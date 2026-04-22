La economía uruguaya recuperó un “mayor dinamismo”, afirma el Banco Central

El Banco Central (BCU) considera que en el primer trimestre del año la economía uruguaya recuperó “mayor dinamismo”, luego del “relativo enlentecimiento” que caracterizó el último tramo del 2025.

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“Notamos una actividad con mayor vigor”, dijo el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en una conferencia de prensa este miércoles 22 en la que argumentó por qué, ayer, el organismo ratificó la tasa de política monetaria en 5,75% : “la decisión correcta es esperar y observar” ante un panorama externo altamente volátil en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

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“La mejor estimación es (un crecimiento de) 1,8% trimestral desestacionalizado” en enero-marzo (respecto a octubre-diciembre de 2025), añadió. La actividad económica “ya muestra otro tipo de tónica”, celebró el jerarca.

“Vemos un consumo dinámico, en particular (la venta de) los autos, pero más generalmente vemos el empleo que crece en términos de los cotizantes al Banco de Previsión Social y vemos exportaciones en buenos niveles, en particular (los rubros) ayudados por buenos precios, como la carne”, desglosó.

De todos modos, el BCU, al igual que el Ministerio de Economía, está revisando su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para todo el año. “En el año como un todo, afectado por la sequía que va a marcar los números del 2026, estamos haciendo revisión a la baja, a pesar de este buen y positivo primer trimestre”, acotó Tolosa

El presidente del BCU celebró que el organismo está pudiendo aplicar una política monetaria expansiva que colabora a “apoyar, a sostener la actividad económica, en un momento de relativo enlentecimiento”.

La medición del PIB y otra información de las cuentas nacionales será informada por el BCU a mediados de junio.

¿Cambio de meta?

“Durante muchos años, la ausencia de credibilidad (en el BCU y el manejo monetario) generó la imposibilidad de una política contracíclica. Hoy estamos en un lugar distinto, donde finalmente el BCU puede tener también ese foco”, sin perder de vista el “primordial”, que es la “inflación”.

Tolosa aseguró que la baja de la tasa anual de inflación por debajo del 3% a marzo se explicó fundamentalmente por la “fuerte caída” de los precios de las frutas y verduras en ese último mes. Dijo que se proyecta que el registro de 12 meses vaya convergiendo otra vez hacia la meta del BCU, que es de 4,5% con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales en menos o en más (3%-6%).

El jerarca deslizó la posibilidad de que, en un futuro, el objetivo de inflación sea más ambicioso. Pero aclaró, refiriéndose a la situación actual: “No es conveniente que esté por debajo de la meta antes de una eventual modificación del rango meta”.

En abril del 2025, en una entrevista con Búsqueda, Tolosa había adelantado cuales eran los posibles pasos a dar. “Para los próximos dos años, el horizonte de política monetaria, nuestra meta es que la inflación y las expectativas de inflación converjan a lo que es el centro de la meta del 4,5%. Y una vez que cumplamos con ese objetivo —todavía no estamos ahí— revaluaremos la situación, dada la circunstancia y el contexto, y veremos cuál creemos que debería ser la nueva meta. Sin duda, 4,5% luce alta a nivel internacional. Un país emergente, maduro, generalmente tiene 3% como meta de inflación o en algunos casos 3,5%, así que esa debería ser la aspiración del Uruguay, eventualmente. Como digo, se verá la cadencia de la reducción de la meta llegado el momento; como meta final debería ser una de esas dos”, señaló.