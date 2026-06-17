Cine, teatro y otros planes para aprovechar las vacaciones de julio en Montevideo

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¿Qué pasaría si el futuro dependiera de una banda de rock? En 1930: Misión Futuro, Ruperto Rocanrol recibe un encargo urgente: transmitir un mensaje clave para que Uruguay vuelva a levantar la Copa del Mundo en 2030. Entre viajes en el tiempo, canciones, humor y personajes inolvidables, el espectáculo propone una aventura disparatada para disfrutar en familia en la sala principal del Teatro Solís.

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Funciones a las 14 y 16 h, del 27 de junio al 5 de julio. Entradas a 650 pesos en Tickantel y boletería del teatro.

Los más chiquitos también tienen su lugar en la cartelera. Pensado para niños de 1 a 3 años y sus familias, Rolando, la nueva propuesta de Piú Música Viajera, invita a sumergirse en una experiencia de música, juego y movimiento libre. De la mano de Nata y Lili, los pequeños podrán tocar, explorar, desplazarse y descubrir el espacio escénico como parte de la aventura, guiados por canciones que funcionan como hilo conductor. La experiencia suma un atractivo especial: por primera vez, Piú desembarca en la histórica Sala Rondeau.

Domingos 14, 21 y 28 de junio y el 5 de julio a las 16.30 h. Entradas desde 1.200 pesos en RedTickets .

Viaje a un mundo sin imposibles

Oz - Teatro Stella Oz, en Teatro Stella.

Después del éxito de Alicia en el país de las maravillas y Peter Pan, llega una nueva apuesta de gran formato para las familias al Teatro Stella D’Italia-La Gaviota. Se trata de Oz, un espectáculo inmersivo con tecnología inédita, canciones originales y sorprendentes efectos escénicos. En el centro de la aventura hay una niña impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir su identidad. Con dirección y versión de Sebastián Silvera Perdomo, un elenco de 20 artistas en escena y más de 60 profesionales tras bambalinas, Oz apuesta a una experiencia visual y emocional de gran escala.

Del 27 de junio al 12 de julio a las 15 h. Entradas desde 600 pesos en RedTickets y boletería de la sala.

Un clásico, pero con música

El Principito musical El principito.

Hay historias que se leen en la infancia y nos acompañan toda la vida. El Principito: el musical lleva al escenario del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre la entrañable obra de Antoine de Saint-Exupéry en una puesta de gran formato que combina música, emoción y fantasía. A 85 años de su publicación, el pequeño viajero de otro planeta vuelve a conquistar a grandes y chicos con una historia que invita a mirar el mundo con otros ojos. Con 11 nominaciones y los premios Florencio a Mejor musical y Mejor dirección de musical, esta versión se consolidó como una de las adaptaciones más celebradas de los últimos años.

Del 27 de junio al 5 de julio a las 11 y a las 14 h. Entradas desde 650 pesos en Tickantel y boletería del teatro.

Jugar y cantar al ritmo

Entre cumbias colombianas, milongas rioplatenses y sonidos que llegan desde los Andes y el Caribe, Letu Ruibal propone un viaje musical lleno de historias, descubrimientos y pequeñas maravillas. En Pasear cantando, cada canción se convierte en una invitación a explorar la riqueza cultural de la región a través de la creatividad, la identidad y la alegría compartida. En la Sala Camacuá del Club AEBU, la compositora y maestra abre las puertas de su universo artístico junto con los músicos Pablo Notaro y Emiliano Cruz, en una propuesta cálida y participativa.

Del 3 al 5 de julio a las 15.30 y a las 17 h. Entradas a 600 pesos en RedTickets.

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TEATRO

Un famoso gato en el espacio

¿Qué tan lejos está el planeta más distante del sistema solar? ¿A dónde van las medias que desaparecen de forma misteriosa? ¿Y qué ocurrió con aquella legendaria final del campeonato de fútbol de los dinosaurios? En Renato está en la luna, el Gato Renato invita a despegar hacia una aventura donde la ciencia y la imaginación viajan de la mano. A través de canciones, humor y muchas preguntas disparatadas, el espectáculo explora el espacio, las estrellas, los meteoritos y los secretos de nuestro satélite favorito. La propuesta, recomendada para niños de 2 a 12 años, tiene además un escenario soñado: el Planetario de Montevideo. Música en vivo, títeres y animaciones proyectadas sobre el domo convierten la experiencia en una inmersión cósmica.

27 y 28 de junio a las 17 y a las 18 h; y del 3 al 5 de julio a las 17 y 18 h. Entradas a 600 pesos en Tickantel.

Lo que se dice con las manos

Manual_Sala Zitarrosa Manual, Sala Zitarrosa.

Las protagonistas son las manos: esas que trabajan, que crean, que sostienen, que acarician, que repiten y transforman. A partir de gestos mínimos, objetos cotidianos y cuerpos fragmentados, la compañía Coriolis construye un universo visual poético e inquietante en su espectáculo Manual, donde cada escena abre nuevas formas de mirar lo ya conocido. Con humor, belleza, una notable precisión escénica y ni una sola palabra, la obra aborda temas tan universales como el miedo, la soledad, el poder, la violencia o la búsqueda de identidad. Ganadora de un premio Florencio en 2025 y distinguida en España, Manual, recomendada para mayores de 12 años, ha recorrido escenarios de Europa, América, África y Asia. Ahora, vuelve a la Sala Zitarrosa.

27, 28 y 30 de junio a las 19 h. Entradas desde 400 pesos en Tickantel.

Payasos fuera de control

Opa Payasos_Sala Zitarrosa Salvaje, de Opa Payasos en Sala Zitarrosa.

Saltos imposibles, pruebas de fuerza extraordinaria y desafíos que parecen retar toda lógica. En Salvaje, un grupo de artistas se prepara para ofrecer un espectáculo de grandes proezas, pero pronto descubren que el verdadero desafío no siempre está sobre la pista. Con humor, destreza y mucho juego escénico, la propuesta despliega en Sala Zitarrosa una galería de personajes talentosos e inseguros, y recuerda que incluso los más valientes sienten miedo alguna vez. Pensado para niños de 3 a 10 años, Salvaje combina la magia del circo con una historia divertida y cercana sobre la confianza en uno mismo.

Del 2 al 4 de julio a las 17 h. Entradas desde 450 en Tickantel.

La naturaleza como protagonista

Agua Kolectivo Romanelli Agua, Kolectivo Romanelli.

Estas vacaciones de invierno, el Kolectivo Romanelli invita a sumergirse en dos universos poéticos donde la naturaleza es protagonista. En Ki, el público se adentra en un bosque habitado por criaturas fantásticas que protegen árboles, ríos y formas de vida. Entre gigantes que alcanzan los cinco metros de altura, personajes que sobrevuelan la platea y escenas cargadas de humor y poesía, la obra invita a descubrir cómo encontrar la calma y la conexión en un mundo que parece correr cada vez más rápido.

Agua propone una travesía guiada por un antiguo buzo que conduce al encuentro de guardianes de mares, arroyos, nubes y océanos. Inspirada en mitos y saberes ancestrales, la obra celebra el agua como fuente de vida y patrimonio común, e invita a redescubrir su valor a través de imágenes, música y teatro de muñecos. Ambas propuestas están recomendadas para toda la familia.

Ki, el lugar de las criaturas, en Sala Verdi; 28 de junio a las 17 h, y del 29 de junio al 5 de julio doble función, a las 15 y a las 17 h. Entradas a 600 pesos en Tickantel.

Agua, del 8 al 12 de julio a las 15 h en el Teatro Solís. Entradas a 650 pesos en Tickantel o boletería del teatro.

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CINE

Juguetes vs. tecnología

Toy Story 5 Toy Story 5.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos están de vuelta, pero esta vez enfrentarán un desafío muy distinto a todos los anteriores. En Toy Story 5, los juguetes más queridos de Pixar deberán encontrar su lugar en un mundo donde la atención de los niños parece estar cada vez más disputada por la tecnología. La llegada de Lilypad, una tablet convencida de saber qué es lo mejor para Bonnie, pondrá en jaque la misión que siempre unió a los juguetes: acompañar el juego y la imaginación. La banda sonora cuenta con la música de Randy Newman y suma una canción original de Taylor Swift.

En cines.

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TALLERES, EXPOSICIONES Y MÁS

Arte para todos

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) armó una programación especial de talleres para distintas edades que combina arqueología, arte, naturaleza e historia indígena. Para quienes alguna vez soñaron con descubrir tesoros escondidos, el taller En Busca del Pasado propone convertirse en arqueólogos por un día. Los amantes de las fiestas, los colores y las tradiciones, en tanto, podrán sumarse al Taller de Máscaras Latinoamericanas. Para niños de entre 6 y 12 años, el taller Pájaros de Barro ofrece una inmersión en la cerámica indígena del litoral uruguayo. También para los más grandes está Hilos, Lanas y Colores, una propuesta que recorre el fascinante mundo de los textiles indígenas. La naturaleza es el centro en la propuesta de Jeike al Monte Nativo, un taller inspirado en la obra de la artista Carmela Piñón. Por último, en Por los Mundos de Toto el Gliptodonte, los niños de 3 a 6 años viajarán millones de años hacia atrás para descubrir los enormes animales que habitaron estas tierras al final de la era de hielo y que convivieron con los primeros seres humanos. Una aventura de exploración y asombro ideal para despertar la curiosidad científica desde temprano.

Todos los talleres tienen un costo de 400 pesos por participante, que incluye una merienda. Los cupos son limitados y se requiere inscripción previa llamando al 2916 9360 int. 105 de lunes a viernes entre las 9 y las 15 h, o escribiendo a [email protected].

Paleontólogos por un día

Dino Aventura Dino aventura.

En la Rural del Prado, Dino aventura propone una inmersión en el fascinante mundo de los dinosaurios. Con más de 35 animatrónicos, esqueletos en tamaño real y escenografías de gran impacto visual, la muestra invita a descubrir cómo era la vida cuando estos seres dominaban la Tierra. A lo largo del recorrido, guiado por estudiantes de la Universidad de la República formados por especialistas en paleontología, los visitantes podrán conocer de cerca a enormes herbívoros, temibles depredadores y otros protagonistas de la prehistoria. La experiencia suma además propuestas interactivas y espacios de juego para los más pequeños.

Del 4 de junio al 2 de agosto, lunes a viernes de 14 a 22 h; sábados y domingos de 10 22 h. Entradas a 600 pesos (menores de dos años no pagan) en feverup.com.

Aventuras sobre hielo en Tres Cruces

Fantasy on ice Tres Cruces Fantasy on ice, Tres Cruces.

Hay planes que ya son parte de las vacaciones de invierno, y la pista de hielo es uno de ellos. Este año, Fantasy on Ice regresa al nivel –2 del estacionamiento del Shopping Tres Cruces. La propuesta invita a disfrutar de una actividad diferente en familia, con amigos o en pareja. La música, la ambientación y la emoción de deslizarse sobre el hielo convierten cada sesión en una experiencia especial.

De lunes a jueves de 13 a 21 h, viernes de 13 a 22 h, sábados de 10 a 22 h y domingos de 10 a 21 h. Entradas desde 400 pesos en RedTickets o boletería de la pista.