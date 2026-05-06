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MiAuto de Santander reunió al sector automotor en una nueva edición de su foro anual

La jornada abordó el presente del mercado, el avance de la movilidad eléctrica y las proyecciones para el año, con participación de referentes locales e internacionales

CEO y country manager de Santander Uruguay Gustavo Trelles, vicepresidente ejecutivo de Santander Consumer Sudamérica Cezar Janikian, director de MiAuto Sebastián Reinaldo y head de MiAuto Juan Piazze.

CEO y country manager de Santander Uruguay Gustavo Trelles, vicepresidente ejecutivo de Santander Consumer Sudamérica Cezar Janikian, director de MiAuto Sebastián Reinaldo y head de MiAuto Juan Piazze.

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Mauricio Rodríguez
Leonardo Bicchierai, Federico Guarino, Richard Lempert y Gabriel Paseyro.

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Mauricio Rodríguez
Luis Borbonet, Stephanie Dimperio y María Eugenia Risso.

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Pablo Gaudio, Daniel Azzini y Pablo Ruiz.

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Fernando Borba, Mariela Ruanova y Nicolás Herrera.

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Mauricio Rodríguez
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En Via Disegno, el miércoles 29, la mañana comenzó con un desayuno que reunió a representantes de distintas empresas del rubro automotor. Ese primer encuentro dio paso a la tercera edición del foro anual MiAuto de Santander, una instancia que volvió a convocar a actores clave de la industria para intercambiar miradas sobre el presente y el futuro del sector en Uruguay.

La apertura estuvo a cargo del director de MiAuto­, Sebastián Reinaldo, quien repasó la evolución de la plataforma y su crecimiento en el mercado local. A continuación, el socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli, presentó un panorama del contexto macroeconómico, con foco en las variables que impactan en el consumo y en la dinámica del rubro.

La mirada internacional llegó de la mano del vicepresidente ejecutivo de Santander Consumer Sudamérica, Cezar Janikian, quien se refirió a las tendencias globales en financiamiento y a los cambios en los hábitos de compra vinculados a la movilidad.

Uno de los momentos centrales fue el panel “Presente y futuro de la movilidad en Uruguay: desafíos y oportunidades”, que reunió a referentes del sector. El director de Lestido, Justino Lestido; el representante de Sadar (BYD y Peugeot), José Luis Donagaray; el director del Grupo Fiancar (Geely, Lynk & Co y JAC), Richard Lempert; el director del Grupo Antelo, Omar Daneri, y la representante de Fidocar Victoria Hernández intercambiaron visiones sobre el avance de la movilidad eléctrica, la llegada de nuevas marcas al país y los ajustes que vienen realizando las compañías en sus modelos de negocio.

Hacia el final, el head de MiAuto Uruguay, Juan Piazze, presentó las novedades previstas para 2026, con foco en herramientas tecnológicas y propuestas de financiamiento orientadas a facilitar el acceso al vehículo.

La jornada cerró con un espacio de intercambio entre los asistentes, que permitió continuar las conversaciones iniciadas durante las exposiciones. Con esta tercera edición, el foro reafirmó su lugar como punto de encuentro para una industria en transformación

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