Timothée Chalamet, ‘Una batalla tras otra’ y Jessie Buckley: los protagonistas de los Critics Choice Awards

Los premios que inauguran la temporada tuvieron de todo: desde una contundente y peleada lista de nominados hasta algunas sorpresas y declaraciones de amor en público

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ganó el máximo premio de la noche.

Comienza el año y, cuando las luces navideñas se apagan y el mundo parece ponerse en pausa, Hollywood se viste de gala para inaugurar su temporada de premios con los Critics Choice Awards, una premiación distendida y más informal que otras, pero que oficia de termómetro de todo lo que se verá en los próximos meses, tanto en los Globos de Oro como en los Premios Oscar, que este año se realizarán el 15 de marzo.

Celebrados el domingo 4 de enero en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, los Critics Choice Awards tuvieron de todo: desde una contundente y peleada lista de nominados hasta algunas sorpresas y declaraciones de amor en público.

Timothée Chalamet Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, fue uno de los protagonistas de la noche al ganar el premio a Mejor actor. AFP Las producciones que protagonizaron la gala fueron Una batalla tras otra, que se llevó el máximo galardón a Mejor película, Pecadores y Frankenstein, filmes que se llevaron cuatro premios cada uno.

Pero fue la noche definitiva de Timothée Chalamet, quien se llevó el premio a Mejor actor por la película Marty Supreme —coprotagonizada con Gwyneth Paltrow— y dedicó, por primera vez, un premio para quien es su pareja desde hace tres años, la empresaria Kylie Jenner. “Gracias a mi pareja por tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría hacer esto sin ti, gracias de todo corazón”, dijo, mientras las cámaras apuntaban a Jenner respondiendo con los labios: “Yo también te amo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por E! News (@enews) Otra protagonista de la gala fue Jessie Buckley, quien se alzó el premio a Mejor actriz por su interpretación en Hamnet, drama histórico que protagoniza junto con el irlandés Paul Mescal, a quien dedicó unas cálidas palabras que desataron las risas del público: “Paul, te quiero muchísimo. Sé que muchas otras mujeres en esta sala también lo hacen, pero qué va. Te bebería como agua trabajando contigo todos los días. Eres un gigante de corazón, muchas gracias por hacerme un poco más humana“, le dijo.