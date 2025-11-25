90 años en escena: el Ballet Nacional del Sodre reunió generaciones en una noche especial

La compañía presentó un repertorio que incluyó El lago de los cisnes, acto II, Love Fear Loss y Bolero

Del Sodre: directora de Comunicación María Emil Saldaña y el coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas Diego García Dajas.

Directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía y consejera del Sodre Natalia Schiavone.

El Ballet Nacional del Sodre (BNS) celebró sus 90 años con una función especial el lunes 24 en el Auditorio Nacional Adela Reta, donde bailarines de distintas generaciones se reunieron para homenajear una historia iniciada en 1935. La gala presentó fragmentos emblemáticos del repertorio y obras recientes en un recorrido que reflejó cómo la compañía creció, se transformó y consolidó un estilo propio dentro de la escena nacional.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El programa incluyó El lago de los cisnes, acto II, con coreografía de Raúl Candal; Love Fear Loss, creación del coreógrafo brasileño Ricardo Amarante inspirada en Édith Piaf, Jacques Brel y Charles Dumont, con reconstrucción musical de Nataliya Chepurenko; y Bolero, de Marina Sánchez, sobre la música de Maurice Ravel. Cada pieza fue interpretada por solistas y cuerpos de baile que mostraron disciplina, técnica y una energía celebrada por toda la sala.

Entre los presentes se encontraban antiguos bailarines, maestros y colaboradores que fueron parte de distintas etapas del BNS. Muchos regresaron para ver a la compañía desde la platea, en un ambiente cargado de recuerdos, reencuentros y emoción.

Antes del cierre, la directora artística María Noel Riccetto tomó la palabra. Con evidente emoción, agradeció a bailarines, maestros, pianistas, técnicos y a todas las personas que sostienen el funcionamiento de la institución. Habló de la importancia de la transmisión entre generaciones y del valor de quienes hicieron posible que la compañía evolucionara a lo largo de nueve décadas.

“Celebrar estos 90 años es honrar una historia que marcó profundamente la vida cultural del país”, expresó. “Cada generación dejó su sello. Gracias a quienes construyeron el camino, a quienes lo recorren hoy y a los que vendrán. Mantener vivo al Ballet Nacional es un trabajo de todos”. También invitó a “mirar esta fecha como un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando hay compromiso, entrega y amor por la danza”.