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    Frases de la semana

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Es una Rendición de Cuentas que tiene asignaciones presupuestales incrementales en cuatro áreas específicas: seguridad, educación, infancia y personas en situación de calle”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, tras entregar en el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, rueda de prensa, martes 30)

    “Lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre la decisión de usar vehículos militares para patrullar en algunos barrios de Montevideo, programa Vos en agenda que conduce el periodista Daniel Castro y se emite por YouTube, martes 30)

    “El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué las solicitudes del perdón eran relevantes para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber”. (Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el encuentro que mantuvo con el rey Felipe VI de España como resultado de un acercamiento diplomático tras el período de enfrentamiento entre ambos países durante la presidencia de José Manuel López Obrador, rueda de prensa, viernes 26)

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    Martín Lema, senador del Partido Nacional, y Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto.
    Parlamento

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    Por Nicolás Delgado
    El presidente Yamandú Orsi, en el último Consejo de Ministros.
    Rendición de Cuentas

    El gobierno enfrenta el desafío de aprobar dos proyectos centrales con un Parlamento más hostil

    Por Redacción Búsqueda

    “Queremos un Mercosur más moderno, más dinámico y más abierto al mundo, pero, sobre todo, un Mercosur que produzca resultados concretos para sus ciudadanos”. (Presidente Yamandú Orsi al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur en una cumbre del bloque en Paraguay, martes 30)

    “Lamentablemente vemos, por la razón que sea —por falta de recursos, no sé exactamente cuál es la razón—, una Justicia que opera con mucha lentitud”. (Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, al anunciar durante una entrevista en el programa Lado B de TV Ciudad que el gobierno presentará una tercera ampliación de la denuncia por el caso Cardama, martes 30)

    “Al gobierno lo que le está faltando —o de lo que sigue adoleciendo, que adolece desde el inicio y de manera también progresivamente preocupante— es un liderazgo contundente, firme, que inspire confianza hacia adentro y hacia afuera de la Policía”. (Diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, programa Panorama informativo de la diaria Radio, martes 30)

    “Agradezco los apoyos. Aunque para muches pegarle a un trans es un deporte, es TRANSODIO. De mi gestión no hay nada que decir”. (Secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, luego de que TV Ciudad informara que el gobierno de Yamandú Orsi evalúa removerla, red social X, martes 30)

    “El sector forestal es el caso más emblemático de lo que es un sector con decisión a nivel político que se desarrolla, crece y concreta lo que fue prometiendo”. (Diego Mora, director de Almacén Rural, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo TV, viernes 26)

    “Diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado de forma concluyente que la reducción de la jornada laboral genera beneficios insustituibles para las y los trabajadores”. (Fragmento de un comunicado de la Confederación de Sindicatos Industriales sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, viernes 26)

    “El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina”. (Exjefe de gabinete de Argentina Manuel Adorni en la carta de renuncia que entregó al presidente Javier Milei, red social X, sábado 27)

    “Es increíble que figuras como el Papa o el Rey sean mucho más sofisticadas que los políticos actuales. Figuras que antes jamás pensarías que dirían lo que están diciendo, y hoy son más sensibles, sensatas, sofisticadas, incluso más interesantes que los políticos”. (Actor mexicano Gael García Bernal, El País de Madrid, miércoles 1)

    “Este es un obsequio de un país que nos ha tratado muy bien”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hablar con periodistas antes de hacer el primer viaje en el Boeing 747 que le regaló Catar, valorado en US$ 400 millones, miércoles 1)

    “Un conductor cumple cinco años circulando detrás del camión de basura”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, lunes 29)

    “Me pasó un camión por delante. En el suelo sentí que no podía más”. (Futbolista de la selección española Yeremy Pino sobre un choque que tuvo con Rodrigo Bentancur en el partido frente a Uruguay y que le provocó un esguince, video de la Federación Española, miércoles 1)

    “Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un gran error de la Asociación Uruguaya llegar con un director técnico que no debió estar nunca en el Mundial, prisioneros de un contrato millonario”. (Exfutbolista y capitán de la selección uruguaya de fútbol Diego Lugano en su comentario para la cadena Telemundo Deportes, viernes 26)

    “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. (Director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, tras la eliminación del equipo del Mundial 2026, viernes 26)

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