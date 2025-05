El gobierno de Orsi revertirá decisión de Lacalle Pou de abstenerse en votaciones críticas con Israel en la ONU

Política Exterior Mario Lubetkin: Uruguay debe apostar por el “libre mercado”, dar un “debate ideológico” sobre el tema no tiene sentido

—El gobierno de Yamandú Orsi se ha pronunciado sobre el conflicto en Gaza, la última parece la más dura con respecto a Israel. Hay países como Reino Unido, Francia, Canadá que amenazaron con tomar medidas contra Israel si no detiene su operación militar; incluso Reino Unido tomó suspendió la negociación de un acuerdo comercial bilateral. ¿Uruguay debe dar un paso más?

—Uruguay lo que cree es que cuando hay situaciones bien complicadas, como fue la última que aconteció en Jenin, le solicitamos a la embajadora de Israel que viniera a explicar cuál era la situación. Eso es lo que cree Uruguay y que fue lo que escribió Uruguay. La síntesis de las tres declaraciones de Uruguay es: detener urgentemente esta situación tremenda que tuvo ese momento horrible el 7 de octubre en la frontera de Israel y que después determinó estos niveles de muerte tremendos, sobre todo de civiles, hasta la fecha con todos los elementos de destrucción que se han dado. Pero sobre todo lo que decimos es que nos parece absurdo es que cuando se dio la tregua, que es lo que estamos reclamando, ahí se empezaron a resolver los problemas. Mientras eso se plantea, hay que cambiar completamente los escenarios para la distribución de la ayuda de emergencia, con el escenario de hambre que se está dando, que es absolutamente dramático, de medicinas, etcétera. Eso a nivel de coyuntura, tregua. Y finalmente, asumir de que la única forma de resolver a fondo este problema son dos estados.

—Usted dice que la solución definitiva de esto es, después de una tregua, la creación de dos estados. Las medidas de Israel en este momento parecen ir en sentido contrario.

—Eso es lo que nosotros consideramos. Después que estemos participando o no en ciertos movimientos, en ciertas realidades, no es que todo lo que estamos haciendo lo estamos transmitiendo. Estamos haciendo acciones diplomáticas como nos toca a nosotros hacer y tú sabes que no todas las acciones diplomáticas hay que decirlas públicamente de un momento al otro. Estamos trabajando, estamos trabajando en varias direcciones al mismo tiempo y tratando de generar sinergias en varias direcciones al mismo tiempo.

—¿Y tomar alguna medida, como hizo el Reino Unido? ¿Congelar la instalación de la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén?

—Quiero ver las negociaciones suspendidas realmente. Una cosa es declararlo y otra cosa es hacerlo. Quiero ver las negociaciones suspendidas. Son declaraciones. Son declaraciones.

—¿Están dadas las condiciones para que la apertura de la oficina siga avanzando sin más?

—Mientras ese acuerdo siga siendo un acuerdo universitario educativo, está en otro capítulo. Si se transforma en algo que es un engranaje de la guerra, cambia completamente. Si se transforma en un instrumento que es un engranaje a un escenario de invasión a otro país, eso es completamente diferente. Hasta ahora nosotros lo seguimos poniendo dentro del capítulo educativo porque así es.

—El gobierno de Lacalle Pou cambió la posición que Uruguay tenía en varias votaciones de Naciones Unidas vinculadas a los “territorios ocupados” por Israel. ¿Qué posición va a tener este gobierno? ¿Va a revertir lo hecho por su antecesor?

—Vamos a tener la visión de la tradición histórica de la diplomacia uruguaya, desde Sanguinetti a Batlle, a Lacalle Herrera, a Vázquez, a Mujica. Esa va a ser nuestra línea

—Que se cortó en el periodo pasado…

—Esa va a ser nuestra línea de acción. O sea, 35 años no son cinco, son 35. Y eso es lo que vamos a mantener, que en eso siempre un gran consenso.