Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

Llegás a la fiesta y tomás éxtasis, en pastilla, cristales o polvo. Pero a la media hora no pasa nada. Ningún efecto. Entonces, otro poquito. Media hora más, y nada. Y otro poco. A la hora se empieza a sentir, pero algo distinto a lo previsto. Quedás duro y no podés dormir por un par de días. No estaba en los planes. Te vendieron gato por liebre. La diferencia está en una letra: creíste comprar MDMA y llevaste MDA.

Esta historia y otras similares son cada vez más frecuentes y es lo que pretende evitar la Secretaría Nacional de Drogas (SND). Para ello implementará en los próximos meses “intervenciones de gestión de riesgos y reducción de daños” con testeos de drogas ilegales en nueve eventos para conocer sus componentes y eludir así malos viajes o situaciones peores.

Quien quiera saber qué compró puede solicitar que se lo analice gratuitamente en la fiesta. El colectivo Imaginario Nueve toma una pequeña muestra, la estudia y media hora después informa al usuario qué componentes detectó y los efectos esperados. En caso de hallar sustancias adulteradas, además de avisarle a quien la presentó, puede generar una alerta temprana. El grupo integra desde 2019 el Sistema de Alerta Temprana en Drogas de la Junta Nacional de Drogas (JND).

La SND hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil para realizar estas intervenciones en fiestas y festivales. La convocatoria estuvo abierta entre el 23 de octubre y el 17 de noviembre. El acta del tribunal revela que se presentaron seis postulantes y que Imaginario Nueve alcanzó el mayor puntaje. Quienes integran este colectivo se conocieron en Proderechos —el movimiento que militó contra la baja de la edad de imputabilidad y a favor de la regulación de la marihuana, la despenalización del aborto y la “ley de matrimonio igualitario”— o en el Diploma en Políticas de Drogas, Regulación y Control, de la Universidad de la República.

Las bases del llamado de la secretaría, a las que accedió Búsqueda , expresan que el consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes y adultos jóvenes en Uruguay ha mostrado “un incremento en frecuencia y diversidad de sustancias”. Apuntan que los espacios de ocio nocturno constituyen “un escenario relevante” de consumo. Ante esto, la SND, en el marco de sus políticas de prevención, gestión y reducción de riesgos, promueve intervenciones que “fortalezcan la autonomía de las personas, fomenten la toma de decisiones informadas y contribuyan a la construcción de entornos de cuidado colectivo en contextos de ocio y nocturnidad”.

imaginario 9 1 Intervención de Imaginario Nueve. Foto cedida por Imaginario Nueve a Búsqueda

La organización a la que se le adjudique estas intervenciones deberá implementarlas durante 2026 en tres festivales de más de 1.000 personas y en seis fiestas de entre 500 y 800 personas, eventos seleccionados en coordinación con la secretaría. Entre “los escenarios posibles” que menciona el llamado aparecen fiestas electrónicas en Montevideo, Canelones y Maldonado, y otras privadas de convocatoria masiva en galpones, boliches o clubes. Cada intervención durará entre tres y seis horas. Las bases del llamado agregan que habrá además al menos tres jornadas de capacitación e intercambio previo a las intervenciones.

Los productos esperados son la colaboración en campañas, la promoción de prácticas de autocuidado, alertas tempranas de sustancias adulteradas, comunicación clara de resultados y recomendaciones de reducción de riesgos.

Las actividades realizadas por la organización “podrán incluir” espacios de acceso a información sobre sustancias y reducción de riesgos, con materiales educativos y orientación personalizada; dinámicas de sensibilización sobre autocuidado y cuidado del otro en entornos de consumo de sustancias; y “asesoramiento y estrategias de identificación de componentes de sustancias de manera preventiva”. Las bases estipulan a su vez que la SND pagará como máximo $ 1 millón (unos US$ 25.000) para financiarlo.

Es la primera vez que un llamado público incluye testeos de drogas en una serie de fiestas. Hubo un solo antecedente durante el gobierno anterior, pero no lo difundieron ni la secretaría ni las organizaciones de la sociedad civil.

imaginario 9 Control realizado por Imaginario Nueve. Foto cedida por Imaginario Nueve a Búsqueda

Con cuidado

La SND contrató durante el anterior período de gobierno a la organización Socorristas Uruguay —integrada por socorristas, enfermeros, médicos, docentes y técnicos prevencionistas— con el objetivo de prevenir daños en eventos. Para una fiesta de electrónica llamada Keylloween, realizada el 2 de noviembre de 2024, Socorristas subcontrató a Imaginario Nueve. Le encargó, entre otras tareas, testeos de drogas para conocer sus componentes. Sin embargo, la promoción de estos controles por parte de la secretaría no se divulgó.

Durante la anterior administración, varios integrantes de la coalición republicana, especialmente los referentes de Cabildo Abierto, criticaron la gestión del entonces secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, razón por la que el jerarca decidió no darle difusión al testeo de las sustancias en la Keylloween, un trabajo coordinado entre la secretaría, Socorristas e Imaginario Nueve. “Como yo era sospechoso de promover la droga, no lo publicité”, explicó Radío a Búsqueda. “Yo andaba con cuidado”, aclaró.

Daniel Radío. Foto: Nicolás Der Agopián Daniel Radío, exsecretario nacional de Drogas y actual director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Foto: Nicolás Der Agopián

El dirigente del Partido Independiente, que hoy integra el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, considera necesario que el Estado impulse y financie estos testeos “para que la gente sepa qué está consumiendo”. Destacó que la secretaría no puede hacer esta tarea con sus funcionarios, sino que debe firmar convenios con organizaciones de la sociedad civil para que ejecuten los controles, porque los empleados públicos están obligados a denunciar la sospecha de delito y comprar drogas ilegales es un ilícito. La normativa uruguaya penaliza “la comercialización” de ciertas sustancias, tanto la compra como la venta, apuntó Radío.

MDA no es MDMA

El tribunal que en los últimos meses evaluó las seis propuestas que se presentaron al llamado estuvo integrado por la coordinadora de Prevención de la SND, Victoria González, el coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, Héctor Suárez, y Agustín Lapetina, asesor técnico de la SND. Imaginario Nueve fue la organización que logró mayor puntaje, seguida de Cruz Roja Uruguaya, Espacio Kablam, Montblanc, Coopetca y Casa Ambiental de Castillos.

En 2016, meses antes de que formaran Imaginario Nueve, algunas de sus integrantes participaron de los primeros análisis de drogas en fiestas uruguayas. Fue un piloto liderado por Proderechos y la organización española Energy Control, que desembarcó con un pequeño laboratorio. Hubo 135 testeos de pastillas, LSD y cocaína, y varias alertas por adulteraciones: tres pastillas contenían MDMA combinada con cafeína, MCPP y componentes desconocidos; un LSD presentó NBOM, una sustancia psicodélica considerada de riesgo para el consumo; y hallaron cocaína con levamisol, un desparasitante usado para cortarla.

imaginario 9 2 Control de sustancias realizado por Imaginario Nueve. Foto cedida por Imaginario Nueve a Búsqueda

De aquella experiencia y de la capacitación brindada por los españoles surgió al año siguiente Imaginario Nueve. Desde entonces, el colectivo diseñó campañas para combatir el estigma en personas en situación de calle vinculadas a sustancias psicoactivas por su consumo o por el microtráfico para solventarlo, realizó —por activismo— testeos de sustancias en fiestas y concurrió al Parlamento para hablar sobre el aumento de la cantidad de mujeres privadas de libertad. El grupo nació con la intención de incidir en la política nacional y de articular con organizaciones de la región para saber qué se está discutiendo en otros países.

Imaginario Nueve realiza dos tipos de análisis de sustancias: colorimétrico con reactivos y cromatografía de capa fina. Usando la primera técnica, halló MDA en todos los testeos de cristales y comprimidos que aplicó en una fiesta el 24 de diciembre. La vocera del colectivo, Rocío del Pilar Deheza, dijo a Búsqueda que después de la pandemia del Covid-19 cambiaron bastante los mercados. El principal cambio es que empezó a haber “menos MDMA, o sea, éxtasis, que es lo que se supone que querría alguien que consume cristales o ‘pastis’, y hay más MDA, que es del mismo grupo, pero tiene otros efectos, otra potencia y otra toxicidad”. El MDA demora más en hacer efecto, lo que resulta riesgoso porque el consumidor, si supone que tomó éxtasis, suele ingerir otra dosis en busca de un pegue más potente o inmediato. Aunque en apariencia son iguales, Deheza advirtió que quien busca algo empatógeno como el éxtasis, que incentiva el contacto físico, no lo encontrará con MDA, cuyo efecto es más intenso, duradero y estimulante.

imaginario 9 3 Pequeño laboratorio con el que trabaja Imaginario Nueve. Foto cedida por Imaginario Nueve a Búsqueda

Hace dos años el colectivo halló éxtasis adulterado con catinonas sintéticas, llamadas también “sales de baño”. En lugar de éxtasis han encontrado además metanfetaminas. La vocera de Imaginario Nueve planteó que en estos casos “lo problemático” es que el consumidor piensa que está “tomando una cosa y está tomando otra”.