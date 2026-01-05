Latitud Garzón: un nuevo festival cultural que inauguró la temporada de verano en Pueblo Garzón

Se realizó la primera edición del Festival Latitud Garzón, un nuevo encuentro cultural que despertó gran expectativa en la región por tomar la posta de Campo Art Fest. El sábado 27 y domingo 28 de diciembre marcó el inicio formal de la temporada de verano en Pueblo Garzón.
Durante dos jornadas, el pueblo entero se transformó en un gran escenario cultural. Todos los espacios que lo integran abrieron sus puertas con propuestas especialmente pensadas para un fin de semana que acompañó desde lo climático: días soleados, con algunas nubes que ayudaron a atenuar el calor y crearon el marco ideal para recorrer el pueblo a pie y disfrutar de cada actividad.
Comerciantes, galeristas y referentes gastronómicos locales fueron parte de esta plataforma cultural que tiene como objetivo sostener una agenda activa durante toda la temporada estival y consolidar a Pueblo Garzón como un polo de arte, cocina y encuentro.
La programación incluyó una amplia variedad de actividades que invitaron a la participación y al intercambio: vernissages, exhibiciones de arte en distintas galerías, charlas con artistas, open studios, conversatorios, experiencias gastronómicas, música y recorridos al aire libre. Entre las propuestas destacadas, se encontraron las muestras en La Galerilla, Galería Pueblo Garzón, Black Gallery y Estudio Garzón; los open studios y conversatorios en Observatorio Arquitectos; una activación performática de Jonathan Vivacqua en Walden Naturae; un workshop de escultura a cargo de Mauro Arbiza, y el cierre musical con DJ Hombre Luna en La Casa de las Hermanas.
El festival convocó a una gran cantidad de vecinos del pueblo y de localidades cercanas, además de un importante flujo de turistas.