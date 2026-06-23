La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

La Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político del continente, inició este lunes 22 su 56 a Asamblea General en la ciudad de Panamá, en medio de turbulencias políticas en la región y tensionada por Estados Unidos.

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El país norteamericano, que financia casi la mitad del presupuesto del organismo, le reclama que redirija sus esfuerzos hacia la seguridad, la estabilidad y la prosperidad económica, y deje en segundo plano su histórico papel como promotor de los derechos humanos. Desde que asumió el gobierno Donald Trump, Estados Unidos ha puesto en duda la relevancia del organismo, al que acusa de ser ineficaz y oneroso.

El estilo confrontativo del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, un billonario amigo personal de Trump, marcó los días previos a la Asamblea General. Pronunció duras críticas hacia el secretario general Albert Ramdin —cuya jefa de gabinete debió renunciar luego de que Estados Unidos revocara su visa por estar siendo investigada por presunta corrupción— y provocó la partida de varios miembros senior de la misión de Estados Unidos ante la OEA por su accionar “errático”, según informó Reuters el jueves 18.

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Estas circunstancias se dan en un contexto de crisis del multilateralismo global —impulsado por el descreimiento de Estados Unidos en los organismos internacionales— y de cambios políticos en la región, donde los países con gobiernos progresistas pierden pisada ante los de perfil conservador. El giro que se dio recientemente en países como Chile y Bolivia continuó consolidándose este domingo con el triunfo del candidato derechista en Colombia.

Frente a este panorama, el concepto de multilateralismo útil se escuchó de forma repetida en los discursos del secretario general de la OEA y del presidente y el canciller de Panamá, entre otras autoridades. También se reiteraron las referencias a los tiempos “complejos” que enfrenta el organismo. En línea con las preocupaciones de Estados Unidos, el crimen organizado transnacional y su impacto en las democracias fue un tema central en los discursos, al igual que la situación de países con gobiernos autoritarios como Nicaragua, Cuba y Venezuela.

AG_OEA_4 Primera sesión plenaria de la 56 Asamblea General de la OEA Raúl Pérez/OEA

El lema elegido para la asamblea, “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos”, da cuenta de este reperfilamiento, señalaron a Búsqueda diplomáticos consultados.

Según relataron fuentes del organismo internacional, la agenda de la Asamblea General se vio muy condicionada por las objeciones de Estados Unidos. El gobierno norteamericano se opone al uso de términos cómo “género”, “diversidad”, o “derechos sexuales y reproductivos” en los textos, lo que limita el abordaje de un gran número de asuntos vinculados al avance de derechos. “Si abrís la discusión sobre ciertos temas, te arriesgas a que haya un retroceso”, explicó un representante de la Cancillería uruguaya.

Solo tres presidentes se hicieron presentes en la asamblea, que coincidió con la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar: el mandatario de Panamá, el de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el de Honduras, Nasry Asfura. Los demás países enviaron a sus cancilleres. En representación de Uruguay viajó el canciller Mario Lubetkin y la directora adjunta de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Noelia Martínez, al igual que el representante del país ante la OEA, Edison Lanza.

La OEA revisa sus mandatos y advierte sobre presiones financieras

En la ceremonia de apertura de la asamblea el lunes 22, en el Centro de Convenciones Atlapa de la ciudad de Panamá, Ramdin se refirió a la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela y ofreció respaldo y apoyo al gobierno de Bolivia para enfrentar su crisis interna. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también se solidarizó con el gobierno de Rodrigo Paz y responsabilizó a la “izquierda radical” y al “narcotráfico que lo financia” de la crisis en Bolivia.

Ramdin también hizo referencia a la crisis en Haití, y anunció que la OEA llevará adelante una misión especial para contribuir a que se celebren elecciones.

Además, el secretario general habló sobre el proceso de reforma institucional que emprendió, junto con una “revisión exhaustiva” de los mandatos de la OEA. “A comienzos de este año teníamos más de 360 mandatos activos; hoy ese número se ha reducido a 77. Cada uno de ellos ha sido vinculado a una meta y a un objetivo dentro del nuevo Plan Estratégico”, detalló.

AG_OEA_6 Canciller de Uruguay Mario Lubetkin, junto a su par argentino Pablo Quirno, durante la 56 Asamblea General de la OEA, en Panamá.

Por otra parte, mencionó las “presiones financieras” que enfrenta la OEA. “Nuestra sostenibilidad fiscal ha sido, durante años, un desafío”, dijo.

Según informó la agencia de noticias AFP, al mes de junio Washington no había entregado aun su contribución a la organización, del entorno de los US$ 47 millones, y para 2027 no hay una partida específica para la OEA en el proyecto de presupuesto estadounidense. "Es como una espada de Damocles sobre tu cabeza", dijo al medio una fuente del Consejo Permanente de la OEA.

Ramdin: el multilateralismo es “necesario”

En la actual asamblea de la OEA participan 32 Estados miembros y 37 Estados observadores, además de organismos internacionales y representantes de la sociedad civil y del sector privado.

En la conferencia de prensa inaugural, el domingo 21, la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, informó que tras el trabajo preparatorio para la asamblea se llegó con 16 proyectos de declaraciones y resoluciones para discutir y aprobar; 14 de ellos con consensos previos. La situación en Nicaragua, Haití, la cuestión de las islas Malvinas, la salud mental, el programa presupuestal de la OEA y la gestión de los mandatos son algunos de los temas que abordan los textos que se están sometiendo a votación.

AG_OEA_3 Primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA Raúl Pérez/OEA

El secretario general remarcó en la conferencia del domingo que el multilateralismo no solo “es importante”, sino “necesario”, y debe “fortalecerse”. El secretario general también hizo referencia a los países que no tienen gobiernos democráticos y reconoció que “hay mucho trabajo por hacer en ese ámbito”. Dijo que la OEA está preparada para apoyar procesos de transición en Venezuela y que está dispuesta a ayudar a otros países que lo soliciten, como Cuba.

Antes de cerrar, se refirió al “crimen organizado transnacional”. “Debemos prestarle atención porque afecta no solo la seguridad, sino también la gobernanza, la sociedad en su conjunto, el sistema de salud, los flujos financieros ilícitos e incluso la política”. Ramdin dijo que está en diálogo con los Estados miembros para organizar una conferencia hemisférica dedicada al crimen organizado transnacional.