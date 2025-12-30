En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

La crisis del 2002, que interrumpió el crecimiento económico e implicó el cierre de muchas empresas —que atravesaron un proceso de “concordato”—, es el antecedente al que la Liga de Defensa Comercial (Lideco) alude cuando analiza el incremento de las presentaciones concursales registrado ante la Justicia en el 2025, aunque los motivos de insolvencia de las firmas sean distintos a los de aquella época.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Este año, la crisis de confianza en torno a las firmas de inversiones ganaderas y las denuncias de estafa ( que terminaron con varios de los responsables en prisión ) fue la que impulsó las cifras de concursos de acreedores.

Empresas Creció a 115 la cantidad de concursos de acreedores y acuerdos de reorganización en 2024

En todo el 2025, hubo 162 presentaciones concursales, 39,6% más que el año pasado. La cifra anual marca un “récord” de presentaciones, la mayor desde 2002, cuando hubo 222 “concordatos” (como se denominaban antes de la reforma del proceso concursal que instaló la Ley 18.387, del 2008).

Con los datos analizados al primer semestre del año —cuando se llevaban 99 solicitudes—, la Lideco ya proyectaba un año atípico y auguraba una marca histórica para todo el 2025.

Las presentaciones fueron principalmente radicadas en los juzgados especializados de Montevideo (127) y el resto en los del interior (35), que en general son de pasivos más chicos.

Este año, la mayoría de los casos (107) fueron tramitados por los acreedores (concursos necesarios), una tendencia que se registra desde el inicio de la década, explicaron a Búsqueda desde la Lideco.

Por otro lado, las solicitudes de concursos por parte de terceros aumentaron 235% en relación con las 32 presentadas en 2021. En comparación con el año pasado, el incremento de esa clase de pedidos fue de 26%.

Embed

La tendencia también se explica por el uso de la herramienta concursal para acudir al Fondo de Garantía de Créditos Laborales que administra el Banco de Previsión Social, un requisito establecido por la Ley 19.690 (reglamentada en marzo del 2019) a fin de que los empleados de una empresa insolvente puedan cobrar salarios o liquidación de haberes adeudados.

Sin embargo, este año también creció la cantidad de firmas que tramitó voluntariamente el concurso de sus deudas para alcanzar un acuerdo con quitas y poder reestructurar su actividad: fueron 55,8% más que en 2024 y 150% por encima del nivel de 2021.

Los pasivos concursados

En total, las empresas que gestionaron voluntariamente el concurso tenían activos equivalentes a US$ 55,2 millones y pasivos por algo menos (US$ 45,6 millones), según datos recabados por la Lideco.

Aunque no entrará en los concursos del año que termina —debido a que está corriendo la feria judicial—, esta semana se supo de una próxima presentación: la metalúrgica Cla Sienz, instalada en la zona franca de Colonia, anunció el cese de su actividad a partir de enero y el despido de unos 80 trabajadores, además del concurso, informó ayer lunes 29 El País.

Síndico “full life”

Los concursos vinculados a los esquemas de inversiones de capitalización de ganado incidieron “notablemente” en el incremento de casos solicitados por los acreedores en el año que termina, explicó a Búsqueda Fernando Cabrera, gerente de Servicios Jurídicos de la Lideco. Alegó que por la “gran complejidad” de esos casos, donde hay “muchos intereses en juego”, la figura del síndico tiene un rol clave. “Ya no es un síndico full day, se trata de un síndico full life, porque los requerimientos que tiene son enormes”, señaló.

En el caso de Conexión Ganadera, el síndico Alfredo Ciavattone tiene plazo hasta fines de marzo para presentar la verificación de créditos, o sea, el listado de acreedores que reclaman derecho a cobro y el inventario de activos correspondiente, dijo a Búsqueda Graciana Abelenda, una de las abogadas promotoras del concurso necesario de esa empresa.

“Ha sido muy trabajoso el proceso de verificación de créditos, es muchísima la documentación y el síndico ha pedido prórrogas” para el análisis de las 379 piezas que conforman el expediente del caso, comentaron a Búsqueda fuentes judiciales.

Lo mismo pasa con el concurso de Portfolio Capital, donde el síndico pidió este mes una nueva prórroga para presentar la información correspondiente a las sociedades Oro Roja, Reina Vaca y Berrutti y Argenti.

En tanto, el concurso de República Ganadera transita la etapa de liquidación, donde se comercializan los activos para poder distribuir lo que se obtenga entre quienes verificaron sus créditos. En este caso, explicó Abelenda, hubo una propuesta de convenio, pero la sindicatura informó que no se habían alcanzado las mayorías necesarias para aprobarla; eso frustró un posible acuerdo privado de reorganización.