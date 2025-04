Lacalle Pou y su mensaje para elegir al presidente del directorio blanco: que haya competencia y que sea “full time”

En su oratoria a los dirigentes blancos, que se extendió por una media hora, Lacalle Pou dijo que hay asuntos pendientes que resolver a largo plazo, pero con cierta urgencia. Habló de la posibilidad arriba de la mesa de que en las próximas elecciones nacionales el actual bloque opositor se presente bajo el lema de la Coalición Republicana. Aclaró que aún no tiene una respuesta clara a eso. Pero que se tiene que dar esa conversación “con mucha paciencia y mucha yerba”. Avisó que no es una cuestión para tratar a la ligera y que debe ser con “delicadeza” porque “190 años de historia partidaria no se borran así nomás”. También habló de otro asunto pendiente, una espina que le quedó clavada, y es no haber podido traspasarle su banda presidencial a otro blanco.