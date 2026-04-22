  • Cotizaciones
    jueves 23 de abril de 2026
    • Temas del día

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    León XIV: el pontífice en guerra con la Casa Blanca

    El papa nacido en Chicago ha ofrecido una visión alternativa del catolicismo y del poder de Estados Unidos

    El papa León XIV saludando a la gente a su llegada a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026.

    El papa León XIV saludando a la gente a su llegada a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/VATICAN MEDIA
    Búsqueda | Amy Kazmin
    Por Amy Kazmin
    Corresponsal en Roma

    Antes del cónclave del año pasado para elegir al líder de la Iglesia Católica, los observadores del Vaticano en Roma identificaron a un candidato inesperado como sucesor del papa Francisco: el cardenal Robert Francis Prevost.

    El erudito clérigo, nacido en Chicago, dirigía entonces el Dicasterio para los Obispos de la Santa Sede, un cargo que le brindaba una perspectiva privilegiada de la Iglesia a nivel mundial. Había pasado años como misionero en el Perú devastado por la guerra. De carácter tranquilo y afable, Prevost era considerado un administrador sabio y eficaz, con el temperamento necesario para sanar las divisiones en una Iglesia sumida en la confusión tras el tumultuoso papado de Francisco.

    Leé además

    Un hombre y una mujer pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, el 21 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego en la región.
    Financial Times

    Crisis de Irán no ha alcanzado su punto álgido

    Por Gideon Rachman
    Paolo Zampolli (izquierda), amigo del presidente estadounidense Donald Trump y su enviado especial para las alianzas globales, se une al ministro de Asuntos Exteriores húngaro Peter Szijjarto (derecha) y otros dignatarios en la alfombra roja para dar la bienvenida al vicepresidente estadounidense JD Vance (segundo por la derecha) y a la segunda dama estadounidense Usha Vance (centro) a su llegada al Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026.
    Financial Times

    Paolo Zampolli: el hombre que está convirtiendo a Trump en una máquina global de acuerdos

    Por James Fontanella-Khan

    Pero había un inconveniente. Desde la Segunda Guerra Mundial, la opinión generalizada era que la Iglesia Católica jamás elegiría a un pontífice de la principal superpotencia mundial, Estados Unidos (EE.UU). Prevost descartó sus propias perspectivas y, según se cuenta, le escribió a un amigo: “Yo duermo tranquilo, con la certeza de que nunca habrá un papa estadounidense”.

    Sin embargo, toda regla tiene su excepción. Un cardenal estadounidense opinó en una ocasión que, cuando el poder de EE.UU. estuviera "en declive", la situación cambiaría. Cuando el presidente estadounidense Donald Trump atacó esta semana al papa León XIV — afirmando que Prevost no sería pontífice si Trump no estuviera en la Casa Blanca — algunos observaron con ironía que tal vez tenía razón.

    “EE.UU. ya no es la superpotencia que alguna vez fue; es una potencia en declive”, afirma Iacopo Scaramuzzi, autor de varios libros sobre el Vaticano. “Si verdaderamente eligieron a un estadounidense por ser estadounidense, fue porque es la persona más destacada del mundo capaz de enfrentarse a Trump”.

    Las tensiones entre León XIV y Trump llevaban meses gestándose, alimentadas por las fuertes críticas de la Iglesia a la dura represión migratoria de Washington y al creciente aventurismo militar. Pero esta semana, las diferencias estallaron en una confrontación abierta, después de que León XIV condenó enérgicamente la guerra entre EE.UU. e Israel con Irán.

    Trump-Papa-Vaticano.jpg
    Donald y Melania Trump llegan a la Plaza de San Pedro del Vaticano para el funeral del papa Francisco, el 26 de abril de 2025.

    Donald y Melania Trump llegan a la Plaza de San Pedro del Vaticano para el funeral del papa Francisco, el 26 de abril de 2025.

    Trump atacó a León XIV, calificándolo de “DÉBIL en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, y exigiéndole que “se centre en ser un gran papa, no un político”. El vicepresidente JD Vance, converso al catolicismo, le dijo al Vaticano que “debería dedicarse a cuestiones de moralidad y dejar que el presidente de EE.UU. se dedicara a dictar la política pública estadounidense”. También le advirtió a León XIV que “tuviera cuidado” al hablar de teología. Detrás de la disputa subyace un acalorado debate sobre la teoría de la “guerra justa” del catolicismo, una doctrina centenaria que establece criterios precisos para determinar cuándo el uso de la fuerza letal es moralmente permisible. La Santa Sede no cree que el bombardeo de Irán cumpla estas condiciones.

    En un nivel más profundo, sin embargo, la disputa gira en torno a qué tipo de cuestiones políticas la Iglesia puede y debe abordar con legitimidad. Los conservadores cristianos estadounidenses suelen considerar la sexualidad y los valores familiares como el ámbito donde deben prevalecer las creencias religiosas. Pero el papa León XIII también considera que la guerra y la paz, la desigualdad económica y la justicia social son cuestiones morales urgentes.

    El enfrentamiento ha asombrado a los observadores del Vaticano, dada la reputación de moderación y conciliación de León XIII. “No es una personalidad que divida. Es una personalidad que une”, afirma Massimo Franco, autor del libro, papas, dólares y guerras. “Este papa es muy cauto, pero, en cierto modo, se vio obligado a pronunciarse”.

    León XIV no da señales de ceder en su lucha actual, y la semana pasada, durante un viaje a África, le declaró a la prensa que no le teme a la administración Trump León XIV no da señales de ceder en su lucha actual, y la semana pasada, durante un viaje a África, le declaró a la prensa que no le teme a la administración Trump

    León XIV se crio en una casa modesta en Dolton, un suburbio al sur de Chicago. Su vocación espiritual se hizo evidente desde temprana edad. De niño, celebraba diariamente la "misa" en el sótano de la casa con sus hermanos, usando una tabla de planchar cubierta con un mantel como altar. "Sabía que quería ser sacerdote", recordó su hermano John en un documental reciente. "Celebrábamos la misa con regularidad. No lo considerábamos un juego. Se sabía todas las oraciones. Podía rezarlas en latín o en inglés".

    En 1977, Prevost ingresó en la orden de los Agustinos, una orden que combina los ideales monásticos de meditación y oración con el compromiso con el mundo. Sus años de formación religiosa lo llevaron a la Unión Teológica Católica de Chicago y a Roma para estudiar derecho canónico.

    En 1985, comenzó a trabajar en Perú, país entonces asolado por un violento conflicto interno. El “Padre Roberto” era conocido por su sencillez y por viajar largas distancias, a veces en una mula, para llegar a comunidades remotas. También se le atribuye haber contribuido a la reconciliación de una Iglesia peruana dividida entre ultraconservadores y sacerdotes de izquierda.

    Leon XIV 4.jpg

    En enero de 2023, el papa Francisco llamó a Prevost — entonces obispo de Chiclayo, Perú — a Roma para dirigir el departamento de obispos de la Santa Sede, un trabajo que lo puso en contacto con cardenales de todo el mundo, posicionándolo para el papado.

    León XIV no da señales de ceder en su lucha actual, y la semana pasada, durante un viaje a África, le declaró a la prensa que no le teme a la administración Trump. Ha mostrado la imperturbable compostura de un líder espiritual con una convicción inquebrantable en la justicia de su causa, una serenidad que, según los analistas, ha amplificado su mensaje. “Si gritara, sería más fácil minimizarlo, pero es muy tranquilo y apacible. Paradójicamente, eso lo convierte en un enemigo aún más peligroso para Trump”, afirma Scaramuzzi.

    El padre Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, afirma que el primer papa estadounidense — con doble nacionalidad estadounidense y peruana — ofrece una narrativa alternativa al catolicismo nacionalista al estilo del movimiento MAGA.

    “Implícitamente, evoca otro Estados Unidos”, declara Spadaro. “El país que, en sus mejores momentos, fue una fuerza moral en el mundo: un EEUU con un liderazgo basado en la legitimidad, no en la coerción”.

    Copyright The Financial Times Limited 2026

    © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

    Selección semanal
    Oposición

    Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

    Por Leonel García
    Acuerdo comercial

    Las negociaciones en el Mercosur por las cuotas de acceso al mercado europeo están trabadas

    Comercio exterior

    Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV saludando a la gente a su llegada a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026.

    León XIV: el pontífice en guerra con la Casa Blanca

    Por Amy Kazmin
    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    La economía uruguaya recuperó un “mayor dinamismo”, afirma el Banco Central

    Por Redacción Búsqueda
    Valeria Csukasi y Mario Lubetkin tras la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur Unión Europea en el Anexo del Palacio Legislativo, 23 de febrero de 2026.

    La próxima semana comienza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y Csukasi lamentó que Uruguay no se haya preparado antes

    Por Ruben Silvera
    Monica Xavier durante el acto central en conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres de 2026 en el salón de actos del anexo de la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Inmujeres sin diagnóstico sobre cómo la IA puede afectar el trabajo de las mujeres

    Por Redacción Búsqueda