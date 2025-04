Aimee Lou Wood, las críticas por sus dientes y su “superpoder”

Desde el estreno, a mediados de febrero, de la tercera temporada de The White Lotus, la actriz británica Aimee Lou Wood ha estado en el centro de las críticas y discusiones en las redes sociales. Y no lo ha sido por su talento, por su inglés británico ni por su interpretación de Chelsea, una de las protagonistas de la nueva temporada de la serie de Mike White. Lo ha sido simplemente por su dentadura prominente y con espacio entre las paletas.

La actriz, que saltó a la fama por su participación en Sex Education y que desde muy pequeña sufrió acoso por su dentadura, recibiendo muchas veces el apodo “dientes de conejo”, volvió a hablar recientemente sobre las críticas en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter. “Todo lo que hago es burlarme de mí misma. Incluso la forma en que los fans de The White Lotus hablan de mí y mis dientes me da un toque de rebeldía. Pasé gran parte de mi vida preocupándome por ser rara y ahora me estoy dando cuenta de que podría ser mi superpoder”, afirmó.

Sex education.jpg Aimee Lou Wood en Sex Education Netflix

Esta no es la primera vez que la actriz de 31 años se refiere a su aspecto físico. Ya lo había hecho en 2020, tras el éxito de Sex Education. “Siempre tenía mucha confianza cuando iba a las audiciones de teatro, pero si era algo de televisión, me sorprendía mucho cuando me llamaban”. Por aquel entonces, también reconoció que había comenzado a sentirse mejor consigo misma cuando la modelo Georgia May Jagger, hija de Mick Jagger, conocida por su peculiar sonrisa, fue la cara elegida para la marca Rimmel London, en 2009. “Pasé de ser una tonta a decir: ‘Oh, eres un poco modelo, ¿no? Así que quiero agradecerle a Georgia May Jagger por representar los dientes de conejo”.