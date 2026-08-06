Aniversario del Partido Nacional: el esperado mensaje de Luis Lacalle Pou y un acto por Venezuela

La previa a la celebración de los 190 años del Partido Nacional se vive entre los blancos con una expectativa desacostumbrada. Más allá de ser un aniversario con un número redondo, la fecha que marca el calendario encuentra a los nacionalistas en una coyuntura especial. A un año y medio del gobierno del Frente Amplio, las mediciones de opinión pública muestran un descontento con la gestión del presidente de la República, Yamandú Orsi, y altos niveles de aprobación popular del líder blanco en ausencia: el expresidente Luis Lacalle Pou.

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Es en ese contexto que el propio Lacalle Pou volverá a hablar en un acto partidario. Y no será en un evento a puertas cerradas en el Directorio del Partido Nacional; el lugar elegido para su reaparición será un escenario montado en la plaza Matriz, abierto al público. Los meses de silencio autoimpuesto y la coyuntura política alimentan la expectativa de la dirigencia y la militancia blanca, que esperan oír de Lacalle Pou el discurso de un “estadista”.

Otro asunto que rodea este regreso puntual del expresidente es la conversación creciente sobre la posibilidad de que los partidos de la coalición republicana comparezcan en las próximas elecciones nacionales de octubre de 2029 bajo un lema único. La discusión ha cobrado fuerza en las últimas semanas y genera divisiones internas. El senador blanco Javier García es uno de los más entusiastas defensores de la idea de que los partidos de la oposición vayan en un solo bloque. En un congreso del sector Alianza País, García reparó en la contradicción de que “voten separados quienes piensan similar”. Y lanzó, contundente: “Tenemos la obligación política de hacer todos los esfuerzos y dejarnos de embromar para votar unidos quienes tenemos que votar unidos”.

Los comentarios de García reavivaron una discusión postergada y con cierto aletargamiento entre los dirigentes blancos. De inmediato se escucharon voces que cancelaron la propuesta. El dirigente e integrante del directorio, Santiago Gutiérrez Silva, respondió que no quisiera formar parte de este cambio histórico. “Con la historia que tiene mi partido, yo no quiero formar parte de los primeros que no votamos como Partido Nacional”, dijo en declaraciones a la diaria Radio. Y llamó a no especular con medidas “cortoplacistas” tendientes a “estar en el poder”.

“Existen argumentos que nacen sobre todo de cálculos aritméticos, matemáticos, electorales”, agregó. Y recordó que cuando los blancos votan un candidato solo en noviembre, votan menos. “Ahí ya tenés una pista grande”.

En un acto partidario, con la liturgia nacionalista inflamada por la celebración de los 190 años de los blancos, hay dirigentes que pretenden escuchar más pistas sobre el futuro de la coalición republicana. Distintas fuentes señalaron a Búsqueda que quizás el peso de la voz de Lacalle Pou, artífice de la unión de los partidos de oposición en 2019, pueda ser clave en ese sentido. Pero lo cierto es que hoy se advierten sentimientos encontrados ante la idea de desdibujar la identidad del partido bajo un lema único. Una fuente blanca dijo que el tema es que, al haber tanto colorados como blancos dispuestos a rebelarse, “es difícil que salga”. “Basta que haya uno que pinche la idea para que no ocurra”, graficó.

Entre los que defienden que no haya coalición en octubre se argumenta que, al ir todos los lemas a las urnas, habrá una mayor oferta y que así se le podrán quitar más votos al Frente Amplio.

“No hay una institucionalidad empujando la iniciativa, son impulsos aislados de blancos y colorados. Pero tampoco hay nadie que esté dispuesto a matar la idea y, entonces, sigue corriendo”, agregó la fuente.

Un acto por Venezuela

Pero antes de eso, que ocurrirá en la tarde del domingo 9, habrá una serie de actividades que se enmarcan en la celebración nacionalista. El sábado 8, está previsto un encuentro con la diáspora de venezolanos en Uruguay. El acto será sobre las 18 horas en la Unión de Vendedores de Carne y tendrá la participación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, y uno de los mayores críticos del chavismo. Guanipa fue excarcelado en los primeros días de febrero de este año tras más de ocho meses de prisión. El evento es organizado por el expresidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, que además coordina la Secretaría de Relaciones Internacionales de la institución blanca.

Además del discurso de Guanipa, se espera que haya mensajes de distintas figuras políticas de partidos de oposición al régimen reunidas en el Comando con Venezuela.