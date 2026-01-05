¡Hola !

Timothée Chalamet, ‘Una batalla tras otra’ y Jessie Buckley: los protagonistas de los Critics Choice Awards

Los premios que inauguran la temporada tuvieron de todo: desde una contundente y peleada lista de nominados hasta algunas sorpresas y declaraciones de amor en público

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ganó el máximo premio de la noche.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ganó el máximo premio de la noche.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Comienza el año y, cuando las luces navideñas se apagan y el mundo parece ponerse en pausa, Hollywood se viste de gala para inaugurar su temporada de premios con los Critics Choice Awards, una premiación distendida y más informal que otras, pero que oficia de termómetro de todo lo que se verá en los próximos meses, tanto en los Globos de Oro como en los Premios Oscar, que este año se realizarán el 15 de marzo.

Celebrados el domingo 4 de enero en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, los Critics Choice Awards tuvieron de todo: desde una contundente y peleada lista de nominados hasta algunas sorpresas y declaraciones de amor en público.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, fue uno de los protagonistas de la noche al ganar el premio a Mejor actor.

Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, fue uno de los protagonistas de la noche al ganar el premio a Mejor actor.

Las producciones que protagonizaron la gala fueron Una batalla tras otra, que se llevó el máximo galardón a Mejor película, Pecadores y Frankenstein, filmes que se llevaron cuatro premios cada uno.

Pero fue la noche definitiva de Timothée Chalamet, quien se llevó el premio a Mejor actor por la película Marty Supreme —coprotagonizada con Gwyneth Paltrow— y dedicó, por primera vez, un premio para quien es su pareja desde hace tres años, la empresaria Kylie Jenner. “Gracias a mi pareja por tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría hacer esto sin ti, gracias de todo corazón”, dijo, mientras las cámaras apuntaban a Jenner respondiendo con los labios: “Yo también te amo”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por E! News (@enews)

Otra protagonista de la gala fue Jessie Buckley, quien se alzó el premio a Mejor actriz por su interpretación en Hamnet, drama histórico que protagoniza junto con el irlandés Paul Mescal, a quien dedicó unas cálidas palabras que desataron las risas del público: “Paul, te quiero muchísimo. Sé que muchas otras mujeres en esta sala también lo hacen, pero qué va. Te bebería como agua trabajando contigo todos los días. Eres un gigante de corazón, muchas gracias por hacerme un poco más humana“, le dijo.

Jessie Buckley
Jessie Buckley ganó el premio a Mejor actriz por su papel en el drama histórico Hamnet.

Jessie Buckley ganó el premio a Mejor actriz por su papel en el drama histórico Hamnet.

Las categorías de actuación de reparto dejaron algunas sorpresas: el propio Jacob Elordi se mostró desconcertado al ganar en esta categoría, premio que le debe a su papel en Frankenstein. La mejor actriz de reparto fue Amy Madigan por su actuación en La hora de la desaparición.

Jacob Elordi
Jacob Elordi se mostró sorprendido al ganar el premio a mejor actor de reparto por Frankenstein.

Jacob Elordi se mostró sorprendido al ganar el premio a mejor actor de reparto por Frankenstein.

Los Critics Choice también premiaron lo mejor de la pantalla chica. En estas categorías, Adolescencia ganó como mejor serie limitada, mientras que Owen Cooper y Erin Doherty se llevaron por esta serie los premios a Mejor actor de reparto y Mejor actriz de reparto. The Pitt, en tanto, se alzó el galardón a Mejor serie dramática.

Paul Mescal
Paul Mescal protagoniza Hamnet junto con Jessie Buckley.

Paul Mescal protagoniza Hamnet junto con Jessie Buckley.

El ganador a Mejor talk show, Jimmy Kimmel, aprovechó su minuto de discurso para referirse a su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en setiembre del año pasado, que llevó a que el presentador fuera retirado momentáneamente del aire. “Gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día”, disparó.

