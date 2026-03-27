50 mujeres, una red global: Santander presentó una nueva generación de líderes

Se dieron a conocer las seleccionadas para el programa W50, que impulsa el liderazgo femenino y proyecta internacionalmente a referentes locales

De Santander: directora de Gestión del Talento, Experiencia de Clientes y Banca Responsable Carmen Farina, country head y CEO Gustavo Trelles y gerenta de Universidades María de la Paz Goldaracena.

Gerenta de Universidades de Santander María de la Paz Goldaracena, directora de Gestión del Talento, Experiencia de Clientes y Banca Responsable Carmen Farina, Pilar Moreno y Lucía Bustamante.

Con una sala colmada y clima de intercambio entre pares, Santander dio a conocer a las 50 mujeres seleccionadas para la edición 2026 de su programa global W50, una iniciativa que busca potenciar el liderazgo femenino y proyectarlo a escala internacional.

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El martes 24, en Santander Bistró, se realizó la presentación del programa y la entrega de certificados a las candidatas locales, que este año vuelven a competir por un lugar en la instancia global. La convocatoria forma parte de la decimosexta edición del programa, que ya reúne a más de 1.700 líderes en todo el mundo.

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La jornada comenzó con una charla de la decana de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, Mariella de Aurrecoechea, quien invitó a animarse a decir que sí a nuevos desafíos y a construir redes sólidas como herramienta clave para crecer. Su mensaje, directo, puso el foco en liderar desde la autenticidad y la confianza en el propio recorrido.

Luego, un panel reunió a la bioquímica e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo Pilar Moreno; la diseñadora de productos digitales Lucía Bustamante; la directora de Gestión del Talento, Experiencia de Clientes y Banca Responsable de Santander, Carmen Farina, y la gerenta de Santander Universidades, María de la Paz Goldaracena. Desde experiencias diversas, compartieron aprendizajes, obstáculos y decisiones que marcaron sus trayectorias, con una idea en común: la importancia de visibilizar el trabajo y apoyarse entre mujeres.

Las seleccionadas tendrán la oportunidad de acceder a la instancia final en Londres, con formación en la London School of Economics and Political Science (LSE), además de participar en espacios de networking­ global y mentorías.