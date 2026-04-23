Frases de la semana

“Esa frase hoy día me gustaría complementarla y decir: la tarea número uno es generar empleo, el resto es música”. (Presidente chileno, José Antonio Kast, que en el discurso en el que anunció el envío al Congreso del Plan de Reconstrucción Nacional recordó una frase del expresidente socialista Ricardo Lagos, quien dijo durante su mandato que “la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música”, miércoles 22)

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“Está claro que las derechas están organizadas y que organizan ideas comunes. (…) En el momento en el que estamos es imprescindible encontrarse y trabajar sobre algunos lineamientos comunes más allá de las grandes diferencias que podemos tener entre nosotros”. (Politóloga y dirigente del Frente Amplio Patricia González, tras su participación en el foro Movilización Progresista Global que tuvo lugar en Barcelona, la diaria Radio, lunes 20)

Torre Ejecutiva Jerarcas, secretarios y legisladores: cómo es el círculo de dirigentes más cercano a Yamandú Orsi

Derechos humanos Amnistía Internacional advierte sobre las “persistentes fallas” en la protección de niños y el “notorio deterioro” de las condiciones carcelarias en Uruguay

“Hemos dicho que, en términos de alteraciones tributarias, la agenda del gobierno está cumplida y, por lo tanto, no estamos en condiciones de avanzar en la discusión de la mayoría de esos impuestos que están propuestos”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre un documento del Frente Amplio en el que se manejan posibles modificaciones a varios gravámenes, entre ellos, el IVA y el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, Telemundo, domingo 19)

“Si no sucede nada raro en el mercado laboral, si se mantiene más o menos estable, como está ahora, y sumamos este paquete de políticas de transferencias que estamos reforzando, sería esperable que el año que viene tuviéramos un resultado mejor”. (Diputado frenteamplista Joaquín Sequeira sobre los datos de pobreza publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, que muestran una mejora en las cifras pero dentro de los márgenes de error, la diaria, miércoles 22)

“¡Bajen la bandera de una buena vez por todas!”. (Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, al sostener en la inauguración de la exposición agroindustrial de Melilla que el sector enfrenta desde hace años discusiones “sesgadas” desde la academia sobre los impactos de la actividad en el medio ambiente, El Observador, viernes 17)

“Llamamos a la reflexión. Pensemos. No improvisemos. No por mucho madrugar se amanece más temprano”. (Expresidente Julio Sanguinetti al referirse a la propuesta de crear una universidad de la educación, semanario digital Correo de los Viernes, viernes 17)

“La situación mundial y el encarecimiento de la economía nos llevan a pensar que el déficit fiscal va a subir”. (Economista Jorge Caumont, semanario Crónicas, viernes 17)

“Mientras estos ‘progresistas’ se dedican a acabar con la derecha, sus pueblos están cada vez más pobres”. (Periodista Danilo Arbilla en su columna semanal de El País, sábado 18)

“Te persiguen y te amenazan con que pueden llevarte como a Maduro a Estados Unidos. Es un sistema como el que tenía el rey de España hace unos siglos. ¿Y cuál fue la respuesta latinoamericana? La rebelión. Eso sucederá ahora si el gobierno de Estados Unidos no es capaz de replantear su relación con Latinoamérica”. (Presidente colombiano Gustavo Petro entrevistado por El País de Madrid, sábado 18)

“Estamos preparados para hacer frente de forma decisiva, definitiva e inmediata a cualquier amenaza de repetición de la agresión por parte de los enemigos”. (Advertencia de la Guardia Revolucionaria Iraní a Israel y Estados Unidos en un comunicado, miércoles 22)

“Trump no fue electo emperador del mundo. No puede estar amenazando a otros países con la guerra todo el tiempo”. (Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la diaria, viernes 17)

“Uno sabe que, inexorablemente, en un momento de la vida llegará a ser un viejo de mierda, una persona que no comprende el mundo que lo rodea y, por tanto, todo le parece mal y se queja”. (De un artículo de Fernando Esponda sobre el uso extendido de ChatGPT para la producción de textos, la diaria, sábado 18)

“Mi maratón en la lista de deseos, el que crecí viendo en la televisión diciendo quiero estar ahí algún día, es el maratón de Londres”. (Maratonista uruguaya Julia Paternain, medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio, que competirá este fin de semana en el maratón de Londres, Podium athletic podcast, lunes 20)

“Su amor por el teatro era inquebrantable: el público siempre primero. Me lo decía seguido: ‘Solita, el escenario cura todo’, y lo vivía en cada función. Hoy lo recuerdo con admiración y con enorme agradecimiento. Su coraje y pasión quedan conmigo siempre”. (Actriz argentina Soledad Solita Silveyra tras la muerte del actor Luis Brandoni, red social Instagram, lunes 20)

“Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”. (Fragmento de una carta que el actor argentino Luis Brandoni, fallecido días atrás, le escribió en 2021 a Robert De Niro para invitarlo a participar de la serie Nada, propuesta que finalmente aceptó, El País de Madrid, martes 21)