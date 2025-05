Oposición busca que el Frente pague costo político por Caja de Profesionales, pero está dispuesta a salvarla

La Cámara de Representantes aprobó en general este miércoles 28 el proyecto de ley que salió de la comisión especial creada para la reforma de la ley orgánica de la caja. La iniciativa que entró a sala establecía cuatro fuentes de financiación: una asistencia del Estado (desde Rentas Generales) y un aumento de los aportes de los activos y de los pasivos y del monto de los timbres que pagan quienes contratan a profesionales. Además, la iniciativa daba la posibilidad al subsistema de que se endeude con garantía del Estado por hasta US$ 300 millones.

La oposición no dio los votos necesarios para crear la llamada “prestación de carácter pecuniario” de pensionistas y jubilados ni la suba en “la tasa de aportación” de los activos, de 18,5% a 22,5%. Sin embargo, existen voces discordantes dentro de la coalición dispuestas a aumentar el aporte de jubilados a la caja.

El senador colorado Pedro Bordaberry recordó a la bancada de su sector, Vamos Uruguay, que el proyecto que blancos, colorados y el Partido Independiente votaron en 2023 para el salvataje de la Caja de Profesionales incluía un nuevo impuesto para los jubilados de 6% durante los dos primeros años de implementación de la ley y posteriormente de 7%. Si los colorados lo votaron en 2023, ¿por qué no lo harían ahora? Esa es la pregunta que Bordaberry y otros dirigentes de Vamos Uruguay hicieron, palabras más, palabras menos, en tres reuniones del sector que hubo entre el miércoles 21 y el jueves 22, informaron fuentes coloradas a Búsqueda . Su duda deja abierta la negociación con el Frente Amplio.

El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento hace dos años para salvar la caja llevaba la firma del entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres , quien también estima inconveniente ir contra lo que la mayoría de la coalición planteó en 2023. “Es muy importante que quede claro que el Frente Amplio no quiso votar el proyecto hace dos años”, dijo el referente del Partido Independiente a Búsqueda . Eso generó que “dos años después la solución sea in extremis y a las corridas. Hay una responsabilidad política enorme que el propio (Gabriel) Oddone reconoce; incluso dice que él hubiera acompañado el proyecto de 2023”, agregó, en alusión a que así lo planteó el ministro de Economía y Finanzas en entrevista con la radio de la diaria el lunes 26.

Mieres aseguró además que “un aporte de los jubilados, no en el nivel que se planteó, sino en un nivel bastante más bajo”, le parece “razonable”, porque “todas las cajas paraestatales que se reformaron incorporaron una contribución de los jubilados: la ‘bancaria’ dos veces, y la Notarial”. Mientras que el proyecto de 2023 proponía gravar con entre 6% y 7% a los jubilados, el que se aprobó en la comisión especial de Diputados estipulaba un aporte de hasta 11%. En esto ya cedió el oficialismo, puesto que la iniciativa que envió el gobierno establecía que la tasa de contribución de jubilados y pensionistas llegara a 12%.

Está bien que “el Frente Amplio pague cuentas, porque nos dejó una herencia maldita en todo el tema previsional en el 2020 y, cuando hubo necesidad de votar algo, no votaron nada para no pagar ningún costo”, insistió Mieres, quien aclaró que su postura está alineada con la del diputado de su partido, Gerardo Sotelo.

20250528MZINA_21.JPG Gerardo Sotelo Mauricio Zina / AdhocFotos

“Dolorcitos”

El presidente Yamandú Orsi dijo este miércoles 27 que tiene “mucha confianza en el sistema político uruguayo y en los legisladores de los distintos partidos” para que puedan encontrar “una salida a algo que es inminente, su derrumbe, si no lo atendemos”. El presidente de la Caja de Profesionales, Daniel Alza, notificó al gobierno y al Parlamento que el subsistema se queda en julio sin recursos para pagar sus obligaciones.

El mandatario pidió en rueda de prensa evitar “recargar a la población”, porque “hay sectores de nuestra sociedad que no soportan más carga”, y agregó que “el tema es cómo repartir la carga de manera justa”.

“La solución que salga del Parlamento es una solución que genera, en algunos casos, algunos dolorcitos (…), porque alguien va a tener que poner. Distintos sectores de nuestra sociedad, activos, pasivos, la ciudadanía toda y el Estado tenemos que poner algún recurso para sostener algo que es una institución de carácter privado que demostró con el tiempo que no se sostiene”, concluyó Orsi.

El Frente Amplio cedió en Diputados. De los 10 planteos que realizó la coalición, aceptó ocho, según su coordinador de bancada, Mariano Tucci. El coordinador de bancada de los colorados, Conrado Rodríguez, dijo que el oficialismo solo cedió en cuatro. Por ejemplo, el proyecto inicial proponía que el Estado aportara a la caja US$ 32 millones de promedio al año, la oposición propuso que sean US$ 39 millones, y acordaron en US$ 35 millones.

20250528MZINA_23.JPG Mariano Tucci Mauricio Zina / AdhocFotos

“Baño de humildad”

Blancos, colorados y el Partido Independiente votaron en general el proyecto, pero no la totalidad de su articulado, con el propósito de que el debate continúe en la Cámara Alta. Los diputados coalicionistas se negaron a que la caja se financie con más aportes de activos y pasivos. En contrapartida, el diputado frentista Joaquín Garlo Alonsopérez planteó en sala que estos instrumentos son necesarios para lograr un “proyecto urgente, equilibrado y sostenible en el tiempo”.

El Frente Amplio confía en llegar a un acuerdo en el Senado para lograr el financiamiento del subsistema y apunta a negociaciones con Vamos Uruguay, dijeron a Búsqueda fuentes parlamentarias del oficialismo. De esa manera, argumentaron, tendrían la mayoría en Diputados, cuando esta oficie de tercera cámara, cuando el proyecto regrese con cambios. También ven en el Partido Independiente otro interlocutor para forjar el acuerdo.

20250528MZINA_24.JPG Pablo Abdala Mauricio Zina / AdhocFotos

El de la Caja de Profesionales es “el primer partido grande” que juega la coalición republicana como oposición, reconoció a Búsqueda el diputado nacionalista Pablo Abdala. “El gobierno está viviendo un baño de humildad. No tiene la mayoría (en Diputados, por dos votos, y en la Asamblea General, donde hay empate) y eso lo condiciona para tener que negociar”, añadió quien encabezó la discusión de este tema por el principal partido opositor. Los blancos, afirmó, están unidos en este punto. Sin embargo, la coalición ya mostró fisuras: Cabildo Abierto no votó el proyecto en la comisión especial formada para modificar la “ley orgánica de la Caja de Profesionales” y tampoco había votado la iniciativa en 2023, como recordó el coordinador de la bancada colorada en el plenario este miércoles 28.

El diputado cabildante Álvaro Perrone planteó en la misma sesión que “cuando el Estado se equivoca tiene que pagar”, pero lo que su partido no acepta es “que el pueblo pague dos veces: una de Rentas Generales y la otra a través de los timbres que duelen día a día en el bolsillo de los que más lo sienten”.

20250528MZINA_6.JPG Álvaro Perrone Mauricio Zina / AdhocFotos

Disidencias

En el Partido Colorado, e incluso en la interna de Vamos Uruguay, hubo mucho ruido durante los últimos días y varias diferencias. Dos diputados de ese sector, Rodríguez y Adrián Juri, trabajaron en la comisión especial, donde manifestaron su rechazo a aumentar los aportes de los cotizantes activos y pasivos de esa caja. “No queremos que se les aumente los impuestos a los jubilados. Es un tema conceptual. Ya pagan el IASS y no les corresponde. Y si se aumenta más a los activos, va a haber una corrida de profesionales que se declararán en no ejercicio”, dijo Juri a Búsqueda. “Buscamos alternativas y que haya negociaciones en el Senado”, agregó. Esta postura motivó algunos reparos de Bordaberry y de otros legisladores, de acuerdo con fuentes del sector. En las reuniones de Vamos Uruguay hubo “calurosas discusiones”, reconoció en sala el diputado colorado David Helguera.

A pesar de roces internos, los colorados concuerdan en que el gobierno es el que tiene que dar la solución al asunto y que el Partido Nacional presenta mayor resistencia a negociar. Como ha sido característico desde el inicio de la actual administración, mientras Vamos Uruguay es el sector colorado más dispuesto a acordar con el oficialismo, Unir para Crecer, liderado por el senador Andrés Ojeda, secretario general de la colectividad, ha mostrado una postura más confrontativa. “El Partido Colorado ha tomado la decisión de no votar ningún aumento de impuestos ni para activos ni para pasivos para financiar el funcionamiento de la Caja de Profesionales”, dijo el lunes 26 el diputado Felipe Schipani, luego de haber conversado con la bancada, “en especial con los diputados Adrián Juri y Conrado Rodríguez”. Ojeda redobló la apuesta y afirmó que “la oposición va a bloquear el primer intento de aumento de impuestos de un gobierno que llegó diciendo que no iba a aumentar impuestos”.

20250528MZINA_5.JPG Adrián Juri Mauricio Zina / AdhocFotos

Esto último no cayó nada bien en Vamos Uruguay. Los diputados Juri y Rodríguez expresaron en un comunicado de prensa que no habían sido “consultados al respecto” por Ojeda ni Schipani y agregaron que “la confianza de la ciudadanía se honra con seriedad, trabajo y respeto a las normas que rigen” la vida “partidaria e institucional”.

Si el Senado modifica el proyecto votado este miércoles 28 en Diputados, como se espera, la iniciativa volverá a la Cámara Baja, la que tendrá dos alternativas: aprobar o desaprobar en bloque la propuesta legislativa. Los nacionalistas anuncian que mantendrán su postura contraria a toda suba de impuestos. “No tiene sentido votar algo que acá rechazamos”, dijo Abdala.

Si Diputados, como tercera cámara, no apoya los cambios que propondría el Senado, se convocaría a la Asamblea General, la que solo podrá aprobar un proyecto con dos tercios de sus integrantes, y esa iniciativa podría ser la que salió de la Cámara Baja, la que emergería de la Cámara Alta o una nueva. En esta última instancia, no hay plazos para votar.

Sesiones

La sesión extraordinaria de este miércoles en Diputados comenzó a la hora 10 y terminó a las 22. El Senado sesiona también de forma extraordinaria este jueves 29 a la hora 11 para darle entrada al proyecto y crear la comisión especial que lo estudiará (con 15 integrantes, ocho del Frente Amplio y siete de la coalición). Prevén convocar entonces la comisión para designar a su presidente y vicepresidente, y en la tarde recibir a autoridades del Poder Ejecutivo. Blancos, colorados y frentistas acordaron que la comisión se reunirá durante cinco jornadas con el propósito de aprobar una iniciativa que se vote el jueves 5 o el viernes 6 de junio en el Plenario de la Cámara Alta.

El coordinador de la bancada frentista, Daniel Caggiani, dijo a Búsqueda que la comisión va a sesionar “todas las horas necesarias para recibir a todos los que soliciten audiencia con esos plazos”.