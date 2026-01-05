¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Latitud Garzón: un nuevo festival cultural que inauguró la temporada de verano en Pueblo Garzón

La programación incluyó una amplia variedad de actividades que invitaron a la participación y al intercambio

Francis Mallmann.

Francis Mallmann.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Clara Forrester y Marisol Camacho.

Clara Forrester y Marisol Camacho.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Edda y Robert&nbsp;Cofler.

Edda y Robert Cofler.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Daniel Halpern y Valeria Zysman.

Daniel Halpern y Valeria Zysman.

FOTO

Mauricio Rodríguez
William Hereford, Nicole Tuvi&nbsp;y Edda Hereford.

William Hereford, Nicole Tuvi y Edda Hereford.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía Xavier y Joaquín Herrera.&nbsp;

Lucía Xavier y Joaquín Herrera. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Silvestre y Luna Ferrizo, Florencia Delfino y Pedro Ferrizo.

Silvestre y Luna Ferrizo, Florencia Delfino y Pedro Ferrizo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gabriel Colla y Marianela González.

Gabriel Colla y Marianela González.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Se realizó la primera edición del Festival Latitud Garzón, un nuevo encuentro cultural que despertó gran expectativa en la región por tomar la posta de Campo Art Fest. El sábado 27 y domingo 28 de diciembre marcó el inicio formal de la temporada de verano en Pueblo Garzón.

Durante dos jornadas, el pueblo entero se transformó en un gran escenario cultural. Todos los espacios que lo integran abrieron sus puertas con propuestas especialmente pensadas para un fin de semana que acompañó desde lo climático: días soleados, con algunas nubes que ayudaron a atenuar el calor y crearon el marco ideal para recorrer el pueblo a pie y disfrutar de cada actividad.

Leé además

Heidi Lender
Recomendado

Heidi Lender invita a exposición y venta de fotografía y moda en Garzón

Por Redacción Galería

Comerciantes, galeristas y referentes gastronómicos locales fueron parte de esta plataforma cultural que tiene como objetivo sostener una agenda activa durante toda la temporada estival y consolidar a Pueblo Garzón como un polo de arte, cocina y encuentro.

La programación incluyó una amplia variedad de actividades que invitaron a la participación y al intercambio: vernissages, exhibiciones de arte en distintas galerías, charlas con artistas, open studios, conversatorios, experiencias gastronómicas, música y recorridos al aire libre. Entre las propuestas destacadas, se encontraron las muestras en La Galerilla, Galería Pueblo Garzón, Black Gallery y Estudio Garzón; los open studios y conversatorios en Observatorio Arquitectos; una activación performática de Jonathan Vivacqua en Walden Naturae; un workshop de escultura a cargo de Mauro Arbiza, y el cierre musical con DJ Hombre Luna en La Casa de las Hermanas.

El festival convocó a una gran cantidad de vecinos del pueblo y de localidades cercanas, además de un importante flujo de turistas.

Selección semanal
Alerta temprana

Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

Por Nicolás Delgado
Sistema Nacional de Salud

Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

Por Redacción Búsqueda
Concurso de acreedores

En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

Por Ana Morales
Entrevista a Sebastián da Silva

“El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Francis Mallmann.

Latitud Garzón: un nuevo festival cultural que inauguró la temporada de verano en Pueblo Garzón

Por Felipe Barbeito
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ganó el máximo premio de la noche.

Timothée Chalamet, ‘Una batalla tras otra’ y Jessie Buckley: los protagonistas de los Critics Choice Awards

Por Redacción Galería
La edición 2026 tuvo su puntapié inicial el sábado 27 de diciembre con un concierto de Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera.

El Festival Medio y Medio celebró sus 30 años con música de Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera

Por Felipe Barbeito
Martín Pelenur.

Martín Pelenur abre las puertas de su universo artístico

Por Katherine Kilian