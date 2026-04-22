La próxima semana comienza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y Csukasi lamentó que Uruguay no se haya preparado antes

La vicecanciller, Valeria Csukasi, lamentó que Uruguay no se haya preparado antes para la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

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Durante una conferencia realizada en la exposición Rural de Melilla, la jerarca recordó que el primer cierre de la negociación entre ambos bloques fue en 2019, en condiciones que en materia de acceso a mercados “son las mismas” que se cerraron en 2024.

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“Hemos tenido tiempo de prepararnos, pero esto de arrastrar años de negociación nos ha llevado mucho a la desconfianza en el proceso, que tal vez nos hizo perder alguna oportunidad de picar primeros. Y ahora, en un par de meses, tenemos que hacer el trabajo que se podría haber hecho en años”, afirmó.

Csukasi participó de la conferencia titulada “Nuevos acuerdos comerciales, su impacto en la economía y el agro”, donde también expusieron el coordinador de la Unidad de Negociaciones Comerciales y Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Arimón, y la directora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Verónica Durán.

La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores insistió en que “hay una serie de desafíos operativos que, si los hubiéramos definido, permitirían a todos los sectores llegar al 1 de mayo —fecha en la que entra en vigor el acuerdo— sin dudas”.

Y agregó: “Tenemos que ser extremadamente honestos, el 1 de mayo van a quedar muchísimas dudas” sobre los detalles para poner en práctica las exportaciones e importaciones a través del nuevo acuerdo comercial.

En tal sentido, sostuvo que el rol del instituto Uruguay XXI será “esencial” para canalizar consultas y acompañar a las empresas en su internacionalización. “Hay muchos esfuerzos del gobierno en diferentes agencias para tratar de impulsar la internacionalización de muchos sectores”, dijo.

Csukasi recordó que este es un acuerdo “de largo aliento”, que “recién en 10 años” se van a terminar de eliminar los aranceles en la UE, y que “le va a llevar 15 años al Mercosur eliminar todos los aranceles en productos seleccionados” y “van a quedar cuotas”.

Distribución de las cuotas

La vicecanciller reconoció que “el gran tema” pendiente es la distribución de las cuotas entre los países del Mercosur. “Siempre dijimos que tan difícil como conseguir las cuotas en la UE iba a ser distribuirlas en el Mercosur”, sostuvo.

La integrante del Poder Ejecutivo se refirió particularmente a cuotas que son de interés para los cuatro países del Mercosur, como la de carne bovina, de la que cada uno quiere obtener el mayor porcentaje posible.

Por ahora las discusiones tienen perfil técnico, de todos modos, cada país busca maximizar sus beneficios. En este marco, Uruguay se enfoca en carne bovina, arroz, miel y lácteos.

Csukasi explicó que, si bien se ha hablado mucho de los lácteos como uno de los sectores más desafiados por el acuerdo, “en las conversaciones de las últimas semanas surgen oportunidades para la leche en polvo, o incluso para reposicionar a la quesería, para que empiece a incidir en la internacionalización hacia Europa”, planteó.

Pero así como Uruguay apuesta a cuatro cuotas, Brasil tiene “muchísimo más para ganar”, dijo la vicecanciller.

Carne vacuna

Sigue sin definirse la distribución de la cuota de carne vacuna entre los países del Mercosur, mientras se agota el tiempo, ya que la próxima semana ya entrará en vigor el acuerdo; las discusiones siguen semanalmente entre los países del bloque.

Por un lado, el acuerdo establece que la cuota Hilton pierda su arancel del 20% desde el 1 de mayo. Pero cabe recordar que el período de esa cuota finaliza el 30 de junio, y el 1 de julio comienza un nuevo ejercicio, cuando Uruguay volverá a tener 5.600 toneladas, pero esta vez con 0% de arancel.

Por otra parte, están las 99.000 toneladas peso carcasa que se van a implementar en etapas de cinco años, que van a quedar con un arancel de 7,5% ­—no llegarán a 0%— para los cuatro países del Mercosur. Y si no llegan a un acuerdo para su distribución antes del 1 de mayo, pueden empezar a usarla hasta que se complete, “como en la ley de la selva”, dijo Csukasi.

La vicecanciller destacó que el sector exportador de Uruguay “es extremadamente profesional” y que tiene “grandes lazos con Europa”, con clientes estables y un “estatus reconocido”, algo que lo favorece. Pero también advirtió que los países vecinos tienen mayor volumen y “eso pesa”.

La jerarca opinó que “no lo ayuda al Mercosur ni a su credibilidad seguir demorando estas discusiones” y aseguró que Uruguay “va a seguir insistiendo hasta el último minuto para resolverlo”.

Por su parte, Arimón explicó que la cuota de carne tiene administración de ambas partes, y que del lado europeo está definida la administración por licencias, que se abren a los importadores a partir del 1 de mayo.

La UE tiene un mes para ejecutar esa distribución entre los importadores que realicen solicitudes, y podrán empezar a usar sus licencias en Europa desde el 1 de junio.

“Apostamos a que, además de las licencias que distribuye la UE, tengamos los certificados del Mercosur, que requieren esa distribución que no la hemos acordado”, dijo el integrante del MEF.

Agregó que en Uruguay “hemos venido planteando desde la mitad del año pasado que teníamos que discutir esto ya”. “Lamentablemente nuestros socios apostaron a esperar a que se firmara” el acuerdo y, por eso, “esta discusión arrancó tarde”, consideró.

Orsi-Von-Der-Layen Yamandú Orsi saluda a Úrsula von Der Leyen tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción, 17 de enero 2026.

Autocertificación

Una de las novedades del acuerdo Mercosur-UE es la autocertificación. Se trata de la posibilidad de que el exportador declare que cumple con el origen del producto, sin tener que recurrir a una certificadora independiente. “Pero tiene que hacerlo con certeza e información, porque en caso de duda puede ser verificado”, advirtió Arimón.

Los cupos de Uruguay. El jerarca del MEF reconoció que “en lo que estamos más complicados es en el tema cupos”, porque “tenemos que tener claro cómo los vamos a administrar” internamente.

A propósito, señaló que “no tenemos demasiada institucionalidad en materia de administración de cupos, salvo la del Instituto Nacional de Carnes (Inac), que la va a mantener”, dijo. Para los demás rubros, “mientras el país define cuál es su mejor sistema de administración, saldremos con un sistema transitorio”, confirmó.

Diferenciación

Csukasi sostuvo que “cualquier diferencial que pueda poner Uruguay sobre la mesa para un mercado como el europeo es plata”. Agregó que “de los cuatro países del Mercosur, en carne bovina, Uruguay es el único que estaría en condiciones de cumplir los estándares europeos (de no deforestación) desde mañana”.

Si bien reconoció que estos estándares “no son justos” y que son “protecciones encubiertas al comercio”, destacó que Uruguay “siempre ha sido el primero en cumplir”, y ese es un diferencial que le puede jugar a favor.

“Si lo sabemos aprovechar desde una autocertificación de libre de deforestación, tiene una oportunidad de colocación, de nicho, de valor agregado, que para mí es enorme”, enfatizó la subsecretaria de Relaciones Exteriores.

A propósito —durante la actividad que organizaron radio Oriental Agropecuaria y Verdemedia—, la jerarca recordó sellos y certificaciones que se diseñaron para Europa, Estados Unidos y otros mercados.