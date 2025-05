Con bajas y reproches desde afuera a la conducción, Cabildo Abierto empieza un “nuevo tiempo”

En el congreso del sábado 24, la sangre no llegó al río. No fue todo lo áspero que se podía prever. No hubo cuestionamientos a la conducción ni al liderazgo del exsenador cabildante. Pero básicamente porque en la previa hubo bajas sensibles y la interna no ardió porque los dirigentes y militantes que tenían reproches duros ya no estaban en la orgánica del partido.