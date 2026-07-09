El gobierno trabaja en una referenciación territorial de sus compromisos de gestión para mostrar avances a la militancia

El gobierno sigue consolidando su plan de gestión sobre la base de 63 compromisos asumidos , surgidos del programa de 48 medidas que presentó durante la campaña electoral en la Plaza de Toros de Colonia y que posteriormente se agruparon en siete “prioridades estratégicas”.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mientras la gestión avanza, el Ejecutivo monitorea el grado de cumplimiento de cada una de las medidas, cuyo contenido se dio a conocer en un Consejo de Ministros en marzo del año pasado. Ahora, el organismo que vela por el cumplimiento de estos objetivos plantea dar un paso nuevo en su seguimiento.

En marzo de este año, la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (AMEPP) dio a conocer un informe que resaltaba que el 82,5% de los compromisos ya estaban en marcha, y que el 50% de los recursos del Presupuesto Nacional estaban volcados a su cumplimiento.

El presidente Yamandú Orsi mencionó el avance de este trabajo durante su discurso en la Asamblea General el 2 de marzo . Destacó que más del 80% de los compromisos estuvieran en marcha y dijo que a partir de ese momento empezaba otra etapa, “la de consolidar, la de profundizar, la de transformar lo que ya está en camino”.

En la memoria anual del Ejecutivo, la agencia de monitoreo recordó que se consolidó como una “unidad de referencia” durante el primer año de gobierno, en “materia de seguimiento y cumplimiento de las prioridades estratégicas definidas por el Poder Ejecutivo”.

Ahora, con los compromisos en otro estadio de avance, la AMEPP se propone un trabajo que no solo implica seguir el estado de cumplimiento de cada una de las políticas, sino también verificar cómo se asientan en el territorio. Esta referenciación territorial no puede elaborarse con todos los compromisos. La implementación del Impuesto Mínimo Global, por ejemplo, no tiene un asiento territorial específico. Otros, como el hospital de Ciudad de la Costa o la represa de Casupá son, por el contrario, políticas públicas focalizadas en una zona específica.

No obstante, muchos compromisos sí tienen impactos territoriales concretos y en distintas zonas del país. Y eso es lo que ahora se propone medir la AMEPP. El mapeo implicará la construcción de indicadores ilustrativos y será recogido en un informe que se presentará al gobierno en los próximos meses.

El objetivo es determinar “cuáles compromisos tienen expresión territorial y monitorearlos”, explicó a Búsqueda el director de la AMEPP, Gustavo Leal. “Es una manera de profundizar el nivel de los compromisos y su grado de avance, abriendo un ítem de esa expresión”, añadió.

Un ejemplo concreto son, por ejemplo, las becas Butiá para estudiantes de enseñanza media. El gobierno se comprometió a quintuplicarlas, pasando de 14.700 a 70.000 beneficiarios al final del quinquenio, y a incrementar el monto que se otorga a los alumnos de $ 10.000 a $ 25.000. En el segundo año de la actual administración y con el presupuesto del nuevo gobierno en marcha, es relevante monitorear de qué manera se distribuyen las becas en el país, ejemplificó Leal.

Otro ejemplo al que se prevé aplicar esta metodología es el compromiso de fortalecer el Plan Quinquenal de Vivienda, que tiene el objetivo de “duplicar” los recursos para esta área con foco en las poblaciones en “situación de mayor emergencia y la precariedad habitacional” y programas de cooperativas, entre otros. El gobierno planea mapear y monitorear en qué localidades del territorio nacional se desarrollarán estas obras.

Georreferenciación de programas responde a un reclamo de los legisladores

El objetivo de poder comunicar con claridad los avances del gobierno en las diferentes zonas del país surgió en parte para dar respuesta a una inquietud de los legisladores oficialistas, según contaron a Búsqueda desde la bancada de senadores. El propio esquema de trabajo de la izquierda, basado en recorridas por el país en el marco del programa El FA te Escucha —una estrategia que la fuerza política implementó tras perder las elecciones en 2019 y que ahora replica desde el gobierno para no perder contacto con los militantes—, llevó a que dirigentes del Frente Amplio planteen la necesidad de contar con información precisa y actualizada sobre las políticas y logros del gobierno en los territorios que visitan.

El senador y líder de la lista 711, Felipe Carballo, admitió que en el oficialismo existen “problemas de comunicación”. En diálogo con Búsqueda dijo que, si bien en las recorridas por el país pueden interiorizarse sobre ciertos temas con los ediles locales, no es lo mismo que contar con “un informe de lo que ha hecho el gobierno en un lugar determinado”. Y “cuando mirás ministerio a ministerio, ente a ente, es impresionante” lo logrado, afirmó.

Esa información “la tiene el Poder Ejecutivo, pero la tiene que compartir” y es parte del “relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno”, agregó. En las recorridas, dijo, tanto las organizaciones como los comités y las coordinadoras del Frente Amplio “reclaman” a los dirigentes más avances y, “si bien hay cosas que se están haciendo, a veces se desconocen”.

En una misma línea, el senador del Movimiento de Participación Popular Aníbal Pereyra dijo que la idea es corregir una “falla” que se vio también dentro de El FA te Escucha y que ayudará a los legisladores a estar “permanentemente arriba del seguimiento de las políticas públicas”. Este método de trabajo, sostuvo, es algo que “se instaló con mucha fuerza en este período y es parte del seguimiento de la hoja de ruta”.

Cuestionamientos al gobierno

En las recorridas que hacen legisladores y dirigentes por todo el país en el marco de El FA te Escucha también le espetan al oficialismo disconformidad con cómo el gobierno lleva adelante sus políticas públicas. El jueves 2, El País informó que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, relató en una sesión de la Mesa Política del Frente que muchos de los “avances” del gobierno no llegan con claridad a la militancia.

En los encuentros de El FA te Escucha, describieron a Búsqueda legisladores y dirigentes políticos, hay críticas al gobierno, pero no son principalmente de corte “ideológico”. “No tiene nada que ver lo que imaginábamos y con lo que uno podría imaginarse”, dijo el dirigente, quien describió los problemas como “terrenales” y de “trabajo”, y “no de la izquierda pequeño burguesa que se mira al ombligo”, sostuvo un dirigente del Frente Amplio que asiste al Secretariado.