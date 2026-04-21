Amnistía Internacional advierte sobre las “persistentes fallas” en la protección de niños y el “notorio deterioro” de las condiciones carcelarias en Uruguay

Desde hace seis años, Amnistía Internacional advierte sobre el “debilitamiento del sistema de garantías en Uruguay” . En su último informe, presentado este martes 21, la organización internacional expresa inquietud porque ese proceso sigue sin detenerse. Amnistía insiste en varias preocupaciones expresadas en años anteriores y llama nuevamente a las autoridades y al sistema político “a tomar acciones que reviertan” ese deterioro.

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El debilitamiento de las garantías “se expresa de formas concretas”, como en la “incapacidad del sistema de proteger a niños, niñas y adolescentes que viven en entornos de violencia”, en la “persistencia de la violencia de género”, en un sistema penitenciario “colapsado desde hace más de dos décadas”, en la “impunidad estructural” que pesa sobre el pasado reciente y en las dificultades para acceder a información pública relevante.

La organización analiza cada año los principales desafíos que enfrentan más de 150 países en materia de derechos humanos y pone el foco en las responsabilidades de los Estados. De acuerdo al último informe sobre la realidad local, “la idea de un Uruguay avanzado, integrado, con un Estado presente —como sinónimo de eficiente— se desvanece ante la elocuencia de los datos”.

El estudio describe 2025 como un año atravesado por el debate presupuestal, en el que la situación de los derechos humanos no estuvo en el centro. Identifica “vacíos presupuestales en políticas públicas clave” y lo describe como un “un grave error”, porque “los derechos se financian”. En ese sentido, advierte que la niñez y adolescencia, los servicios de salud mental, la lucha contra la violencia de género, el acceso a los cuidados, la libertad de prensa y el acceso a la información, la reforma del sistema penitenciario, la protección del medioambiente y el fortalecimiento de los organismos de contralor “no cuentan con la asignación presupuestal necesaria y suficiente”.

“Profunda preocupación” por fallas en la protección de niños y adolescentes

La organización no observó cambios alentadores en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y expresó su “profunda preocupación por las persistentes fallas”. El informe indica que entre 2020 y 2025 fallecieron 114 personas bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), 20 de ellos solo en 2025. “Estas cifras reflejan una situación de gravedad que exige una revisión profunda del funcionamiento del sistema”, plantea la organización.

Escolares usan una variedad de redes sociales sin tener conciencia de los riesgos para su privacidad. Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda La protección de las infancias es una preocupación de Amnistía Internacional. Nicolás Der Agopián

Amnistía destaca como un avance la modificación del Código Civil que aprobó el Parlamento para elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, en línea con las recomendaciones de las Naciones Unidas, aunque insistió en la necesidad de acompañar el cambio legislativo con políticas públicas efectivas de prevención.

Además, expresa preocupación por la persistencia del embarazo infantil en niñas menores de 15 años. Según información proporcionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre mayo de 2021 y abril de 2024 se registraron 190 embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. El 48% había sido víctima de violencia, mayoritariamente sexual. Por otra parte, subraya la organización, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez informó que solo el 18,5% de las denuncias por explotación sexual infantil y adolescente en entornos digitales culminan en condena.

Amnistía también observó con preocupación la magnitud del fenómeno de la violencia de género en Uruguay. Si bien las cifras de femicidios disminuyeron en el último año, los datos del Ministerio del Interior indican que, entre enero y octubre de 2025, se registraron 117 denuncias diarias: una cada 12 minutos.

20260308_MZZ_5850 Marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en Montevideo. Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

La organización también advierte que la violencia vicaria se “ha consolidado como una expresión extrema de la violencia basada en género”, sin que se identifiquen “medidas específicas orientadas a su prevención”. En este sentido, insistió en que sigue sin aplicarse de forma efectiva la Ley 19.580, sobre violencia basada en género.

Suicidios en jóvenes registró la tasa más alta

Amnistía advierte que, según la Organización Mundial de la Salud, Uruguay presenta la tasa de suicidio más alta de América Latina, “superando por más del doble el promedio regional”. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, 764 personas se quitaron la vida en 2024 (una tasa de suicidio de 21,35 por cada 100.000 habitantes).

La organización subraya que, si se analizan los suicidios por edad, las tasas más elevadas se registraron entre las personas mayores, primero en el grupo de 85 a 89 años y segundo en el de 90 años y más. Sin embargo, en tercer lugar se ubicó el grupo de 20 a 24 años (con una tasa de 33,2), “la más alta registrada hasta el momento para ese tramo etario”. Amnistía también expresa preocupación por el alto número de suicidios entre funcionarios policiales: en 2025, 15 policías se quitaron la vida.

De los 758 suicidios registrados en 2021, 203 correspondieron a personas de entre 15 y 29 años. Foto: pixabay El grupo de 20 a 24 años registró una tasa de 33,2 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta registrada hasta el momento para ese tramo etario.

Por esto, el informe insiste en la necesidad de implementar de forma completa la Ley 19.529 de Salud Mental, que entró en vigencia ocho años atrás. Advierte asimismo que el presupuesto quinquenal no prevé partidas específicas para avanzar en el cronograma de cierre de las instituciones psiquiátricas, “pese a que este constituye un componente central” de la política de salud mental.

Crisis en el sistema penitenciario

Amnistía Internacional reitera su preocupación por el “notorio deterioro” de las condiciones de las cárceles en el país. “Año tras año, se advierte el agravamiento del hacinamiento en los distintos centros de reclusión, lo que debilita seriamente las posibilidades de rehabilitación y, con ello, de reinserción social”.

La población reclusa aumentó más de 30% desde 2020 y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas privadas de libertad. Esto implica, advierte Amnistía, una tasa de encarcelamiento de 477 habitantes por cada 100.000, lo que sitúa a Uruguay “en el primer lugar de América del Sur”.

Información-Comcar-2024-Zina-adhoc.jpg La Unidad N° 4 de Santiago Vázquez es la cárcel más poblada de Uruguay. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Por otra parte, Amnistía observa con preocupación que hay 69 mujeres cumpliendo condena junto con sus hijos, lo que significa que hay 72 niños menores de 4 años alojados en centros penitenciarios.

La organización destaca que la exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029 “reconoce explícitamente la crisis del sistema penitenciario” y prevé medidas, como la incorporación de más funcionarios y de nuevos centros, aunque estas “resultan insuficientes” ante la “magnitud” del problema.

Opacidad del trabajo de la Fiscalía

Amnistía Internacional advierte en su informe que, a 16 años de la aprobación de la Ley 18.381 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, continúan existiendo problemas para acceder a información. Incluso para la elaboración de su informe, la organización tuvo dificultades para acceder a información actualizada.

En particular, Amnistía expresa preocupación por la decisión de la Fiscalía General de la Nación, en abril de 2025, de prohibir la difusión de las solicitudes de formalización en las causas de interés público, lo “que opaca el trabajo de este organismo y restringe el acceso a la información”. La decisión “se aparta del principio de transparencia que está en el espíritu de la reforma del Código del Proceso Penal”.

Fiscalia Amnistía expresó preocupación por una mayor opacidad en las actuaciones de la Fiscalía. Javier Calvelo / adhocFOTO

La organización plantea la necesidad de garantizar la capacidad sancionatoria de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) ante incumplimientos de los organismos obligados.

Por otra parte, el informe destaca que durante 2024 y 2025 se detectó un descenso de casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión contra periodistas en Uruguay, aunque continuó identificando “limitantes para el ejercicio de la libertad de prensa”, vinculadas a agresiones a periodistas y discursos estigmatizantes.

Deterioro de la calidad del agua y respuestas estatales insuficientes

La calidad del agua se mantiene como un “problema estructural” en Uruguay, advierte el informe de Amnistía. “A la persistencia de altos niveles de contaminación por pesticidas, hidrocarburos y otras sustancias químicas constatadas en distintos cuerpos de agua del país, se suman nuevas alertas sobre alteraciones ecosistémicas severas, como la mortandad masiva de peces en Montevideo atribuida a cambios abruptos en la salinidad del Río de la Plata a inicios de 2026”, describe. Asimismo, “las floraciones de cianobacterias han dejado de presentarse como un fenómeno meramente estacional para consolidarse como una amenaza permanente para los ecosistemas hídricos”, añade.

Neptuno.JPG Manifestación del sindicato de OSE en contra del proyecto Neptuno, en el edificio central de OSE, Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La organización señala que este deterioro “compromete el abastecimiento de agua potable” y cuestiona “la falta de información pública confiable, de monitoreo suficiente y de respuestas estatales adecuadas”.

Amnistía consideró positiva la cancelación del proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía la construcción de una planta potabilizadora con una toma de agua del Río de la Plata y que era cuestionado por problemas “de orden legal, técnico, financiero, social y ambiental”. Las nuevas obras proyectadas por el Estado, que prevé una planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, también presentan “incertidumbres”, por lo que Amnistía pide “robustecer la legislación en materia de impacto ambiental y maximizar su función de contralor, asegurando independencia técnica y política en los procesos de otorgamiento de autorización ambiental”.

Un retorno a las “posiciones históricas” en política exterior

En su informe 2025, Amnistía observa como positivo el retorno del gobierno uruguayo a sus “posiciones históricas” en materia de política exterior en derechos humanos y la reanudación de un rol activo en ámbitos multilaterales desde que asumió el nuevo gobierno liderado por Yamandú Orsi en marzo de 2025. Durante la administración de Luis Lacalle Pou, la organización había expresado preocupación por un cambio en las posturas y actitud del país.

Destaca, en esa línea, que en 2025 Uruguay apoyó diversas resoluciones en el ámbito de las Naciones Unidas sobre la situación de los territorios ocupados en Palestina que establecieron medidas de protección de civiles y exigieron un alto al fuego.