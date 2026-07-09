Frases de la semana

“Hay una visión ética detrás de estas decisiones: la economía está al servicio de la gente y no al revés”. (Presidente Yamandú Orsi en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que defendió el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, viernes 3)

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Responsabilizar a la comunicación es ahorrar pensamiento sobre la realidad. El gobierno lo que ha tenido son problemas en el ordenamiento y también en la comunicación, pero a nivel interinstitucional. Entonces, el tema es la gestión”. (Publicista y escritor Claudio Invernizzi en entrevista con El País, domingo 5)

“En este entorno geoestratégico y geopolítico, necesitamos un aumento masivo de la inversión en Defensa. Con este dinero de los contribuyentes queremos, por supuesto, un retorno de la inversión. Y queremos buenos empleos en Europa. Queremos investigación y desarrollo en Europa”. (Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar los planes financieros para reforzar las capacidades propias de Defensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, martes 7)

Partido Nacional Lacalle Pou reunió a sus principales dirigentes, preocupado por la conducción del partido y el trabajo de la militancia

“Nosotros hemos medido en encuestas que la gente que tiene mayor disposición a evadir es la gente que está más insatisfecha con los servicios públicos”. (Director general de la DGI, Gustavo González Amilivia, entrevistado por la diaria, viernes 3)

“Los policías no nos estamos sintiendo representados por el ministro del Interior”. (Presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, luego de que en 24 horas tres policías resultaran baleados, Montevideo Portal, viernes 3)

“Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, en un mensaje publicado en sus redes sociales por las heridas de bala que recibieron tres policías, viernes 3)

“Para nosotros sería un gusto que ese evento lo cierre, como un homenaje, el expresidente Luis Lacalle Pou. Y la verdad que tiene ganas de hacerlo”. (Presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al contar que conversó con Luis Lacalle Pou para que cierre un acto por los 190 años de esa colectividad política, El Observador, lunes 6)

“Exigir como intendente de Canelones estar al día con los tributos y declarar las obras que se hacen, y estar en negro y deberlos en la vida privada siendo presidente no es solo contradicción, sino doble discurso. El gobierno, la casa y la camioneta: todo la misma desprolijidad”. (Senador del Partido Nacional Javier García al referirse en su cuenta de la red social X a una deuda del presidente Yamandú Orsi en el Impuesto a Primaria y a la falta de regularización ante Catastro de obras en viviendas de su propiedad y de su esposa dadas a conocer por Informativo Carve, lunes 6)

“No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”. (Senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, consultado en rueda de prensa sobre la deuda del presidente Yamandú Orsi en el Impuesto a Primaria y la falta de regularización ante Catastro de obras en viviendas de su propiedad, martes 7)

“Estrictamente no se puede hablar de recorte, pero hay un dilema presupuestal”. (Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, tras reunirse con el presidente Yamandú Orsi y ser consultado en rueda de prensa por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, martes 7)

“Por ahora, tenemos dos ministerios (de Economía) trabajando en paralelo. Uno empuja hacia adelante. El otro frena desde atrás. El resultado, inevitablemente, es quedarse en el lugar”. (Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, refiriéndose a los proyectos de competitividad y de Rendición de Cuentas a consideración del Parlamento, El País, miércoles 8)

“Jamás del lado de los que crean comedias, están donde están por hacer favores y dicen barbaridades por dos visualizaciones más”. (Futbolista de la selección uruguaya José María Giménez en un comunicado que publicó en sus redes sociales, viernes 3)

“Van a los espectáculos y se ríen porque yo les digo: ‘Veo que están filmando algunas canciones. Muchas gracias. Por favor, no suban solamente Detrás del miedo porque la gente va a pensar que solo canto eso en mis espectáculos’”. (Cantautora uruguaya Laura Canoura entrevistada en la diaria Radio, viernes 3)

“Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al confirmar en un acto en la Casa Blanca que intercedió para que la FIFA reconsiderara la suspensión al futbolista de la selección norteamericana Folarin Balogun, lunes 6)

“Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido”. (Seleccionador egipcio Hossam Hassan, en la conferencia de prensa posterior al partido que su equipo perdió con Argentina, martes 7)

“Ya pasaron cuatro años de Catar. Vinimos a disfrutar de un Mundial más, a representar a nuestro país y a tratar de ganarlo nuevamente, porque al final el fútbol se olvida de lo que pasó atrás”. (Futbolista de la selección argentina Enzo Fernández, que marcó el gol con el que sobre el final del partido su equipo venció a Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026, transmisión oficial, martes 7)