Valentina Barrios: "Con la actuación encontré una parte que tenía más apagada"

Su primer hijo se llama Sur, ¿por qué eligió ese nombre? Es un nombre que le gustó desde siempre al papá, lo tenía redecidido. Al principio, como él lo impuso tanto, me causaba un poco de rechazo, pero ahora me encanta. Además, mi pareja tiene un hijo de su matrimonio anterior que se llama Río, entonces eran Río y Sur, los dos de tres letras, combinaban. Eso sumado a que el apellido del padre es relargo. ¡Me terminó encantando!

Hoy es mamá de Sur (tres años) y Amelia (tres meses). ¿Ser madre fue algo que siempre quiso? Si me preguntabas cuando era chica, ser madre no era un sueño ni una prioridad. Pensaba que, si se daba, se daba. Para mí, era más un proyecto de pareja. Dejé fluir. Hoy te digo que la maternidad te da vuelta, te desafía todos los días. A la vez te da ganas de seguir teniendo hijos, es lo mejor del mundo.

Comparte mucho de su vida en Instagram y muestra a sus hijos desde que son muy chiquitos, ¿en algún momento se lo cuestionó? En su momento, no me lo cuestioné tanto porque para mí es natural mostrar mi vida en las redes. Para todas las personas que son influencers­ o que muestran su día a día, los hijos pasan a ser el 99% de ese día a día. En algún momento pensé que capaz que no estaba bueno exponerlos porque eran chiquitos y podía haber gente del otro lado que yo no sabía ni quiénes eran ni qué podían hacer con mi material. Pero al mismo tiempo pensé en que si me perseguía y me ponía a pensar mal, no los mostraba nunca más en la vida. Siento que tengo una comunidad muy sana en Instagram, nunca me encontré con muchos haters­. A veces aparece alguno, pero nada que me haga sentir insegura o que me haga pensar que mis hijos están en peligro.

¿No le convence mucho el término? Lo que pasa es que es muy amplio, abarca a mucha gente. Soy influencer­, pero lo mío empezó por otro lado. Hay gente que quizás se plantea como objetivo trabajar con marcas en las redes sociales. Yo empecé en publicidad a los 15 años, después en el programa de la tele (Mejor con música , de Canal 10). Cuando tuve redes sociales, como todo el mundo, la gente me empezó a seguir porque me conocía de otros lados. Así se formó la comunidad. Después ya se empezaron a mezclar, y sé que hay personas que me conocen por las redes.

¿Haber tenido tanta exposición en los medios desde tan chica afectó su autoestima o le causó inseguridades en algún momento? No, diría que al revés. De adolescente sí era bastante insegura. No sé si tenía autoestima baja, pero era muy tímida, no me gustaba llamar la atención. El modelaje, que fue con lo primero que empecé antes de la publicidad y la actuación, me hizo descubrir parte de mi personalidad. Con la actuación encontré una parte que tenía más apagada, porque cuando actuaba no era yo. El teatro y la actuación sirven como herramienta de autoconocimiento, porque una va conociendo partes de sí misma que explota según el personaje. Eso me hizo crecer mucho en lo emocional.

Durante cuatro años fue vegetariana y dejó de serlo al quedar embarazada de su primer hijo, ¿por qué? Sí, era vegetariana, pero igual comía pescado porque sabía que era muy bueno a nivel nutricional. Lo hacía más por una cuestión filosófica con respecto a los animales. Pero cuando quedé embarazada, me dije: “Por las dudas, voy a comer todo”. Porque un bebé que está generando todo el tiempo tejidos, órganos, necesita tanta cosa que no me iba a poner en riesgo ni a mí ni a él. Ahí volví a comer todas las carnes. Lo normal, algún asado, tampoco todos los días.

¿No volvería a una alimentación vegetariana? No, no. Me encanta el asado.

Participó en el reality de cocina MasterChef Celebrity en 2023, ¿qué le dejó esa experiencia? Aprendí a cocinar bastante. No solo durante el programa sino también en la previa. Me llevé mucho conocimiento de cocina y una experiencia laboral diferente, por haber estado rodando muchas horas, en unas condiciones de exigencia y presión que nunca había vivido.

¿Cuál es su especialidad en la cocina? Las tartas. Me salen muy bien, les voy cambiando el relleno, invento cosas, me divierte.

En 2017, protagonizó la película uruguaya El sereno y después no se la vio más en el rubro cine; ¿le gustaría volver? Sí, me regustaría. A Uruguay a veces vienen productoras de afuera y hacen ficciones, traen a los protagonistas de Brasil y eligen en Uruguay a los personajes secundarios. Esas cosas las hice porque las productoras ya me conocen, pero personajes más importantes no hice, no se me dio. Estuvo la pandemia en el medio, después fui mamá y eso también influyó. Ahora sí me siento más por fuera del circuito. También siento que en este momento no podría hacer esos rodajes de 15 horas. Seguramente haya mujeres madres que lo hacen. Pero si me das a elegir, siento que ahora estoy bien así.

¿Va al cine o ve películas en streaming­? Qué feo que es decir que la maternidad no me deja, pero bueno, sí, no llego a terminar una película, me duermo. El otro día vi en varias tandas Goyo, con Nicolás Furtado. Me sorprendió, está muy buena y él está muy bien como actor. Siempre que puedo, me gusta ver películas.

¿Cuál es su película preferida? Tengo algunas de las que soy fan y que podría ver mil veces. Una muy obvia: Titanic.

Cuando puede darse un descanso de la maternidad, ¿qué actividad elige hacer? Actividad física. Me encanta, siempre que puedo me escapo. Es más, trato de ir a buscar a mi hijo al jardín caminando o en bicicleta. Cualquier excusa es buena para salir, caminar, moverme. Me hace bien a nivel físico y mental, me relaja, siento que muevo la energía.