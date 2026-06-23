Frases de la semana

“Es un tipo transparente, que transitó por este proceso de la camioneta con cierta ingenuidad”. (Senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, sobre el presidente Yamandú Orsi, semanario Crónicas, viernes 12)

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“Hay un problema de comunicación general”. (Senadora del Frente Amplio Constanza Moreira sobre la gestión del gobierno, Desayunos informales de Teledoce, viernes 12)

“El país tiene un conjunto de condicionantes por las cuales esta no es una discusión para este período de gobierno”. (Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre el reclamo del PIT-CNT para crear un impuesto al 1% más rico de la población, El País, jueves 11)

Poder Ejecutivo El Ministerio de Ambiente abrió una investigación tras una denuncia colectiva contra la coordinadora de la Unidad de Género

Interpelación Ante críticas de la oposición, el oficialismo defendió el “rumbo económico” y respaldó a Oddone

“Entendemos que es un hecho aislado, pero tenemos la responsabilidad y el compromiso de asumir que no puede volver a pasar”. (Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sobre un ataque con un artefacto explosivo contra la fachada del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, Teledoce, lunes 15)

“Cambian a todos menos al ministro. Mientras tanto, Montevideo se ha convertido en una zona de guerra narco a cielo abierto”. (Senador colorado Andrés Ojeda, en su cuenta de X, sobre los anuncios realizados por Carlos Negro, viernes 12)

“Lo de Estado fallido es muy peligroso, porque las organizaciones criminales esperan que los políticos estén en conflicto”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, sobre las críticas de la oposición a su gestión, Arriba gente, Canal 10, martes 16)

“Es un atrevido. Que un ministro del Interior acuse a la oposición de facilitar el narcotráfico... es realmente un atrevido”. (Senador del Partido Nacional Javier García, en respuesta a Negro, Arriba gente, Canal 10, martes 16)

“No es de blanco perseguir compañeros por votar diferente”. (Dirigente de la lista 22 del Partido Nacional Santiago Caramés, programa radial Doble click de Del Sol FM, jueves 11)

“Estamos viviendo en el mundo un tiempo de vértigo y de un torrencial flujo de noticias por las redes en que los titulares terminan desvaneciendo el contenido. Por eso estoy insistente con los libros, los propios y los ajenos”. (Expresidente Julio Sanguinetti, semanario digital Correo de los Viernes, viernes 12)

“Revolución de las cosas simples: una horda de siete personas tomó la Torre Ejecutiva para exigir que baje la pasta de dientes”. (De la sección Humor de la diaria, lunes 15)

“Fue un espectáculo sorprendente por muchas razones: el uso de la pompa de la Casa Blanca para violentas peleas en jaula. Los patrocinios corporativos. Los estallidos de crueldad casual. En un momento dado, un luchador tomó el micrófono e hizo una broma de mal gusto sobre Michelle Obama mientras estaba de pie frente a la casa en la que ella vivió con su esposo, sus hijas y su madre”. (De un artículo de The New York Times sobre el UFC Freedom 250, una velada de artes marciales mixtas celebrada en la Casa Blanca, domingo 14)

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”. (Senadora argentina Patricia Bullrich sobre la polémica por la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Agencia Noticias Argentinas, jueves 11)

“Siempre le quieren poner el clavo en el cajón al rock y no se logra”. (Emiliano Brancciari, líder del grupo No Te Va Gustar, Montevideo Portal, jueves 11)

“Si uno piensa en la literatura mundial como un edificio, Borges es uno de los pilares y, si sacamos a Borges, se cae la literatura mundial. De ningún otro autor argentino, y no sé si latinoamericano, puede decirse algo así”. (Escritor argentino Carlos Gamerro, a 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, El País de España, lunes 15)

“¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”. (Publicación en Instagram el viernes 13 de la brasileña Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, horas antes de un salto de rope jumping en Limeira, São Paulo, en el cual finalmente murió tras ser lanzada sin estar conectada a la cuerda de seguridad, en un accidente que derivó en la imputación de los organizadores)

“No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo”. (Entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, ante una consulta de una periodista de USA Today, que le preguntó si su fotografía oficial de la FIFA para el Mundial 2026, donde aparece deliberadamente mirando hacia el suelo y no a la cámara, obedecía a una decisión consciente y con algún significado particular, lunes 15)

“Tenemos un problema con el entrenador”. (Respuesta de la Federación Tunecina de Fútbol a una consulta de ESPN, luego de que cesaran a su entrenador tras la derrota de Túnez 5-1 frente a Suecia en el primer partido del Mundial 2026, lunes 15)