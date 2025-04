Ancap: Yamandú Orsi le dio peso presidencial a la “herencia maldita” y se activó la batalla de relatos con la oposición

Este episodio comenzó el viernes 25. Ese día Orsi realizó una inesperada conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Ahí pareció querer darle peso presidencial a esta cuestión declarativa y cruzada de dirigentes oficialistas y opositores sobre la “Ferrari” que le habían entregado al gobierno que asumió el 1º de marzo y las “bombas” a punto de detonar con las que se encontraron cuando asumió la actual administración. “Volvemos después de 10 años a tener números negativos en el balance de Ancap”, arrancó Orsi. A sus costados estaban la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta del ente petrolero, Cecilia San Román. “En el año 2019 Ancap daba 41 millones de dólares de ganancia y en 2024 el resultado es de pérdida en 118 millones”, agregó. Luego diría que la deuda total de la empresa estatal es de US$ 255 millones, en los que se incluye un préstamo de US$ 160 millones pedido el año pasado para paliar la última parada técnica, que no fue mencionada por el presidente durante su presentación.