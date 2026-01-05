¡Hola !

El Festival Medio y Medio celebró sus 30 años con música de Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera

Tres décadas de historia se festejaron en Punta Ballena, reafirmando el vínculo del festival con la comunidad

La edición 2026 tuvo su puntapié inicial el sábado 27 de diciembre con un concierto de Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De BBVA: Leandro Quiroga, Virginia Molfese y Santiago Lema.&nbsp;

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alicia Cano, Gustavo Berriel y directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Virginia Mastrascusa, Yhoana Martínez, Yamandú Spagnuolo y Gustavo Dotta.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Roberto Orlando, Ana Frugoni y Nica Bazzano.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De BBVA: Carolina&nbsp;Gianola y Victoria García.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Enrique Delbene y Elsa Orosa.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director de Turismo de Maldonado Edgar Silveira, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, director de Medio y Medio Leandro Quiroga y gerenta de Marketing de BBVA Virginia Molfese.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Se realizó la presentación oficial del Festival Medio y Medio, uno de los encuentros culturales más emblemáticos del verano en Maldonado, que este año celebra sus 30 años de historia. La grilla de artistas vuelve a destacarse por su diversidad y calidad, reafirmando el espíritu del festival como un espacio de encuentro entre la música, el público y el entorno natural de Punta Ballena.

La edición 2026 tuvo su puntapié inicial con un concierto de altísimo nivel a cargo de Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera. La propuesta convocó tanto a vecinos de la zona como a turistas que se acercaron especialmente para disfrutar de dos referentes fundamentales de la música uruguaya, en un escenario que, además de ofrecer espectáculos, celebra tres décadas de trayectoria ininterrumpida.

Previo al concierto, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que participaron autoridades del festival, representantes del gobierno y de BBVA, banco que acompaña y apoya a Medio y Medio desde hace varios años. Durante el encuentro, se destacó la importancia cultural del festival, su permanencia en el tiempo y su aporte al desarrollo artístico y turístico de la región.

El director y fundador del festival, Leandro Quiroga, expresó su profundo agradecimiento a todas las personas que han acompañado el proyecto. Señaló que la realización de esta conferencia tuvo un valor especial, ya que permitió detenerse a mirar el camino recorrido: quiénes son, qué hicieron en estos años y qué significa hoy Medio y Medio. Una instancia de reflexión que invitó a pensar el festival desde una perspectiva más retrospectiva y colectiva.

Como es habitual, cada edición del festival se articula en torno a un concepto visual que se desarrolla a través de una identidad gráfica propia. Este año, la imagen elegida fue un collage creado por la artista argentina Carolina Santantonin, quien trabaja con el festival desde hace más de 20 años. La obra está presente en toda la comunicación visual: desde los vasos de bebidas hasta los banners y las remeras de merchandising.

El collage representa las historias superpuestas que, desde la mirada de Medio y Medio, explican el camino recorrido hasta el presente. Historias que incluyen a los artistas que pasaron por su escenario, al público fiel que vuelve cada temporada y a los técnicos y trabajadores que hacen posible cada edición. Una imagen que resume el espíritu del festival: un espacio construido colectivamente, en el que la música y la experiencia compartida son el verdadero centro.

