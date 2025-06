El Malba en Catar: las puertas de Oriente se abren al arte latinoamericano, que ocupa el lugar abandonado por EE. UU. y Europa

En el documental Made in England, el director de cine Martin Scorsese cuenta cómo conoció las películas del director inglés Michael Powell. Fue alrededor de 1950, en Nueva York, ciudad en la que se crio. Cuando no tenía ni 10 años cumplidos, Scorsese vio en el televisor blanco y negro del living de su casa la película El ladrón de Bagdad, adaptación de algunos relatos de Las mil y una noches. Lo que me sorprendió de la anécdota es que yo tuve la misma experiencia a principios de los años setenta en mi casa en Buenos Aires. Todavía quedan en mi memoria las excepcionales imágenes de El ladrón de Bagdad que vi por “Sábados de super acción” en el televisor también en blanco y negro: el caballo mecánico que volaba, la gran salchicha que hacía aparecer el genio de la lámpara y la desesperación del niño ladrón Sabú corriendo por las calles de Bagdad. Dos experiencias muy similares, con más de 20 años de distancia, en diferentes ciudades y culturas, pero con las imágenes del cine que son tan importantes en la formación de una sensibilidad y una memoria afectiva.