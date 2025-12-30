Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

Desde antes de asumir el actual gobierno, sus responsables afirmaron que iban a modificarse algunos aspectos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Una de las jerarcas que más énfasis puso en ello ha sido la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Pero uno de los puntos adelantados el pasado viernes 26, las modificaciones en los topes de devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), ya generaron ruido en toda la oposición, que habló de “tarifazo”, “mazazo”, “sablazo”, “zarpazo fiscal” o “impuesto encubierto”.

Ayer, lunes 29, la plana mayor del Ministerio de Economía brindó una conferencia de prensa con los detalles de las modificaciones que empezarán a regir en 2027. El ministro Gabriel Oddone aclaró que no habrá cambios “en el derecho a tener devolución” de los usuarios. “Eso no se modifica”, subrayó. “Lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el Costo Promedio Equivalente (CPE). En la medida en que el costo promedio integra el criterio de la devolución, afecta la devolución en los usuarios”.

En un comunicado posterior, el ministerio señaló que esta modificación en la metodología de cálculo del CPE para el Seguro Nacional de Salud (SNS) es “para corregir dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente” y que la medida “permitirá ahorrar entre US$ 70 y US$ 80 millones de dólares, lo que representa menos del 10% del déficit del Fonasa”.

En la conferencia, el ministro de Economía señaló que estas modificaciones fueron recomendadas por los servicios técnicos del ministerio en 2019, pero que no fueron “tomados en cuenta” por los dos últimos gobiernos. “Ustedes igual se imaginarán que este tema en campaña no hubiera tenido mucho sex appeal que digamos (...). Esto fue un proceso que transitamos durante 2025”, dijo.

Para el diputado blanco Sebastián Andújar, esto es un “ajuste fiscal y un aumento tributario”. “Normalizaron la mentira electoral”, dijo en diálogo con Búsqueda . Andújar anunció la convocatoria al ministro de Economía y a la ministra de Salud a la Comisión Permanente. Y señaló que no descarta una futura interpelación. A propósito, indicó que conversó con dirigentes de Cabildo Abierto y “apoyan las iniciativas que estamos llevando adelante”.

El exministro de Salud, Daniel Salinas, publicó en su cuenta de X que esto era un “zarpazo fiscal”.

El senador colorado Robert Silva, consultado por Búsqueda, calificó la medida como un “sablazo” o un “nuevo impuesto encubierto” que recae entre los que tienen mejor salario “por las tareas que desempeñan”. Estos, más aún los que trabajan de forma independiente, ya están afectados “por la situación de la Caja de Profesionales”.

Según este legislador, el gobierno genera estos “impuestos” en lugar “de ver las causas deficitarias de un sistema de salud que hay que revisar”, entre ellas las “mutualistas deficitarias”.

En su cuenta de X, el senador Pedro Bordaberry expresó que la medida, que incluye subir el CPE para recaudar “US$ 100 millones más al año”, lo pagarán “los que trabajan”, “los nabos de siempre”, y que afectará “al servicio de salud”.

“¿No habrá que ser más activo y revisar costos, contratos y negocios colaterales de las entidades de salud?”, se preguntó.

En rueda de prensa, Bordaberry ironizó con que el gobierno tomó esta medida cuando la población estaba “distraída” por la llegada de las fiestas y la temporada estival. El mismo concepto manejó el diputado Felipe Schipani en un video difundido por sus redes: “Mientras el 24 levantábamos las copas, el gobierno nos metía un tarifazo”, señaló, al sostener que se trata de una administración que había prometido en campaña no subir los impuestos.

El senador blanco Sebastián da Silva tildó de “maquiavélica” la medida del gobierno. “Me da lástima que Oddone se timbee su capital político. Esto fue con premeditación y alevosía. Y es solo para buscar plata. Es la paloma de campanario, que caga siempre a los fieles que son la clase media”, dijo a Búsqueda.

En Salto, donde asistió para la inauguración del tomógrafo del hospital local, la ministra Lustemberg defendió en rueda de prensa la modificación en las devoluciones del Fonasa, subrayando que fue una decisión que se tomó “en conjunto” en el Poder Ejecutivo, aunque dejó las explicaciones, el cálculo y los procedimientos para la cartera de Economía.

“El SNIS precisa de más recursos. Tenemos cerca de 300 prestaciones que no están incluidas y esto ya lleva años”, afirmó. El sistema fue creado por la Ley 18.211 en 2007. Rechazó el término “aumento”. En su lugar, señaló que en 2027 unos 155.000 ciudadanos “o menos” dejarán de percibir lo que percibían de devolución del Fonasa a cambio de “más beneficios y más prestaciones” para un mayor número de personas. “¿No les parece que es algo bueno?”, preguntó.