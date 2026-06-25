Frases de la semana

“La imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es buena cosa”. (Ministro de Trabajo, Juan Castillo, consultado en el programa Arriba gente de Canal 10 sobre la decisión del gobierno de utilizar vehículos del Ministerio de Defensa para patrullar algunos barrios, miércoles 24)

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“No es una tema de imagen ni de sensación, es un tema de acción: hay que resolver, la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad”. (Presidente Yamandú Orsi sobre la decisión de usar vehículos del Ministerio de Defensa para tareas de patrullaje en algunos barrios, rueda de prensa, miércoles 24)

“Ni yo ni Italia suplicamos jamás”. (Primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que ella le había “suplicado” tomarse una foto juntos durante la cumbre del G7, red social Instagram, viernes 19)

Rendición de Cuentas Gobierno se inclina por mantener el 80% de las transferencias monetarias a la infancia aunque no se asista a clase

“Hubiéramos querido que hoy, ya mismo, el gobierno dijera lo que tiene que decir: que va a bajar el gasto y no va a correr peligro. Por ahora, si bien reconoció que el nivel de actividad va a ser menor, quiere mantener el mismo nivel de recaudación y de gasto. Eso no es posible”. (Senador del Partido Nacional Sergio Botana en una conferencia de prensa convocada durante un cuarto intermedio de la interpelación que hizo al ministro de Economía, Gabriel Oddone, lunes 22)

“Gabriel Oddone es el mejor ministro que ha tenido el Frente Amplio en este período y ha dado señales muy importantes”. (Senador del Frente Amplio Felipe Carballo, semanario Crónicas, viernes 19)

“Quiero que quede bien claro: esto no pasa por encima de ningún precepto constitucional. Tenemos muy claro cuál es el rol de la Defensa Nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, al afirmar que si bien su cartera aportará vehículos para patrullar en algunos barrios, eso no implica que los militares estarán “en la calle” porque “no es su misión”, radio Impacto de Fray Bentos, martes 23)

“Vehículos militares que patrullarán algunos barrios llevarán militares disfrazados de policías”. (De la sección Humor de la diaria, martes 23)

“El Partido Nacional olvidó al wilsonismo, aquel que reafirmaba el compromiso de poner primero al país y después al partido, y se pasó al herrerismo, al que Wilson calificó como los ‘blancos baratos’”. (Senador del Frente Amplio Eduardo Brenta en la red social X, lunes 22)

“Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió al inquilino actual. Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al Tigre, están desafiando a millones de ciudadanos”. (Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en su discurso tras lograr un triunfo ajustado frente al candidato izquierdista Iván Cepeda, El País de Madrid, domingo 21)

“El mundo no es de izquierdas, es del camino del medio”. (Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, captado por un micrófono abierto en una charla informal con la jefa del Fondo Monetario Internacional y el canciller alemán durante una reunión del G7, Telemundo, viernes 19)

“Los hechos fueron los que fueron. Pero nadie derrotó la doctrina institucional de Artigas”. (Exministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán, en su columna semanal en El País, viernes 19)

“Nuestra reputación en el mundo se ha restaurado y Gran Bretaña vuelve a defender la decencia, el respeto y el Estado de derecho”. (Primer ministro británico Keir Starmer al anunciar su renuncia por presiones del Partido Laborista y su dimisión como líder de la fuerza política, lunes 22)

“Sin darnos cuenta estamos trabajando hasta cuando pensamos que no estamos trabajando. Ese es el cambio al que nos enfrentamos como pocas veces en la marcha de las sociedades. Desde (casi) siempre la mayoría de trabajadores vivía para trabajar, solo que ahora esto nos fue tomando la cabeza, el conocimiento y hasta las horas de sueño”. (Socióloga María Julia Acosta, una de las coordinadoras de una encuesta sobre inteligencia artificial en el mundo del trabajo en Uruguay, realizada por la Universidad de la República, El Observador, lunes 22)

“Y bueno, esto es un trabajo. Yo tenía que venir acá a hacer mi trabajo. Traté de comportarme lo más profesional posible”. (Basquetbolista Joaquín Rodríguez, tras consagrarse campeón de la Liga Uruguaya con Peñarol, club al que llegó desde España para jugar las últimas finales frente a Aguada, donde jugó años atrás, por lo que recibió numerosas críticas e insultos de la hinchada, lunes 22)

“Una empresa española sin mucho presupuesto desarrolla una simpatía artificial”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, miércoles 24)

“Creo que, básicamente, todos los gobiernos la manejan como algo que no saben bien qué es, pero a lo que, por las dudas, hay que prestar cierta atención”. (Leo Maslíah, músico, compositor, escritor, actor y director teatral, consultado por El País sobre la gestión de la cultura en Uruguay, domingo 21)