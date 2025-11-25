¡Hola !

90 años en escena: el Ballet Nacional del Sodre reunió generaciones en una noche especial

La compañía presentó un repertorio que incluyó El lago de los cisnes, acto II, Love Fear Loss y Bolero

Directora artística del BNS María Noel Riccetto y presidente del Sodre Luis Pérez Aquino.

FOTO

Julio Bocca y Beatriz Argimón.

FOTO

Directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía y consejera del Sodre Natalia Schiavone.

FOTO

Eunice Castro y Virginia Russo.

FOTO

Miguel Lorenzoni y Cinthia Amorín.

FOTO

Milica Trickovic, Ciro Tamayo, Ignacio Macri, Nicolasa Manso, Óscar Escudero, Alejandro Fernández y María Inés Camou.

FOTO

Inés Leguisamo, Silvana Pagliaro y Beatriz Iruleguy.

FOTO

Mariela Luzardo y el director general del Sodre Fernando Couto.

FOTO

Del Sodre: directora de Comunicación María Emil Saldaña y el coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas Diego García Dajas.

FOTO

Nadia Montoto con el embajador británico Malcolm Green.

FOTO

Roxana Pallotta y Emanuel dos Santos.

FOTO

Directora artística del BNS María Noel Riccetto y presidente del Sodre Luis Pérez Aquino.

FOTO

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Ballet Nacional del Sodre (BNS) celebró sus 90 años con una función especial el lunes 24 en el Auditorio Nacional Adela Reta, donde bailarines de distintas generaciones se reunieron para homenajear una historia iniciada en 1935. La gala presentó fragmentos emblemáticos del repertorio y obras recientes en un recorrido que reflejó cómo la compañía creció, se transformó y consolidó un estilo propio dentro de la escena nacional.

El programa incluyó El lago de los cisnes, acto II, con coreografía de Raúl Candal; Love Fear Loss, creación del coreógrafo brasileño Ricardo Amarante inspirada en Édith Piaf, Jacques Brel y Charles Dumont, con reconstrucción musical de Nataliya Chepurenko; y Bolero, de Marina Sánchez, sobre la música de Maurice Ravel. Cada pieza fue interpretada por solistas y cuerpos de baile que mostraron disciplina, técnica y una energía celebrada por toda la sala.

Entre los presentes se encontraban antiguos bailarines, maestros y colaboradores que fueron parte de distintas etapas del BNS. Muchos regresaron para ver a la compañía desde la platea, en un ambiente cargado de recuerdos, reencuentros y emoción.

Antes del cierre, la directora artística María Noel Riccetto tomó la palabra. Con evidente emoción, agradeció a bailarines, maestros, pianistas, técnicos y a todas las personas que sostienen el funcionamiento de la institución. Habló de la importancia de la transmisión entre generaciones y del valor de quienes hicieron posible que la compañía evolucionara a lo largo de nueve décadas.

“Celebrar estos 90 años es honrar una historia que marcó profundamente la vida cultural del país”, expresó. “Cada generación dejó su sello. Gracias a quienes construyeron el camino, a quienes lo recorren hoy y a los que vendrán. Mantener vivo al Ballet Nacional es un trabajo de todos”. También invitó a “mirar esta fecha como un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando hay compromiso, entrega y amor por la danza”.

Después de sus palabras, se realizó un brindis en el que intérpretes e invitados compartieron un momento distendido, lo que marcó el final de una noche que destacó la trayectoria y la identidad del Ballet Nacional del Sodre.

