisión de enfermedades respiratorias típicas de esta época del año. Pero, mientras unos luchan con su sistema inmunológico a toda máquina para defenderse de los agentes infecciosos microscópicos, otros aprovechan los días sin clase para ir al teatro, al cine, a ver exposiciones, o participar en actividades pensadas especialmente para esta época.

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Llega esta altura del año y la cartelera explota de propuestas artísticas. Las compañías de teatro hace meses que vienen trabajando en la producción y ensayando para la temporada alta, que es corta pero muy rendidora, aunque la torta es una sola y se la deben repartir entre decenas de espectáculos, que desbordan la agenda.

Las salas de Montevideo tienen sus programaciones totalmente tomadas por los niños. Hay que mirar muy bien para encontrar alguna opción que no sea infantil. En cartelera.com.uy la oferta de teatro para niños llega casi a 40 obras. Solo el Teatro Solís y el Sodre tienen en sus agendas siete propuestas infantiles cada uno, entre obras, espectáculos musicales y funciones de cine. En la pantalla grande también hay varias películas infantiles para elegir. A esto se suman talleres, exposiciones y otras actividades en museos y centros culturales que encuentran en esta época del año su momento ideal.

Ante tales asombros, los más pequeños guardan en su memoria escenas y momentos que luego se convertirán en recuerdos felices de la niñez.

La semana pasada publicamos una selección de algunas de estas ofertas culturales. Esta semana vamos por una segunda parte, y van a quedar cosas afuera, porque es casi imposible incluirlas a todas. Y entre tanta parafernalia infantil, una cosa nos llamó especialmente la atención: la consolidación del musical. Esta edición de las vacaciones de julio viene especialmente recargada en relación con este género, y por eso decidimos ilustrar la tapa con esta tendencia que se consolida.

Los despliegues de producción son cada vez más impactantes, y comienzan a prepararse varios meses antes de su estreno; vestuarios, escenografías, coreografías hablan de esfuerzo, de profesionalismo y de mucho amor por este arte. Y el listón sube en cada temporada. Algunas compañías han contratado expertos extranjeros para prepararse en habilidades menos convencionales, como volar por arriba del escenario. Durante semanas, los artistas trabajan duro para poner su talento al servicio del escenario, se desdoblan en distintos personajes, el bailarín se anima a cantar, el cantante aprende coreografías, y todo el equipo empieza a funcionar en una maquinaria que se va perfeccionando rumbo al día del estreno.

Esas ganas de imponerse nuevos desafíos e intentar hacer las cosas cada vez mejor luego se traduce en la emoción del público de poder asistir a espectáculos tan bien pensados, armados y producidos; y ni que hablar en los más pequeños, que ante tales asombros guardan en su memoria escenas y momentos que luego se convertirán en recuerdos felices de la niñez.

Por eso, luego de superar gripes y toses, es muy recomendable abrigarse mucho y salir a vivir alguna de estas experiencias artísticas que con el tiempo se pueden convertir en inolvidables.

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