El gobierno inicia la defensa de la Rendición de Cuentas mientras atiende varios frentes problemáticos

El tratamiento en el Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas se inició en un contexto problemático para el oficialismo, en varios frentes.

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La iniciativa, que propone un gasto adicional para 2027 de US$ 31 millones con énfasis en áreas como la infancia y la seguridad pública, fue defendida el miércoles 8 por el equipo económico ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de Diputados. Como había ocurrido en la reciente interpelación al ministro Gabriel Oddone , la intervención fue un cruce de visiones sobre la gestión económica y fiscal con la oposición.

El oficialismo no tiene mayoría en esa Cámara, por lo cual precisa sumar votos de la oposición para poder aprobar la ley.

El inicio de la negociación política encuentra al gobierno otra vez a la defensiva, luego de que Radio Carve informara acerca de una omisión tributaria del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Además, varios de sus principales ministros —Oddone (Economía), Carlos Negro (Interior), Cristina Lustemberg (Salud), Mario Lubetkin (Cancillería)— tuvieron una caída en sus niveles de aprobación respecto a febrero, y casi todos tienen ahora saldos negativos, según una encuesta de Cifra difundida el miércoles 8 en Telemundo, de Canal 12.

A todo esto, senadores y diputados de partidos que integran la coalición republicana se reunirán este jueves 9 para acordar una posición común respecto al proyecto de Rendición de Cuentas. Hay distintas posturas, y aunque predomina la idea de no votar el texto en general, hay varios legisladores que no quieren que se defina un criterio todavía, dijeron fuentes políticas a Búsqueda.

Desde Cabildo Abierto no adelantaron una posición ni a favor ni en contra, aunque sí algunas “condiciones”, como recortar gastos “superfluos”, y otras pretensiones para negociar con el oficialismo.

Mientras, el Consejo Fiscal Autónomo —un ámbito técnico e independiente que asesora al Ministerio de Economía— realizó cuestionamientos y advertencias en torno al gasto adicional propuesto en la Rendición de Cuentas.

El PIT-CNT analiza un paro con movilización para agosto

Por su lado, el PIT-CNT evalúa llevar a cabo un nuevo paro con movilización a principios de agosto, con la Rendición de Cuentas como uno de los ejes centrales.

Después de una conversación con el presidente Orsi mantenida el martes 7 en la Torre Ejecutiva en la que la delegación sindical expuso su plataforma reivindicativa, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, declaró sobre la Rendición que si bien “estrictamente no se puede hablar de recorte (...), hay un dilema presupuestal” sobre “cómo se financian” algunas medidas que “están buenas”.

Otro frente complejo para el gobierno, que está ocasionando dificultades al comercio exterior, es el conflicto sindical en Terminal Cuenca del Plata. El miércoles 8, cinco gremiales empresariales reclamaron en un comunicado una solución “urgente”, mientras circulaban versiones sobre una posible “esencialidad” de los servicios portuarios.

Ante una pregunta del diputado blanco Sebastián Andújar durante la comparecencia de ayer a la comisión parlamentaria, el ministro Oddone le respondió que no es partidario de la esencialidad, que no encuentra elementos para tomar una decisión de ese tipo y que hay una parte de la terminal portuaria que está funcionando con normalidad.

Una fuente del Poder Ejecutivo dijo a Búsqueda que si bien decretar la esencialidad “siempre” es una opción, en este caso resulta de difícil aplicación porque si los trabajadores no la acatan, habría que disponer de personal capacitado, que no se tiene, para realizar el manejo de grúas en sustitución de los operarios.