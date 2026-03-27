50 mujeres, una red global: Santander presentó una nueva generación de líderes

Con una sala colmada y clima de intercambio entre pares, Santander dio a conocer a las 50 mujeres seleccionadas para la edición 2026 de su programa global W50, una iniciativa que busca potenciar el liderazgo femenino y proyectarlo a escala internacional.
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El martes 24, en Santander Bistró, se realizó la presentación del programa y la entrega de certificados a las candidatas locales, que este año vuelven a competir por un lugar en la instancia global. La convocatoria forma parte de la decimosexta edición del programa, que ya reúne a más de 1.700 líderes en todo el mundo.
La jornada comenzó con una charla de la decana de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, Mariella de Aurrecoechea, quien invitó a animarse a decir que sí a nuevos desafíos y a construir redes sólidas como herramienta clave para crecer. Su mensaje, directo, puso el foco en liderar desde la autenticidad y la confianza en el propio recorrido.
Luego, un panel reunió a la bioquímica e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo Pilar Moreno; la diseñadora de productos digitales Lucía Bustamante; la directora de Gestión del Talento, Experiencia de Clientes y Banca Responsable de Santander, Carmen Farina, y la gerenta de Santander Universidades, María de la Paz Goldaracena. Desde experiencias diversas, compartieron aprendizajes, obstáculos y decisiones que marcaron sus trayectorias, con una idea en común: la importancia de visibilizar el trabajo y apoyarse entre mujeres.
Las seleccionadas tendrán la oportunidad de acceder a la instancia final en Londres, con formación en la London School of Economics and Political Science (LSE), además de participar en espacios de networking global y mentorías.
La edición 2026 se enmarca en una convocatoria internacional que abarca América Latina y Europa, donde un comité evaluó trayectoria, impacto y proyección. La selección final de las 50 participantes globales estará a cargo de la LSE.
Más allá de la competencia, el programa funciona como plataforma para construir comunidad. En un sector en el que las redes marcan la diferencia, el W50 vuelve a poner el acento en conectar talento, experiencia y oportunidades.